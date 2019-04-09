Росздравнадзор продолжает отвечать на вопросы читателей «Российской газеты – Неделя», на этот раз речь пойдёт о льготных лекарствах.
Я инвалид II группы. Объясните, на какие лекарства я имею право и где должна их получать? Надежда Курицына
– Лекарства льготникам назначает лечащий врач в поликлинике, если вы ему предоставили документы, подтверждающие наличие льготы (например, удостоверение инвалида). Пенсионный фонд России (ПФР) и его территориальные отделения ведут Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи. И лекарства для людей, попавших в этот список, финансируются из федерального бюджета. Если человек не включён в Федеральный регистр, но по региональному закону тоже имеет право на льготные лекарства, их выдают за счёт регионального бюджета.
Как узнать, включён человек в реестр, и если нет, как ему воспользоваться другой программой?
– В постановлении правительства от 30.07.1994 года № 890 есть перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарства и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой. К этой категории относятся и инвалиды. Перечень должен размещаться на информационном стенде в поликлинике. Плюс сама поликлиника ведёт реестр пациентов, имеющих льготы на лекарственное обеспечение. Он периодически сверяется с данными ПФР, поскольку каждый человек может отказаться от права на получение льготных лекарств взамен на денежную компенсацию.
Если человек однажды отказался от набора социальных услуг в пользу денежных выплат (написал по этому поводу заявление в ПФР), он добровольно лишает себя права на бесплатную лекарственную помощь. Но, по закону, он может передумать и написать заявление в ПФР о возобновлении предоставления набора социальных услуг, и ему вновь будут положены бесплатные лекарства.
Если человек подаст такое заявление до 1 октября текущего года, то льготы в натуральном виде ему вернут с 1 января будущего.
За ассортиментом и ценами на закупаемые для льготников препараты следит департамент здравоохранения региона или региональный минздрав.
Что делать, если назначенного лекарства нет в аптеке?
– Бывает, что необходимых лекарств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, положенных по рецепту врача, нет в аптеке в момент вашего обращения. Тогда аптека должна взять вас на отсроченное обслуживание и обеспечить вас всем, чем положено, в течение 10 рабочих дней с даты обращения (этого требует приказ Минздравсоцразвития «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан»). Либо аптека должна предоставить аналогичное лекарство, предусмотренное перечнем лекарственных средств, взамен выписанного.
Кстати, приказ Минздравсоцразвития «О порядке отпуска лекарственных средств» запрещает аптечным организациям отпускать лекарства по рецептам с истёкшим сроком действия. За исключением случаев, когда срок действия рецепта истёк в период его нахождения на отсроченном обслуживании.
Росздравнадзор выявляет случаи несвоевременного обеспечения лекарствами по рецептам, отказов в постановке на отсроченное обслуживание при отсутствии в аптеке нужных льготнику препаратов. Если вы сталкиваетесь с подобными нарушениями, сообщайте о них в первую очередь главному врачу поликлиники, затем - в местные органы управления здравоохранения. Но если не получите удовлетворительный ответ, тогда обращайтесь в территориальные органы Росздравнадзора.
В СМИ нередко рекламируются различные приборы для лечения простатита. Они дороги, и перед тем, как решиться на приобретение одного из них, я решил проконсультироваться с несколькими урологами, но не получил однозначного ответа. Врачи для лечения выписывают таблетки, свечи. Но мне они не помогают. Что делать? Владимир Фёдоров
– Действительно, многие упомянутые приборы имеют действующие регистрационные удостоверения и допущены к обращению на рынке. Тем не менее их следует рассматривать как вспомогательные методы лечения и применять строго по назначению врача. В случае самолечения пациенты могут нанести состоянию здоровья непоправимый вред.
Если в аптеке нет назначенного лекарства, она обязана обеспечить вас всем, чем положено, в течение 10 рабочих дней.
«Российская газета – Неделя» № 67 (7825) https://rg.ru/2019/03/26/roszdravnadzor-raziasnil-kak-poluchit-lgotnye-lekarstva.html
Марина Гусенко
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