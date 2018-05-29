– Два года назад из–за аварийности на теплосетях в Ижевске был введён ремонт ЧС. Сегодня аварийность снижена более чем на 65 процентов, и второй сезон в городе отработали без серьёзных инцидентов. Объём инвестиций в систему увеличился в два раза, вот и судите, нужна ли была концессия? – заявил он, отвечая на вопрос журналистов о готовящемся к подписанию концессионного соглашения между кировским филиалом и администрацией города.
При этом он добавил, что это не единственный пример. Очень много городов на сегодня заключили концессионные соглашения с ПАО «Т Плюс» и за счёт этого существенно увеличили инвестиции в сеть, повысили их надёжность и качество. – Концессия – это абсолютно правильный, очевидный и здравый шаг во всех смыслах этого слова, – сказал Денис Паслер.
Генерация
В прошлом году удмуртские предприятия группы «Т Плюс» вложили в реконструкцию, техперевооружение и капитальный ремонт теплосетей более 1,7 млрд. рублей, из них порядка 550 млн. – в модернизацию и ремонт генерирующих мощностей. Самым крупным проектом компании в регионе стало строительство нового участка тепломагистрали (перемычки) от ТЭЦ–2 для замещения мощности котельной «Ижметмаша» и обеспечения теплом двух микрорайонов города – «Буммаша» и «Столичного». Инвестиции в проект составили 200 млн. рублей.
В 2018 году, по словам главного инженера Удмуртского филиала «Т Плюс» Александра Толстикова, физические и финансовые объёмы работ по поддержанию надёжности генерации будут не менее серьёзными, чем в прошлом году. Энергетики запланировали большие мероприятия по модернизации котельного оборудования Ижевской ТЭЦ–1 и ТЭЦ–2, оснащению химцехов обеих станций современными средствами измерений для автоматизации сбора данных. На ТЭЦ–2 будут модернизировать градирни. А на ТЭЦ–1 пройдёт капремонт нового энергоблока ПГУ–230 – подошёл нормативный срок.
– Плановые ремонты предусмотрены по всему основному оборудованию станций – котлам и турбинам, всего это 19 единиц. Суммарные вложения в программы ремонтов и модернизации составят почти 1,5 млрд. рублей. Это существенно превышает объёмы финансирования прошлого года и связано с капремонтом ПГУ ТЭЦ–1, в который филиал вкладывает 1 млрд. рублей, – подчеркнул Александр Толстиков.
Сети
По словам главного инженера ООО «Удмуртские коммунальные системы» Сергея Пешкова, за последние два года вложения в теплосети города составили уже порядка 2 млрд. рублей. Каждый вложенный миллиард позволяет заменить 4–5 процента городских тепломагистралей. При этом статистика снижения количества инцидентов на сетях по итогам двух лет работы в рамках концессии позволяет говорить об эффективности такой модели управления теплосетевым комплексом.
– За отопительный период 2017–2018 годов в Ижевске было устранено 1 305 повреждений и дефектов на теплосетях, в предыдущем осенне–зимнем периоде – 2 400. Такое снижение аварийности обусловлено чётким выполнением условий концессионного соглашения и качественным проведением ремонтной программы, – отметил Сергей Иванович.
Суммарные вложения компании в модернизацию теплосетевого хозяйства Ижевска и Сарапула, как и в 2017 году, составят более 1 млрд. рублей – как из тарифных, так и нетарифных, инвестиционных источников. На реализацию концессионного соглашения по теплосетям в Ижевске будет направлено 500 млн. рублей. В рамках программы техперевооружения планируется заменить 35 км теплосетей, реконструировать 12 ЦТП.
Долги
Болезненным остаётся вопрос потребительской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией. Только вдумайтесь: суммарный долг перед Группой «Т Плюс» – более 94 млрд. рублей! Это в три раза больше расходов компании на ремонт и перевооружение как по сетям, так и по генерации. Поэтому в компании планируют развернуть масштабную претензионно–исковую работу в отношении должников, причём с привлечением коллекторских агентств.
– Это очень важная работа, поскольку энергетикам в условиях тарифного регулирования цены тепловой энергии неоткуда компенсировать выпадающие таким образом поступления, – отметил Денис Паслер. – Под угрозу ставится ход ремонтной кампании и благополучие добросовестных клиентов, чего мы допустить не можем.
В Удмуртии к услугам коллекторов для взыскания долгов пока прибегать не намерены. «Справляемся собственными силами», – говорит руководитель Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Денис Детинкин. Между тем, дебиторская задолженность в республике за потреблённые ресурсы составляет более 5 млрд. рублей. Больше всего проблем энергетикам по–прежнему доставляют управляющие компании и бюджетные организации.
– Долг физических лиц на сегодня составляет более 800 млн. рублей, но глубина задолженности небольшая – в среднем два месяца, можно сказать, что ситуация не такая сложная. Больше нас беспокоят долги управляющих компаний и бюджетов. Там глубина задолженности составляет порядка 9 месяцев, – сетует Денис Детинкин.
В качестве наиболее действенных мер в борьбе с должниками в компании отмечают переход на прямые договоры, введение ограничений по поставке энергоресурсов, а также взыскание долгов через суд.
– Очень часто задолженность связана с противоправными действиями руководителей либо собственников управляющих компаний – выведение активов из оборота, фиктивное банкротство и т.д., – рассказывает Денис Детинкин. – Раньше нам было очень сложно с этим бороться. Но сегодня действующее законодательство позволяет привлечь к субсидиарной ответственности максимально широкий круг лиц, которые прямо или косвенно причастны к неплатёжеспособности должника. К этим лицам сейчас могут быть отнесены родственники директоров и учредителей, при том как самого должника, так и тех лиц, через которых выводились активы должника. А также любые иные лица, на которых было переписано имущество, приобретённое нечестным путём.
Ещё один предусмотренный законом инструмент, побуждающий потребителей производить платежи своевременно, – начисление пени. Сейчас в Удмуртском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» проходит акция «Весна – тают пени». До 24 мая энергетики предлагали потребителям, которые имеют задолженность за электроэнергию или отопление, погасить долги и без начисления пени по всем ранее накопленным долгам.
Энергосбережение
Денис Детинкин подробно рассказал и о проекте по модернизации системы городского освещения в Воткинске:
– За два с половиной месяца мы заменили 4574 светильника, смонтировали 76 пунктов учёта потребления электрической энергии с использованием автоматизированной системы коммерческого учёта электрической энергии и систему управления уличным освещением. Это дало возможность городской администрации оптимизировать режим работы освещения, за счёт этого получать экономию. За первый месяц работы бюджет Воткинска сэкономил 220 948,02 кВт/ч, электроэнергии, это около 1/6 месячного потребления городской сети освещения. В деньгах месячная экономия по контракту составила 1 096 178,75 рубля. То есть у городской администрации появились дополнительные средства для решения каких–то других задач в Воткинске.
Также он отметил, что компания готова реализовать подобные проекты и в других городах региона, принимая участие в соответствующих конкурсах, если таковые будут объявлены муниципальными властями.
Между тем
Ижевская ТЭЦ–2 может попасть в новую программу модернизации энергетических мощностей, которую сейчас дорабатывают на федеральном уровне. Об этом заявил Денис Паслер, отвечая на вопрос корреспондента «УП». Глава энергохолдинга напомнил, что программа ДПМ, запущенная в процессе реформы электроэнергетики, позволила ввести десятки объектов и обновить около 15 процентов электрической генерации в стране. Сейчас проекты в основном реализованы. Так, в 2014 году в Ижевске был запущен новый энергоблок Ижевской ТЭЦ–1 – ПГУ 230 МВт. Инвестиционный проект с рекордными сроками реализации (строительство парогенераторной установки было осуществлено в течение всего двух лет) и стоимостью свыше 10 млрд. рублей – фактически первая масштабная модернизация Ижевской ТЭЦ–1, запущенной более 80 лет назад. Новый проект получил название «ДПМ–штрих» или «ДПМ–2», его цель прежняя – стимулировать собственников проводить модернизацию старых станций, но есть два принципиальных отличия: энергетики сами выходят с инициативой и списком модернизируемых станций, упор делается на теплофикационные мощности. Предлагается механизм гарантированных инвестиций, когда субсидирование реконструкции отдельных генерирующих объектов осуществляется на конкурсной основе. Сейчас правительство РФ формулирует принципы отбора проектов для участия в программе до 2030 года. Предполагается, что их реализация может начаться после 2022 года. Какое оборудование на ТЭЦ–2 останется в работе, а какое будет модернизировано и каким образом – покажут расчеты вариантов, которые сегодня обсуждаются при поиске новых направлений стратегического развития компании. Есть два варианта развития событий. Первый – общепринятый: оптимизация состава оборудования станций: вывод из эксплуатации турбин №–1 и 2 + котла № 1, реконструкция – замена турбин №–3 и 4. И предложение филиала: установка ГТУ–160 в блок с турбиной №–4 – «блок –230 МВТ» и перевод турбин №–2 и 3, в Т–80, вывод турбины №–1 и котла № 1. Заявки по каждому варианту развития Ижевской ТЭЦ–2 в рамках подготовки к проведению имитационного отбора проектов реализации мероприятий по модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций были подготовлены и направлены в АО «СО ЕЭС».
Цифра
Более 2 млрд. рублей потратит «Т Плюс» на плановый ремонт и модернизацию оборудования в Удмуртской Республике в 2018 году.
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