В феврале 1954 года Пленум ЦК КПСС рассмотрел вопрос «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и освоении целинных и залежных земель». Пленум определил конкретные задачи для Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья, Северного Кавказа. Было намечено расширить посевы зерновых культур в 1954-1955 годы за счёт освоения целинных и залежных земель не менее чем на 13 млн га и получить в 1955 году с этих земель до 1100-1200 млн пудов зерна.
Так началось освоение целины. Молодёжь ехала в Казахстан по комсомольским путёвкам, добровольно. Был большой патриотический подъём.
За 1954-1959 годы население Казахстана увеличилось почти на 2 миллиона человек. В колхозы и совхозы Северо-Казахстанской области прибыли переселенцы из России и Украины, Белоруссии и Литвы, основном специалисты сельского хозяйства.
Студенты Ижевского государственного медицинского института не могли остаться лишь наблюдателями такого грандиозного общественного, политического и экономического движения в стране. В июне 1958 года о своём желании поехать на уборку целинной пшеницы заявили около 400 человек. За организацию работы студентов на целине отвечал член КПСС, ассистент кафедры госпитальной хирургии, доцент Михаил Муравьёв.
Отъезжающим студентам поставили все положенные прививки. На торжественных проводах добровольцев напутствовали представители обкома партии и правительства, работники ВЛКСМ, ректората мединститута.
…Без остановки доехали до города Челябинска. Здесь на перроне вокзала на скорую руку были сколочены деревянные столы: студентов-комсомольцев накормили горячей едой.
Следующая остановка в городе Троицк. Это «ворота» Казахстана. Долго ехали по степи. Изредка видели будочки стрелочников. Вечером прибыли в Атбасар –посёлок городского типа. Единственное высотное каменное здание – элеватор. Местные жители сказали, что Россия целенаправленно построила элеватор для сушки и хранения целинного урожая.
И вот студенты Ижевского мединститута - в колхозе «Красная звезда», что в Балкашинском районе Акмолинской области. Часть студентов увезли в посёлок городского типа Каменка, по центру которого протекает красивая река. На окраине посёлка - капитально построенная МТС.
Студента Ф. Бабушкина приняли помощником комбайнёра: он имел права шофёра III класса. Студента В. Соколова на заседании правления колхоза «Красная звезда» утвердили заместителем бригадира полеводческой бригады по работе со студентами.
Условия проживания можно назвать спартанскими: после работы спали на полевом стане в новых дощатых вагончиках, в которых было холодно. Обеды готовили местные повара. Не было ни умывальника, ни туалета: все бегают, куда кому вздумается. Но в антисанитарных условиях недолго и заболеть. Поэтому первым делом студенты решили построить туалет и яму для сбора пищевых отходов. Строили сами, за работу им начислили по 25 трудодней.
Приближалась холодная осень, поэтому студенты согласились построить два общежития, мужское и женское, и столовую. Как строить, из какого материала, нам было трудно судить. Председатель и бригадир колхоза решили, что жильё надо построить из самана. Нам выдали лошадь и строительные материалы: доски, солому, глину. Лошадь нужна была для того, чтобы месить в яме глину с соломой. За короткий срок мы дружно выстроили два спальных корпуса и столовую. Перебрались в жилые здания.
Еда, которую готовили для нас на полевом стане, была очень вкусной, сытной, из свежих продуктов.
Каждому студенту питание обходилось в 8 рублей 50 копеек. Это очень дорого, заработанных денег не хватило бы расплатиться за еду. На собрании студенты решили несколько изменить нормативы продуктов. Поварами были назначены студенты. Через 2-3 недели подсчитали: стоимость нашего питания в день снизилось до 2 рублей 40 копеек.
Весь июнь работали на разных работах: строителями, разнорабочими, на уборке сена. Десятерых студентов по их желанию перевели в распоряжение Горьковского строительного института – возводить Дворец культуры.
В августе поспела добрая зернистая пшеница, урожай – по 40-50 центнеров с гектара. Студенты трудились и на комбайнах, и на тракторах прицепщиками, и грузчиками на самосвалах.
Ежедневно они выгружали пшеницу из более чем десяти самосвалов (в каждом из них - по 5-6 тонн), а также перелопачивали зерно до кондиции для сдачи в государственный элеватор.
Систематически выполняла дневные нормы бригада В. Соколова. В её составе - студенты: И. Петрова, З. Нехорошкова, Л. Чиркова, Г. Чернакова, С. Чувашева, Л. Борисов, В. Фролова, Р. Пластинина, И. Никандров, Н. Короткова, Л. Пантюхина, Н. Тютина, Ю. Корочкин, Б. Архангельский, П. Данилов, А. Яговкин, Л. Биянов, автор этих строк В. Савельев и другие.
В выходные дни посещали клуб. Вечера проходили весело, с задором.
Работали до поздней осени. Когда выпал снег, уборка временно приостановилась. Заработали на уборке урожая неплохо. На руки выдавался только аванс. Нам объяснили: окончательный расчёт - деньгами или зерном по желанию самих студентов - будет выслан в институт или по домашнему адресу. Сам я дал согласие получить расчёт зерном на дом. И вот в октябре 1958 года в деревню Ромашкино Алнашского района доставили 3 тонны зерна. Мой отец в это время болел. Увидев привезённую пшеницу, он сказал: «Сынок, ты заработал для нас хлеба на целый год. Я уже думал, что от тебя, наверное, при жизни не увижу помощи. Спасибо тебе за такой подарок, но, когда закончишь учёбу и начнёшь работать врачом, едва ли я буду свидетелем». Да, мой папа не дожил до того времени, когда я стал врачом.
За ударную уборку целинного урожая многих студентов-медиков наградили почётными грамотами, похвальными листами Казахстанского ЛКСМ, медалями и значками ВЛКСМ.
В июне 2018 года, то есть через 55 лет после окончания мединститута, мы, выпускники 1963 года, встретились и с большим волнением вспомнили незабываемое студенческое время, поездку на целину в Казахстан, радушное отношение к нам местных жителей и изумительный каравай хлеба из свежей целинной пшеницы.
В музее Ижевской государственной медицинской академии хранится знамя – награда студентам ИГМИ. На знамени на русском и казахском языках написано: «ЦК ВЛКСМ Казахстана. Ударному отряду комсомольской организации Удмуртской АССР за активное участие в уборке урожая 1958 г.».
Владимир САВЕЛЬЕВ,
профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения Ижевской государственной медицинской академии
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