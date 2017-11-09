Свыше 60 предприятий Удмуртии стали участниками форума «АТОМЕКС РЕГИОН», который 7 ноября прошел в Ижевске. В их число вошли крупные предприятия региона, такие как АО «ИЭМЗ «Купол»; ОАО «Элеконд»; АО «Сарапульский радиозавод»; АО «Сарапульский Электрогенераторный завод», а также представители малого и среднего предпринимательства.
Организаторами форума выступили Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики совместно с АО «Чепецкий механический завод», форум прошел при поддержке Регионального центра инжиниринга и Удмуртского машиностроительного кластера.
Главной задачей форума стало привлечение поставщиков в атомную отрасль из числа предприятий Удмуртской Республики для развитие конкурентной среды, обеспечение информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности предприятий Госкорпорации «Росатом».
«Многие годы атомная отрасль носила закрытый статус, в связи с этим сформировалось мнение, что стать поставщиком предприятий Госкорпорации очень сложно. Чтобы сломать сложившиеся стереотипы, мы рассказали предпринимательскому сообществу и бизнесу о возможностях и специфике взаимодействия с ГК «Росатом». - отмечает заместитель генерального директора по закупкам АО ЧМЗ Владимир Николаевич Николашин.
В рамках «АТОМЕКС РЕГИОН 2017» участники форума узнали об особенностях системы закупок Госкорпорации «Росатом», условиях проведения торгов на электронных торговых площадках - Фабрикант, B2B-Center и Росэлторг (данные площадки утверждены в качестве официальных операторов «Росатома»).
На форуме также были озвучены потребности Чепецкого механического завода в товарах, работах и услугах на 2018 год. Годовая программа закупок АО ЧМЗ составляет порядка 11 млрд. рублей, половина этого объема расходуется на материально-технические ресурсы и оборудование, другая половина – на работы и услуги.
Фото Минпромторг УР
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