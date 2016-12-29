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Связисты насчитали миллион 4G-устройств на Урале

29 декабря
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%d0%9f%d0%b5%d1%82%d1%80 %d0%a4%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2 Связисты насчитали миллион 4G-устройств на Урале

29 декабря 2016 года, Екатеринбург. Каждый шестой пользователь услуг «МегаФона» обладает устройством с поддержкой сети четвертого поколения. Миллионным девайсом, который был зафиксирован в сети «МегаФон», стал смартфон. Их доля в общем количестве 4G-гаджетов в сети оператора составляет 82%.

Петр ФедоровЗа вторую половину текущего года объем трафика в сети 4G вырос на 78% и сегодня превышает два миллиона гигабайт в месяц. Это сравнимо со скачиванием трехсот миллионов песен.

Ноябрь лидирует по объему скаченного и переданного LTE-трафика в сети «МегаФон». Причиной повышенной активности в глобальной сети в том числе стали аномальные холода – в этом месяце люди в 1,5 раза активнее пользовались приложениями и выходили в сеть, чем в среднем по году.

«Новые устройства LTE в последнее время появляются в нашей сети со скоростью 30-40 тысяч штук в месяц. Оборудование стало доступнее, покрытие нашей сети шире, а скорость передачи данных еще быстрее. Люди оценили комфорт и, конечно, все охотнее отдают предпочтение самым современным технологиям», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Согласно опросам, в числе самых популярных презентов – парфюм, обувь, бытовая техника и смартфон. Специально для выгодных покупок в салонах связи «МегаФон» началась самая значительная распродажа мобильного оборудования. Более ста моделей смартфонов и планшетов, включая 4G-устройства, в салонах и интернет-магазине до 31 января 2017 года будут дешевле. Некоторые модели потеряют до 50% от своей цены.

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