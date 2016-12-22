Главная » Связисты изучили смартфон лидера группы «Сансара»

Связисты изучили смартфон лидера группы «Сансара»

22 декабря
0
3 Связисты изучили смартфон лидера группы «Сансара»

Урал – родина отличных музыкантов, которые сделали Екатеринбург столицей рока. Эта музыка доносится из окон машин и квартир, трогает до глубины души в любимых фильмах. В преддверие череды праздничных выступлений связисты заглянули в смартфон лидера группы «Сансара», участника концерта MegaFonLive от оператора «МегаФон» Александра Гагарина и раскрыли «секреты» работы гаджета.

Свыше 80 приложений, множество программ для обработки видео и фото – must have гаджета Александра Гагарина, который активно ведет социальные сети. «Как ни странно, социальные сети — лучшее, что случилось с музыкой за последние года. Наши песни первой может послушать именно интернет-аудитория. Особенно люблю Вконтакте, все самое интересное о Сансаре можно найти там», – говорит музыкант. Для лучшей и более долгой работы телефона технические специалисты «МегаФона» порекомендовали обновить устаревшие приложения, удалить ненужные и закрывать программы, работающие в фоновом режиме.

«Телефон – моя рабочая лошадка. Бывает, начитываю стихи на диктофон, какие-то мысли, рассуждения. Часто записываем репетиции на видео, потом смотрим и анализируем. Как раньше жили без этой волшебной штуки, я не представляю», – поделился Александр Гагарин.

Активнее всего музыкант общается в интернете. На весу 30 звонков день – и тысячи мегабайт интернета для общения и постов. Со смартфоном появляется свобода – можно скачать и слушать музыку в любом месте и в любое время. Скорость интернета настолько высока, что можно моментально загрузить целые альбомы и видеоклипы или смотреть их онлайн. Чтобы оценить эти преимущества, достаточно иметь современный смартфон и 4G сим-карту.

Для тех, кто постоянно в сети и работает с множеством приложений, как Александр Гагарин, особенно важна скорость выхода в сеть. Связисты объяснили, что она зависит в том числе и от внешних факторов. Например, декоративная металлическая сетка на окнах кафе, в котором проходила наша встреча, существенно препятствовала прохождению сигнала – скорость интернета внутри помещения была гораздо ниже, чем на улице. И это подтвердил тест, который показал трехкратное влияние металла на скорость.

Стихи, песни, репетиции, поездки, театр и многое другое. Александр Гагарин постоянно в движении. В свободное время – чтение. И тоже на смартфоне, потому что всегда под рукой. «Установлены приложения, где профессионалы отвечают на самые необычные вопросы. Из масштабного – вы не поверите, недавно впервые прочитал «Войну и мир» именно с экрана телефона, а не с листа, и был восхищен», – добавляет певец.

«Осень – мое любимое время года. Это пора открытий и жажды творчества. Сейчас нас испытывает на прочность суровая зима, которая будет ласковее, если рядом с вами окажутся любящие глаза и отличная музыка. Именно этого я желаю вам в праздничные дни», – говорит Александр Гагарин.

Слушать песни группы «САНСАРА».

На правах рекламы.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо