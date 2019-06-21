«Лето в парках»: бесплатный фитнес теперь во всех городах Удмуртии **Социально-спортивный проект «Лето в парках», стартовавший в Ижевске в первый день лета, поддержали ...

250 млн рублей направят на ремонт дорог в Сарапуле, Воткинске, Камбарке и Можге Ижевск получит в два раза больше....

Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за гибель людей в «пьяных» ДТП Этот факт прокомментировал лидер федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев....