«Цифровое» время открыло принципиально новые возможности для диалога жителей региона с властью. Одной из особенностей работы «Команды Удмуртии» и самого Александра Бречалова стала открытость в соцсетях, готовность к диалогу. Аккаунты в социальных сетях сегодня есть у всех министров и членов Правительства Удмуртии, и они стали работающим инструментом быстрого реагирования на почти ежедневно возникающие вопросы в самых разных сферах: от сельского хозяйства до социальной помощи. Комментарий к тематическому посту руководителя того или иного ведомства или обращение к нему в собственном сообщении с активной меткой, «тегом», оперативно получают обратную связь и становятся отправной точкой для решения проблемы. Именно из таких сообщений чиновники зачастую узнают о проблемном участке дороги, требующем благоустройства дворе или опасности, которую создаёт аварийное дерево (ни одна инспекция, даже самая тщательная, не может учесть все обстоятельства и объекты).
Убедившись, что обращения в соцсетях к главам министерств и ведомств Удмуртии эффективны, люди информируют власти всё более активно – горожане предпочитают использовать для этих целей Facebook, а жители районов – сеть «Одноклассники». За последний год представители власти получили 20 тысяч обращений и сообщений в соцсетях, многие из которых были приняты в работу. За первые месяцы 2019 года активность граждан возросла – сообщений в соцсетях стало больше на 1500 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Именно в соцсетях впервые «прозвучали» обращение тренера 10-летнего ижевчанина Савелия к министру социальной политики и труда УР Татьяне Чураковой и просьба жительницы Сюмсинского района, воспитывающей в одиночку ребёнка-инвалида, к главе района найти для их семьи соцработника. О том, как развивались эти истории, пишет «Удмуртская правда».
«Возвращайся в команду. Ждём!»
Самые разные люди поддержали семью тяжелобольного мальчика
С пяти-шести лет Савелий ходил в футбольный клуб «Феникс». В последнее время в команде он был нападающим. Но случилась беда: мальчик тяжело заболел и сейчас передвигается в коляске. Родители всеми силами борются с болезнью сына. Но как же важна в такой период поддержка! Тренер мальчика Денис Александрович обратился в государственные органы с просьбой оказать Савелию и его родителям помощь. Узнав, в какой труднейшей жизненной ситуации семья оказалась, министр социальной политики и труда Удмуртии Татьяна Чуракова взяла семью под опеку. Заместитель министра Марина Белоусова встретилась с родителями десятилетнего мальчика. Это скромные и очень любящие сына люди. Они такие молодцы, такие стойкие! В министерство пришли с тетрадкой, в которой, чтобы от волнения не забыть, написали, в чём нуждается их ребёнок.
Дома отец возил сына в офисном кресле – конечно, необходима специальная коляска. Ноги пополнели, а потому нужны ортопедические ботинки, но в индивидуальную программу реабилитации и абилитации они не включены. Для лечения требуются лекарства, а это тысячи и тысячи рублей…
Марина Евгеньевна успокоила родителей: все эти вопросы решаемы. Индивидуальную программу реабилитации и абилитации (ИПРА) можно дополнить, но на это уйдёт время, и Марина Белоусова обратилась за содействием непосредственно к Сергею Суворову, управляющему ижевским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия. На дому сняли мерки, и дня через два у мальчика уже была обновка – белые ортопедические ботинки, подарок протезно-ортопедического предприятия. И мальчик, и его родители очень обрадовались. В прохладные дни Савелий выходит в коляске на прогулку в этих ботинках.
В ИПРА значились две коляски, но когда семья их получит? Марина Евгеньевна позвонила в Фонд социального страхования, и сейчас у семьи уже есть коляски. Родители мальчика получили и другие средства для реабилитации сына. По линии социальной защиты была оказана материальная помощь.
А как же важно поддержать дух ребёнка! В свободное от работы время к нему ездили специалисты Республиканского реабилитационного центра «Адели», разговаривали, всячески его поддерживали. Перед игрой на стадионе «Зенит» мальчика навестили ребята из его футбольной команды. Савелий расспрашивал, как они играют, а ребята сказали ему, как его ждут, пожелали выздороветь, встать на ноги и вернуться в команду.
Сделано всё, что только можно, чтобы семья не чувствовала себя в беде одинокой.
…Мой звонок застал их на прогулке. В Ижевске на улице Берша красивые, обустроенные площадки (спасибо строителям). Родители любят здесь гулять с Савелием и дочерью. Наслаждаются теплом, свежей зеленью, радуются улыбкам сына. Даже в труднейшей жизненной ситуации семья настроена на позитив и очень благодарна за участие и поддержку Татьяне Юрьевне Чураковой, Марине Евгеньевне Белоусовой и всем другим добрым людям.
За ребёнком ухаживает социальный работник
В деревне Маркелово Сюмсинского района случилась беда. В молодом возрасте от геморрагической лихорадки умер глава семьи. Он был заботливым, работящим. Недалеко от дома бьёт родник, и глава семьи создавал там различные композиции – то «чайник в цветах», то ещё что-нибудь. Привезёт сына посмотреть на красоту, а он и улыбнётся.
Сын – ребёнок-инвалид, ему трудно передвигаться, но дорожку к ключу знал и любил туда ездить. Несколько лет назад эта семья участвовала в смотре-конкурсе усадеб. Подвигла к этому председатель районного совета женщин Наталия Фалалеева, заметившая цветочные композиции у родника.
Именно глава семьи осуществлял уход за сыном-инвалидом. После его смерти семья оказалась в тяжёлом положении. Мама ребёнка не могла оставить работу: надо на что-то жить, да и в школе, где она вела уроки русского языка, ею дорожили. Кто будет присматривать за Даниилом?
В комплексный центр социального обслуживания населения, которым руководит Наталия Фалалеева (она же – председатель районного совета женщин), обратилась бабушка подростка, мать ушедшего из жизни сына. Она, конечно же, поможет внуку, но сама болеет. «Как нам быть?» – спросила бабушка Наталию Дмитриевну. Между тем жители деревни распространили в соцсетях информацию о том, что семье нужна поддержка.
По законодательству комплексный центр мог бесплатно предоставить соцработника этой семье не более чем на полтора часа в месяц. А тут надо, чтобы социальный работник находился с ребёнком-инвалидом хотя бы три дня в неделю.
Глава Сюмсинского района Владимир Семёнов попросил Наталию Фалалееву найти соцработника, который бы мог помогать семье постоянно. Стали искать неработающего человека трудоспособного возраста, проживающего в этой же деревне. Тем более что в Сюмсях как раз проходили курсы по социальной работе. И одна из деревенских женщин согласилась: прошла курсы. Учительница заключила с комплексным центром договор, и сейчас социальный работник посещает семью три раза в неделю. Пока мама мальчика трудится, социальный работник готовит, кормит подопечного. Когда холодно, топит печь. И книжки мальчику читает, и беседует с ним. 17 мая в районе прошёл благотворительный концерт «Дорогою добра»: для Даниила было собрано 33 776 рублей. С помощью благотворительного фонда семья сможет приобрести на эти средства новую коляску: мальчик вырос, и старая ему уже не подходит.
Если бы не разносторонняя поддержка, семье бы не справиться с ситуацией. А сейчас жизнь налаживается.
Виктория Суворова, Галина АРСЕНЬЕВА
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