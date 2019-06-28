Меньше года остаётся до величайшего события – празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Уже вовсю идёт подготовка к увековечению памяти о тех, кто, совершая героические поступки на фронте и в тылу, добился этой победы.
«Дороги памяти» ведут в храм
В Подмосковье, в парке «Патриот» возводится главный храм Вооружённых Сил России – храм в честь Воскресения Христова, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.
На территории храма откроется филиал Центрального музея Вооружённых Сил РФ «Дорога памяти». Одними из экспонатов станут кисеты с землёй с мест братских захоронений, а также капсулы с водой с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны. Никто не должен быть забыт. Поэтому 22 июня 2019 года, в День памяти и скорби, по всей России и за рубежом началась военно-патриотическая акция «Горсть памяти», организованная Министерством обороны страны.
Удмуртия работала на Победу
В Ижевске на Северном кладбище в День памяти и скорби собрались представители военных, власти, духовенства, ветераны, юнармейцы, воспитанники кадетских классов и неравнодушные горожане и гости столицы для участия в военно-патриотической акции «Горсть памяти». Здесь находится мемориал, где захоронено более 300 солдат Великой Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях в Удмуртии.
Акцию открыл Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов.
– Далеко от Удмуртии началась война, на западных рубежах, но с первых дней наша республика начала работать на Победу. В глубокий тыл отправляли тяжелораненых бойцов. По одним сведениям, на территории республики находилось 60, по другим – 72 госпиталя. Часть этой земли, на которой похоронены воины, переместится в один большой мемориал под Москвой с величайшим храмом Министерства обороны России, и там будет постоянно прославляться их подвиг и храниться память о них.
Акция «Горсть памяти» – не просто механический забор земли в торжественной обстановке, это напоминание об истории Ижевска в военные годы. Об этом рассказал Денис Логинов, временно исполняющий полномочия Главы города Ижевска: «22 июня – одна из самых печальных страниц в истории нашей страны. 22 июня 1941 года 300 уроженцев Удмуртии в составе пограничных отрядов Советской Армии вступили в неравный бой с фашистами, 200 из них погибли. 9 наших земляков защищали Брестскую крепость. К 1 июля 1941 года, то есть всего через 8 дней после начала войны, в военкоматах города Ижевска уже подали заявления полторы тысячи добровольцев. С января 1942 года заводы Ижевска своими производственными мощностями могли оснащать ежедневно одну стрелковую и одну авиационную дивизию.
За годы войны наши предприятия отправили на фронт 12 миллионов единиц стрелкового оружия. На территории Ижевска в годы войны было 20 военных госпиталей, две трети солдат из этих госпиталей возвращались на фронт. По подсчётам историков, это 12 полноценных дивизий. За этими цифрами — боль, кровь, самопожертвование, подвиг, мужество и трудовая доблесть».
Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке Виктор Сергеевич Логинов обратился к молодому поколению: «Победа досталась нам дорогой ценой. Запомните – в этой войне победил Советский Союз, его доблестная Красная Армия и многонациональный советский народ. Не дайте переписать нашу историю, не дайте сомневаться в нашей победе».
Протоиерей Роман Воскресенских, ключарь Михаило-Архангельского кафедрального собора, рассказал о строящемся главном храме Вооружённых сил России.
– В этом храме будет пять приделов. Главный – в честь Воскресения Христова, потому что у Бога нет мёртвых, у Бога все живы и воскреснут. Далее будет придел Илии Пророка – покровителя Воздушно-десантных войск, придел в честь Св. Великомученицы Варвары – покровительницы Ракетных войск стратегического назначения, придел Александра Невского – покровителя сухопутных войск, и придел апостола Андрея Первозванного – покровителя военно-морского флота России.
Положить землю в кисет!
И вот настал самый главный момент – изъятие земли с могил мемориала. Право сделать это было предоставлено членам военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Платону Чернецеву, Даниилу Ниязову, Егору Роготневу и Ангелине Романенко, учащимся ижевской школы № 31.
– Группа, для изъятия земли к месту проведения шагом марш! Положить землю в кисет! – командует Ангелина. Юнармейцы передают кисет Виктору Сергеевичу Логинову.
Завершает акцию торжественный марш. Удмуртия помнит!
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Сегодня на территории России учтено более 17 тысяч воинских захоронений периода Великой Отечественной войны и более 10 тысяч захоронений на территории иностранных государств.
По всей стране и за рубежом, по данным сайта Минобороны РФ, участники акции собрали более 15 000 кисетов с землёй с воинских захоронений и братских могил советских солдат.
Священная земля, упакованая в солдатские кисеты, будет передана на вечное хранение в главный храм Вооружённых Сил РФ.
Храмы в память о защитниках Родины испокон веков возводились в России. Впервые будет воздвигнут Главный храм Вооружённых Сил РФ. Высота его вместе с крестом по проекту составит 95 метров.
Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метра, символизируя 1945 год – окончание Великой Отечественной войны.
Высота звонницы составит 75 метров. В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
Высота малого купола составит 14,18 метров. 1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне.
Больше о храме на сайте http://mil.ru/
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