Подписчики - 2017 участвовали в розыгрыше призов, организованном к юбилею газеты...

Турнир в честь 100-летия газеты «Удмуртская правда» пройдет в Завьяловском районе...

Конкурсы и акции, приуроченные к 100-летию газеты, стали заметной частью книжного фестиваля «ЧИЖ-2017...

В юбилейный год нашей газете особенно важно внимание читателя...