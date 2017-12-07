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Свежий номер «Удмуртской правды» вышел 7 декабря.

7 декабря
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«Удмуртская правда» продолжает рассказывать о последствиях взрыва в ижевском доме на улице Удмуртской. Проводятся работы, чтобы жители уцелевших квартир смогли вернуться в них до Нового года.

07 12 01 (1) Свежий номер «Удмуртской правды» вышел 7 декабря.

О встрече Полпреда Президента России Михаила Бабича в Нижнем Новгороде рассказывается на пятой странице газеты.

О том, как найти работу в Ижевске рассказывает в репортаже с «Ярмарки вакансий» Галина Анищенко. Работодатели сейчас в основном предлагают рабочие профессии, но можно найти и вакансию менеджера. Востребованы люди с техническим складом мышления. Нуждающиеся в трудоустройстве предлагают делать специализированные ярмарки для людей, достигших пенсионного возраста.

Депутат Государственной Думы России Игорь Сапко поделился с главным редактором Энвилем Касимовым и корреспондентом Яной Шаймардановой своими впечатлениями об Удмуртии. Он представляет интересы нашей республики и Пермского края в Госдуме. Читатели узнают, как школьные учителя становятся депутатами.

Корреспондент Александр Кирилин побывал в Москве на Третьем железнодорожном съезде и рассказывает о перспективах этой отрасли. Железная дорога недаром называется «государством в государстве» – Ижевский филиал Горьковской железной дороги лишь малая его частица, но его трудовой ритм будет соответствовать перспективным планам огромной отрасли. О части этих планов и рассказывается на странице газеты.

Несомненный интерес представляет интервью Герасима Иванцова с подполковником юстиции Максимом Козловым – он возглавляет отдел по расследованию особо важных дел в Следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии. Речь в интервью идет о конкретных уголовных делах и в целом о противодействии коррупции.

На тематической странице «Час письма» ветераны вспоминают об освоении нефтяных месторождений Удмуртии и об истории Светлянской средней школы. Она выросла из церковно-приходской школы, созданной в Воткинском районе 125 лет назад. Кстати, и сейчас священники в Воткинском районе активны. Корреспондент Нина Пузанова рассказывает в интервью с протоиереем Валерием Белокрыловым, как возводятся православные храмы и как они наполняются паствой. В том числе продолжаются работы в Благовещенском соборе, где крестили Петра Чайковского. В Воткинске следуют завету патриарха Алексия Второго «Чем больше храмов, тем меньше тюрем», а макет Благовещенского собора подарили патриарху Кириллу. Есть в номере и взгляд атеистов на религиозную ситуацию, её комментирует кандидат исторических наук Сергей Ильинский.

В материале Анны Вардугиной вы можете увидеть человека по имени Павел Зорин, которого вы могли знать, как Глеба Павлоида. Впрочем, в Центре современной режиссуры и драматургии в Ижевске бывают и не такие неожиданности. Убедитесь сами.

Есть сообщения в этом номере о подготовке к соревнованиям «Ижевская винтовка», о проблемах хоккеистов «Ижстали», о подарках общественникам-экологам, об успехах удмуртских сыроделов. Газета старается отразить все стороны жизни республики. Как это удается – судить читателю.

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