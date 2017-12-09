Все регионы в гости к нам С 11 по 13 декабря в Ижевске пройдет IX Международная научно-практическая конференция «Антропопрактик...

К вызовам времени готов. УдГУ в конкурсе университетских центров инновационного развития региона Пожалуй, ни одна отрасль не вызывает столько споров, как сфера образования. Пока старшее поколение но...