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Светлянская школа – этапы пути

9 декабря
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В Светлянской средней школе Воткинского района 24 ноября отметили 125-летие со дня ее образования. Свою историю школа начинает в XIX веке, когда на Светлянской земле законоучитель, священник Михаил Дьяконов открывает церковно-приходскую школу. В ней обучались 58 мальчиков и 3 девочки из разных мест: село Светлое, починки Романовский, Филипповский, деревни Курочкино и Черноключье. В школе две учительницы, из предметов - грамота, счет и закон божий.

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В 1900 школа преобразована в начальную, а затем в 1932 году - в среднюю.

В 1954 году было начато строительство типового деревянного здания. Первый звонок в новой школе прозвенел 1 сентября 1957 года. В этом здании дети проучились до 1983 года. 1 сентября 1983 года учащиеся переступили порог нового современного кирпичного здания.

За время существования школы сменили друг друга 10 директоров. Самым первым директором школы с 1932 по 1943 год был Михаил Васильевич Баранов. Во время войны старшие школьники помогали колхозу в уборке урожая, который отправляли на фронт.

Примечательно, что одним из директоров школы была Герой Советского Союза, легендарная летчица Нина Захаровна Ульяненко.

В 1960 году школу возглавил Лев Григорьевич Чирков. При нем был открыт педагогический класс, в котором готовили учителей и вожатых для школ района и республики.

В 1976 году директором назначили Лидию Александровну Дорофееву. Она вспоминает: «Зимой было особенно трудно. Здание школы было двухэтажное, деревянное, с печным отоплением. Дети сами носили дрова и воду в школу после уроков».

В 1983 году Светлянская школа переехала в новое здание. Возглавить новую школу было предложено Аркадию Ивановичу Васильеву. Сложно пришлось в новой школе: не хватало кадров, не было сторожей, приходилось самому по ночам проверять школу. 31 год отдал руководящей должности Аркадий Иванович. За добросовестный и многолетний труд ему было присвоено звание «Заслуженный работник народного образования УР», он является и Почетным гражданином Воткинского района.

С 2014 года школой руководит Ольга Леонидовна Боброва. Молодая, шагающая в ногу со временем, такая же неугомонная, как и все ее предшественники.

В Светлянской школе всегда работали и работают сейчас творческие, умные, ответственные и трудолюбивые педагоги. Светлянская средняя школа всегда была в передовых. Здесь не только преподают умные и творческие учителя, но и учатся такие же дети, что доказывает качество знаний учащихся. За годы существования школы из ее стен вышло немало медалистов.

И сегодня ни на минуту не утихает жизнь в школе. Дети под руководством своих наставников принимают участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях, олимпиадах различного уровня, занимают призовые места, становятся призерами и дипломантами. Учителя уделяют своим подопечным практически все свое время.

Много теплых слов было сказано на празднике выпускниками разных лет. А после праздничного концерта, подготовленного силами учащихся школы, выпускники с удовольствием посетили уроки, которые приготовили для них учителя. Ученики побывали в сказке, вспомнили математику, сочиняли синквейн, проводили опыты, узнали тайны звездного неба… С интересом выпускники рассматривали фотографии на выставках, от души смеялись, заметив на фотографии себя и своих одноклассников. Пожелания радости, способных и творческих учеников оставили выпускники на «Дереве пожеланий».

Оксана Алатырева, учитель русского языка и литературы,

Наталья Беляева, учитель начальных классов,

Алевтина Васильева, руководитель школьного музея Светлянской СОШ Воткинского района.

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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