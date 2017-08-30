Главная » Экология » Свалка неправды

Свалка неправды

30 августа
0

Как администрация Малопургинского района пыталась выдать желаемое за действительное

B0f150409e7f9345cb756067523e9681 Свалка неправды

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртской Республике проверили качество работ по ликвидации несанкционированных свалок в Малопургинском районе, которые жители нанесли на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка».

В свою очередь, активисты ОНФ направили письма в Минприроды Удмуртии, республиканскую природоохранную прокуратуру и администрацию Малопургинского района для проведения мероприятий по ликвидации свалок. В начале августа в региональное отделение Народного фронта пришел официальный ответ от главы муниципального образования «Малопургинское», в котором сообщалось о том, что незаконные свалки ликвидированы.

Но на поверку оказалась убранной лишь свалка возле деревни Гожня. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгения Сомова, именно она будет отмечена на интерактивной карте свалок ОНФ kartasvalok.ru зеленым цветом, что означает «проблема решена».

А вот свалку возле села Уром не убрали. Ее просто сгребают в одну кучу, прикрывая землей.

– Такую же картину увидели в деревне Иваново-Самарское. Издалека кажется, что все убрано, но когда поднимаешься на курган свежего грунта, то в середине видна свалка, – рассказал газете «Удмуртская Правда» Евгений Сомов.

Похожая ситуация со свалкой у деревни Кулаево, но здесь мусор растолкали по сторонам.

Все эти проблемные объекты останутся в работе. Активисты Народного фронта вновь направят письма в прокуратуру и региональное Минприроды для повторной проверки.

– Необходимо подходить к ликвидации свалок ответственно, нельзя их закапывать или прикрывать землей. Следует вывозить мусор на полигон и в обязательном порядке проводить рекультивацию, – считает Евгений Сомов. – А если на это в данный момент у муниципалитета нет финансовых средств, то надо проводить работу по перекрытию дорог и информированию населения, а в письме писать правду. Здесь мы увидели работу «для галочки».

В тему В настоящее время на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии отмечено 165 свалок, из них 90 по обращению регионального отделения Народного фронта уже находятся в работе. 18 несанкционированных свалок уже ликвидированы.

Фото: in-news.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

Читать также

Цветы и деревья вместо мусора
29 августа
Через три года на месте старого ижевского полигона по Сарапульскому тракту появится травяное покрытие...
Активисты ОНФ в Удмуртии провели экологический рейд в Малопургинском районе
18 августа
Из четырех несанкционированных свалок ликвидирована только одна. ...
Ликвидацию свалок в Малопургинском районе проверят активисты ОНФ
10 августа
Рейд состоится 11 августа...
Любовь к природе начинается с семьи
7 августа
Как сохранить экологию, знают участники проекта «Экорегион» ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо