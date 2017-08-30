Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Удмуртской Республике проверили качество работ по ликвидации несанкционированных свалок в Малопургинском районе, которые жители нанесли на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка».
В свою очередь, активисты ОНФ направили письма в Минприроды Удмуртии, республиканскую природоохранную прокуратуру и администрацию Малопургинского района для проведения мероприятий по ликвидации свалок. В начале августа в региональное отделение Народного фронта пришел официальный ответ от главы муниципального образования «Малопургинское», в котором сообщалось о том, что незаконные свалки ликвидированы.
Но на поверку оказалась убранной лишь свалка возле деревни Гожня. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии Евгения Сомова, именно она будет отмечена на интерактивной карте свалок ОНФ kartasvalok.ru зеленым цветом, что означает «проблема решена».
А вот свалку возле села Уром не убрали. Ее просто сгребают в одну кучу, прикрывая землей.
– Такую же картину увидели в деревне Иваново-Самарское. Издалека кажется, что все убрано, но когда поднимаешься на курган свежего грунта, то в середине видна свалка, – рассказал газете «Удмуртская Правда» Евгений Сомов.
Похожая ситуация со свалкой у деревни Кулаево, но здесь мусор растолкали по сторонам.
Все эти проблемные объекты останутся в работе. Активисты Народного фронта вновь направят письма в прокуратуру и региональное Минприроды для повторной проверки.
– Необходимо подходить к ликвидации свалок ответственно, нельзя их закапывать или прикрывать землей. Следует вывозить мусор на полигон и в обязательном порядке проводить рекультивацию, – считает Евгений Сомов. – А если на это в данный момент у муниципалитета нет финансовых средств, то надо проводить работу по перекрытию дорог и информированию населения, а в письме писать правду. Здесь мы увидели работу «для галочки».
В тему В настоящее время на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Удмуртии отмечено 165 свалок, из них 90 по обращению регионального отделения Народного фронта уже находятся в работе. 18 несанкционированных свалок уже ликвидированы.
Фото: in-news.ru
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