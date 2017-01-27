На вопрос: «Ты выйдешь за меня замуж?» я пару недель назад ответила положительно. Как и любая девушка, сначала обрадовалась, потом засомневалась, а теперь и вовсе нахожусь в легком шоке. Свадьба – дело нелегкое. Чтобы этот сказочный день прошел без неприятных сюрпризов и не превратился из радостного дня в драму или триллер, важно грамотно его организовать. Но с чего начать?
Не выходя из дома
Свадьбу решили играть в начале лета. В июле слишком большой ажиотаж, а в августе погода может подвести. В общем и целом у нас в запасе четыре месяца. Но все же заявление лучше подать сейчас. Так мы решили подстраховаться и выбрать не только нужную дату, но и время регистрации. Кому хочется отправиться под венец ни свет ни заря или поздно вечером? Еще свежи в моей памяти события двухгодичной давности – двоюродная сестра выходила замуж, бракосочетание назначили на семь утра. Так она и ее родители с трех часов ночи не спали: шарики надували, стол накрывали, а потом приехали парикмахер и визажист, и начались сборы. О какой бодрости духа можно говорить?
Кстати, сестра же мне и посоветовала подать заявление через Интернет. Оказывается, идти в ЗАГС сейчас необязательно. Можно за пять минут, не выходя из дома, оформить нужные справки. Для подачи заявки в электронном виде следует зайти на сервер Управления ЗАГС Удмуртской Республики и выбрать раздел «Оказание государственных услуг», затем «Оказание государственных услуг в электронном виде», а потом кликнуть на услугу «Государственная регистрация заключения брака». Здесь же можно ознакомиться с графиком государственной регистрации заключения браков, в котором указаны занятые и незанятые даты и время. Когда я выбрала свой день, передо мной открылась таблица, куда необходимо ввести сведения о себе и о женихе. Потом я загрузила отсканированные копии документов, указанных в списке. Ну, все! Самый важный этап в организации свадьбы пройден.
Главное – задать ритм
– К выбору свадебного ведущего нужно подойти ответственно – ведь именно он будет задавать настроение празднику, - советуют мне подруги.
Я это и сама отлично понимаю. Именно к нему на протяжении всего вечера будет прикован взор каждого участника праздничного банкета. Многие скажут: специалистов в этой области пруд пруди! Посмотри его видеоролики ВКонтакте, фотки полистай, и будет тебе счастье. К сожалению, не так все просто, и по фотографии я еще не научилась определять профессионализм человека. Что же делать?
Я не стала долго ломать голову. Прибегла к распространенному и проверенному методу передачи информации - сарафанному радио. В ход пошли рекомендации знакомых, отзывы клиентов на свадебных сайтах. Имен прозвучало много, порой мнения разделялись. Но больше всего меня зацепил рассказ одной приятельницы:
– К свадьбе я готовилась несколько месяцев. Ждала этого события с нетерпением. Наконец, до праздничной даты оставались считанные дни. Но тут случилось непредвиденное – кафе, в котором мы планировали отметить торжество, сгорело. Другое место быстро было не найти. Мне на помощь пришла ведущая. Сказала, что есть вариант отметить свадьбу в старорусском стиле со всеми обрядовыми элементами в усадьбе за городом. И все прошло настолько весело, что гости до сих пор вспоминают!
Этот рассказ меня обнадежил. Действительно, профессионализм ведущего заключается и в том, чтобы суметь быстро перестроиться, симпровизировать. Так наша беседа привела меня к замечательной ведущей и артистке Вере Гуляевой. И надо сказать, что личная встреча убедила меня в правильности выбора. Уже в процессе разговора она увлекла меня, с ней было комфортно и легко.
– Я одним старорусским стилем не ограничиваюсь. Каждый раз придумываю что-то новое. Сначала встречаюсь с молодоженами, расспрашиваю их о гостях, то есть составляю общее представление о коллективе. И только потом придумываю сценарий, - рассказывает Вера. - Я всегда импровизирую на месте, смотрю на народ. Бывает, что идеи приходят на ходу. И это делает мероприятие уникальным. К тому же в перечень моих услуг входит вокал. Я с 12 лет на сцене. К празднику я подключаю и своих коллег – музыкантов, диджеев. После торжества люди ко мне подходят и говорят: сколько мы ходили на свадьбы, там одни и те же конкурсы, песни. А у вас все по-другому.
– Да. Надо ответственно относиться к выбору ведущего, - рассуждаю вслух.
– Конечно! В последнее время каждый третий считает себя первоклассным ведущим. На деле же многие проходят двухдневные курсы и отправляются делать праздники. А потом у молодоженов после праздника остаются сплошные разочарования. Я рада, когда ко мне обращаются молодожены, потому что знаю, что сделаю все возможное, и праздник всем запомнится.
Стоп, без паники!
Заявление подано, ведущая выбрана, но впереди еще столько дел: выбор места банкета, подбор фотографа и видеографа, оформление зала и многое-многое другое. С моим бешеным ритмом жизни – работа, учеба, тренировки в зале - в одиночку не справится. Родители живут в другом городе, подруги полностью погружены в свои семьи. А на помощь жениха можно и не рассчитывать. Мужчины не любят заниматься подобными хлопотами. Осознала это и расстроилась. Так бы сидела и грустила дальше, если бы случайно, в процессе изучения очередных сайтов, не наткнулась на свадебное агентство «Две половинки». В голове сразу образовался рой мыслей. Вспоминала слова моих дорогих родственников: «Агентства только деньги дерут, лучше самой все сделать! Свой свадебный бюджет налево и направо не тыркай». И все же на удачу решила связаться с руководителем агентства Юлией Дегтяревой.
– Мне бы только узнать, чем вы можете помочь молодоженам. Денег у нас немного. Да и вообще я для интереса только звоню, - мямлила я в трубку.
– Приходите, поговорим, - ответили мне на том конце провода.
Что-то зацепило меня в уверенном голосе моей собеседницы. В назначенный день я встретилась с ней.
– Мнение о том, что свадебные агентства наживаются на своих клиентах, ошибочно. Скажу даже больше - мы помогаем сэкономить. Допустим, вы нашли отличного фотографа. Звоните ему. Он называет вам сумму за свои услуги, которая не вполне вас устраивает. Вы расстраиваетесь, кладете трубку. И думаете: значит, найду вариант менее дорогой и менее качественный, - рассказывает Юлия. - У нас же налажены контакты со всеми ведущими специалистами. И они легко идут навстречу, прилично скидывают с первоначальных цен.
– А что еще входит в ваши обязанности? – спрашиваю я.
– Мы полностью продумываем стилистику свадьбы. От приглашений до выбора места. Даже наряд невесте идем выбирать вместе. Это важно, чтобы не отклониться от общей концепции. Например, недавно мы организовали свадьбу под лозунгом «Нежность с роковым характером». Молодой человек брутальный, а девушка хрупкая и нежная, но они сошлись в том, что оба любят рок-музыку. Мы пригласили для них кавер-группу, - рассказывает руководитель агентства «Две половинки». - Важно найти подход к каждой паре, акцентировать внимание на чем-то ярком в их истории любви. Вот вам как молодой человек сделал предложение?
– Во время нашего путешествия в Абхазию. Мы пошли в горы, чтобы полюбоваться видами сверху. А он ни с того ни с сего встает на одно колено и делает предложение, - рассказываю я, чуть смутившись.
– Вашей любовью дышат горы! Раз такое памятное событие произошло на природе, в горах, надо сконструировать эту ситуацию на свадебном торжестве. У нас в Удмуртии есть отличные базы отдыха, где есть и горы, и реки. И регистрацию можно провести на одной из возвышенностей. Тем более у нас есть все необходимые принадлежности – арка из прозрачного стекла, роскошные белые стулья для гостей, диджей, - говорит Юлия Дегтярева.
– Идея мне понравилась. Сама бы до такого не догадалась, - соглашаюсь.
– Каждая девушка заслуживает того, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, и не важно, какой у вас при этом бюджет. Все, во что мы верим, всегда исполняется, и вся Вселенная готова нам в этом помочь!
Я поделилась с вами некоторыми полезными советами и контактами. Они достались мне непросто. Надеюсь, что хоть немного упрощу задачу вам. Подойдите к вопросу организации свадьбы с ответственностью. Не забывайте, свадьба – один из самых важных дней в жизни, это новый виток в счастливое будущее.
Контакты:
Творческая группа Веры Гуляевой
Телефон: +7 912-740-35-97, +7 912-013-26-02, +7 3412 23-23-58
Свадебное агентство «Две половинки»
Адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 194а
Телефон: +7 3412 64-04-28, +7 904-312-32-40 График работы: 8:00–20:00
Анна БУЛДАКОВА
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