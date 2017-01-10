В исправительной колонии №12 в Сарапуле, где содержатся женщины, осужденные второй и более раз, состоялась церемония бракосочетания. Одна из осужденных вышла замуж за мужчину, с которым познакомилась за год до того, как оказалась в колонии, сообщает пресс-служба УФСИН России по УР.
По словам супругов, пожениться они решили «после того, как их отношения прошли проверку на прочность временем и расстоянием».
Церемония бракосочетания состоялась в скромной обстановке исправительной колонии. Свидетелями события стали лишь представитель отдела ЗАГС города Сарапул и сотрудники ИК-12. Медовый месяц у молодоженов продлился недолго - всего три дня. На такой срок осужденной было предоставлено длительное свидание.
Новоиспеченной жене в колонии осталось провести еще 4 года. Срок отбывания наказания заканчивается в 2021 году, однако женщина планирует освободиться условно досрочно.
Администрация исправительной колонии не препятствует скреплению брачными узами отношений осужденных женщин с их избранниками, напротив, сотрудники считают, что поддержка семьи и семейных ценностей способствует успешному исправлению осужденных и социальной адаптации после освобождения. За время работы исправительного учреждения (с 2001 года) бракосочетания здесь проводились не менее десяти раз.
Фото: eastkorr.net
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