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Суперпрограммы для суперкомпьютеров

23 июля
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Созданное для атомной отрасли программное обеспечение нашло широкое применение

H05 Суперпрограммы для суперкомпьютеров

Программа импортозамещения стала толчком для развития многих отраслей, в том числе – цифровых технологий и программного обеспечения. Крупнейшие предприятия автопрома и авиастроения уже перешли на отечественную операционную систему «Логос», пакет программ которых разработан для широких задач от обеспечения защиты сети от внешнего вторжения до моделирования любых испытаний.

Эксперимент проводит программа

Примерно 70 процентов сертификатов безопасности, необходимых для полетов в воздушном пространстве ЕС, были получены авиастроительной компаний «Сухой» по результатам не краш-тестов и подобных «реальных» испытаний, а компьютерного моделирования. Суперджету теоретически ломали шасси и фюзеляж, отрывали хвост и винты, били молниями, устраивали неисправности двигателей и возгорания. Программа инженерного анализа просчитала все ситуации с такой высокой долей точности, что когда несколько лет назад самолет в самом деле совершил аварийную посадку без шасси, она прошла в точном соответствии с компьютерной моделью (и, в соответствии с прогнозом, джет выдержал эту аварийную ситуацию и люди на борту не пострадали).

Нефтедобывающие компании увеличивают добычу нефти на 10-15 процентов, выяснив с помощью компьютерного моделирования оптимальный угол бурения скважин на определенном месторождении. Неудивительно, что российские предприятия переходят на «Логос» с его программным пакетом – это позволяет им сэкономить на экспериментальном сопровождении разработок, получить квалифицированную консультационную и техническую поддержку, заказать программу для решения конкретных задач и сохранить информационную безопасность. Сегодня уже более 80 предприятий страны (в том числе ОАО «Компания «Сухой», ОАО «Туполев», КамАЗ, ГАЗ, ОКБ «Гидропресс») перешли на лицензионное программное обеспечение инженерного анализа, разработанного для операционной системы «Логос».

Дешевле и точнее

Появлению компьютерных программ, с безупречной точностью просчитывающих все параметры испытаний любой сложности, мы обязаны атомной отрасли. После того, как 5 августа 1963 года в Москве был подписан международный договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космосе и под водой, встал вопрос о дальнейших исследованиях. В том, что за ядерными технологиями – будущее, никто не сомневался, но нужно было обеспечить безопасное изучение ядерных процессов и материалов для строительства реакторов. С этого времени начало развиваться компьютерное моделирование испытаний. С наступлением цифровой эры стало очевидно, что программы, появившиеся в недрах «Росатома», могут встать на службу и другим отраслям – машиностроению, судостроению, авиастроению, космической отрасли, нефтедобывающей промышленности.

В технопарке «Саров», одним из акционеров которого является «Росатом», сегодня создана научная и техническая база, на которой развивается проект российского программного обеспечения «Логос». Задачи у проекта амбициозные, но выполнимые: заменить значительную часть программного продукта, используемого в России (а пока это 90 процентов ПО) на отечественный, а также ввести в постоянную практику численное моделирование на предприятиях самых разных отраслей (что существенно снизит расходы на экспериментальную часть проектов). Конечно, можно устроить новой модели трактора или комбайна краш-тест. А можно просто запустить программу с заданными параметрами. Программа позволяет просчитать даже те данные, которые невозможно собрать экспериментальным способом – симулировать некоторые ситуации в искусственных условиях нельзя или чрезвычайно сложно и дорого. Компьютерные расчеты оказываются не только намного дешевле, но их результаты не уступают в точности самым изощренным экспериментам.

Эффект каскада

Для осуществления исследований требуются значительные технические мощности: с некоторыми расчетами может справиться только суперкомпьютер «Каскад», обладающий очень высокой производительностью в 50 терафлопс (для сравнения, самый быстрый суперкомпьютер начала «нулевых» Earth Simulator, созданный японскими учеными для ядерных исследований и исследований эффекта глобального потепления, имеет производительность 35,86 терафлопс). «Каскад» занимает целое помещение на территории технопарка «Саров» – сюда приезжают специалисты крупных предприятий, чтобы провести на суперкомпьютере необходимые вычисления.

Для более простых задач здесь созданы компактные суперЭВМ производительностью 1,3 терафлопс, сборка которых осуществляется на территории технопарка. Каждый такой компьютер включается в обычную бытовую розетку, но способен заменить 20-30 обычных профессиональных компьютеров. Фактически одна такая «коробка» – это полностью оборудованное рабочее место конструктора.

Фото: Sarov.net

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Автор статьи

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