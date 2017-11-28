На прошлой неделе в администрации Ижевска прошли общественные слушания концепции благоустройства и развития Центральной площади и площадки для просмотров матчей чемпионата мира по футболу, которая должна появиться в парке им. Кирова следующим летом. Эти общественные пространства городские власти планируют включить в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018‒2022 годы и получить федеральное финансирование на реализацию этих проектов.
Главная площадь столицы Удмуртии уже давно нуждается в обновлении. Это подтвердили и результаты онлайн-опроса, который городские власти провели среди горожан. По его итогам было выбрано 12 объектов, которые попадут в муниципальную программу. Первое место в этом «народном» рейтинге заняла Центральная площадь.
Надо сказать, что облик площади уже неоднократно пытались преобразить. В 2009 году, в преддверии 250-летия Ижевска, ее реконструкцию даже успели начать, однако так и не закончили в силу финансовых затруднений. Сделать удалось немного: в верхней части площади старую плитку заменили брусчаткой, обновили чашу большого фонтана и сделали его светомузыкальным. А еще переместили светодиодный экран и поставили деревянные домики, в которых в праздники разворачивается торговля.
Но на этом городские власти решили не останавливаться. В период активной деятельности сити-менеджера Дениса Агашина британский архитектор Саймон Кауфман разработал концепцию обновления Центральной площади, которую также выносили на общественное обсуждение. По замыслу Кауфмана, главная площадь столицы должна была кардинально преобразиться. На ней должны были появиться смотровая башня, рельсовый фуникулер для перевозки людей с улицы Максима Горького до моста, вместо скудных ступенек путь к монументу «Навеки с Россией» должен был пролечь через клумбы и сады, а попутно можно было бы заглянуть в океанариум, панорамный ресторан, кинотеатр и музей науки. Также по проекту все это должны были дополнить фестивальная и городская площади, галерея торговых объектов и общественная зона.
Но, несмотря на весь свой внешний лоск и амбициозность, эти идеи не нашли поддержки ни у горожан, ни у специалистов, так как совсем не учитывали местной специфики. Кроме того, изначально было ясно, что они нереализуемы в силу огромной стоимости. Новая концепция преобразования площади, разработанная КБ «Стрелка», путь и не столь эффектная, но вполне реализуемая. Подготовлена она была с учетом мнения горожан.
‒ Этот проект не включает в себя каких-то суперидей, ‒ подчеркнула, представляя концепцию, архитектор Любовь Варламова. ‒ Он довольно простой, но формирующий современное общественное пространство, интересное, комфортное и модное, рассчитанное, в первую очередь, на молодую аудиторию и семейный отдых.
Для реализации этого посыла архитекторы предлагают поделить Центральную площадь на несколько функциональных зон. Первая, так называемая «парадная», зона (напротив Дома правительства) остается практически пустой. Здесь, как и прежде, можно будет проводить общественные мероприятия и праздники.
Преобразования начнутся со второй зоны, которая расположена напротив Театра оперы и балета. Вместо обычного здесь предлагают сделать «сухой» фонтан. Сейчас это модно, убеждают архитекторы, когда струи воды бьют не из чаши, а прямо из-под ног. Особенно это придется по душе детям. Кроме того, во время массовых праздников фонтаны можно будет выключить, освободив проход, или разместить здесь какие-то объекты и площадки. По краям этой зоны появится прогулочная площадка с пандусами и качели, на которых смогут покататься не только дети, но и взрослые.
Следующая зона ‒ «европейский сквер», который планируют разбить напротив отеля Park inn. Основная фишка – зеленый газон, по которому можно будет не только гулять, но и лежать или устраивать семейные пикники.
Четвертая зона расположится напротив ЦУМа. Она называется «яблоневый сквер». Причем это будет сквер в традиционном понимании этого слова.
Пятая зона, так называемая «событийная площадь», которая находится напротив дворца Металлургов. Здесь должен появиться «сухой» фонтан, а также универсальный амфитеатр, где будут проходить концерты, выступления, и кинотеатр под открытым небом.
Будет задействована и эспланада. Из транзитной зоны лестничные пролеты превратятся в полноценную зону отдыха. Для маломобильных групп населения здесь сделают зигзагообразные пандусы, вдоль которых высадят цветы, кустарники, установят малые архитектурные формы.
‒ В общей сложности на этих территориях мы высаживаем 200 новых деревьев, создаем детские игровые пространства, добавляем спортплощадки, ‒ поясняет Любовь Варламова. ‒ С помощью озеленения решаем практические задачи. Деревья создают контуры общественных пространств и отдельных маршрутов. Так мы масштабируем площадь, делаем ее более камерной. Сейчас она огромная и бесчеловечная. При этом мы сохраняем визуальную доминанту Центральной площади ‒ монумент «Навеки с Россией».
По словам начальника Управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова, в зонировании пространства есть еще один плюс: реконструкцию площади можно вести поэтапно.
‒ Начать работы на площади можно с третьей зоны – туда удобный подъезд строительной техники. Первую и вторую зону, где сейчас расположен светомузыкальный фонтан, можно пока не трогать, потому что фонтан и территория вокруг него недавно проходили реновацию, ‒ отметил он.
Участники слушаний практически единогласно проголосовали за предложенные архитекторами КБ «Стрелка» проектные решения.
Между тем
А вот при обсуждении будущего фан-зоны в парке им. Кирова такого единодушия не было. Многих участников слушаний смущало место ее расположения. Одни предлагали перенести ее на Центральную площадь, другие - найти в парке другой земельный участок, на котором не надо будет вырубать деревья, третьи – оборудовать фан-зону на набережной.
Власти Ижевска планируют разместить ее в глубине парка ‒ перед кафе «Робинзон». Поддерживают эту идею и в региональном Минстрое. Как подчеркнул заместитель министра строительства, архитектуры и жилищной политики УР Иван Новиков, это оптимальный вариант для проведения такого рода мероприятия. Во-первых, территория находится далеко от жилых домов, поэтому массовое шумное скопление людей не помешает горожанам. Во-вторых, Ижевску необходимо развивать парк Кирова.
‒ Чемпионат мира ‒ это хороший повод, чтобы город получил удобную фестивальную площадку практически в центре города, с хорошей транспортной доступностью, - отметил Иван Новиков.
Согласно концепции фан-зона займет территорию в один га. Она будет огорожена. Во входной группе будут инфопавильны и рамки металлоискателей. Внутри несколько зон: место для просмотра матчей, сцена, трибуны с навесами. Также будет оборудована буфетная зона с киосками для питания, местами отдыха и общения. В общей сложности здесь смогут разместить до 5 тысяч болельщиков. Стоимость проекта ‒ около 40 млн. рублей.
Жители Ижевска также могут оценить концепции благоустройства общественных пространств и высказать свои предложения. Ознакомиться с ними можно будет на официальном сайте города.
‒ В течение ближайших дней мы будем собирать предложения и пожелания от горожан через различные источники: средства массовой информации, социальные сети и т.д. Получив уже единую картинку, что жители хотят видеть, будем двигаться дальше. Будет составлена техническое задание и объявлен аукцион на изготовление проектно-сметной документации, ‒ заявил Артем Богданов.
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