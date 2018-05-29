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Судебные приставы составили портрет алиментщика. Это мужчина в возрасте от 30-42 лет, имеющий доход

29 мая
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Как рассказали в ведомстве, сегодня в УФССП России по УР на исполнении находится 11 тысяч исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментным обязательствам. 8,5 тысяч должников - мужчины, 5 тысяч из которых получают доход: заработная плата, пенсия, выплаты из Центра занятости населения и т.д.

Img 4199 Судебные приставы составили портрет алиментщика. Это мужчина в возрасте от 30-42 лет, имеющий доход

Если разбить неплательщиков алиментов по возрастным категориям, то картина получается следующая: 18-30 лет – 1095 должника; 30-42 года – 5139; 42-54 года – 2075; 54-66 лет – 209. Более половины должников-мужчин в каждой возрастной категории имеют источник дохода.

Остальные 2, 5 тысячи алиментщиков – женщины. Основная возрастная категория должниц – 30-42 года (1618 человек).

Анализ, проведенный специалистами управления, показывает, что должники в возрасте от 42-54 лет наиболее социально ответственны, на них более эффективно воздействуют меры принудительного взыскания. Такие как ограничение в праве выезда за пределы РФ, административная или уголовная ответственность.

В ведомстве отмечают, что работа с неплательщиками алиментов ведется и в колониях. Помимо напоминаний о необходимости своевременной оплаты алиментов, осужденным рассказывают, каким образом можно восстановиться в родительских правах, оказывают юридическую помощь по вопросам исполнительного производства.

31 мая 2018 года в рамках акции «Судебные приставы – детям» в Управлении и во всех районных отелах судебных приставов пройдет День открытых дверей в преддверии Дня защиты детей. А 4 июня и.о. главного судебного пристава УР проведет совместную телефонную линию по вопросам защиты интересов детей с Уполномоченным при Главе УР по правам ребенка. Задать свой вопрос можно по тел. (3412) 27-13-57 с 10.00-12.00.

На фото: В преддверии Дня защиты детей очередной выезд судебных приставов состоялся в женскую исправительную колонию №12 г. Сарапула.

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