Если разбить неплательщиков алиментов по возрастным категориям, то картина получается следующая: 18-30 лет – 1095 должника; 30-42 года – 5139; 42-54 года – 2075; 54-66 лет – 209. Более половины должников-мужчин в каждой возрастной категории имеют источник дохода.
Остальные 2, 5 тысячи алиментщиков – женщины. Основная возрастная категория должниц – 30-42 года (1618 человек).
Анализ, проведенный специалистами управления, показывает, что должники в возрасте от 42-54 лет наиболее социально ответственны, на них более эффективно воздействуют меры принудительного взыскания. Такие как ограничение в праве выезда за пределы РФ, административная или уголовная ответственность.
В ведомстве отмечают, что работа с неплательщиками алиментов ведется и в колониях. Помимо напоминаний о необходимости своевременной оплаты алиментов, осужденным рассказывают, каким образом можно восстановиться в родительских правах, оказывают юридическую помощь по вопросам исполнительного производства.
31 мая 2018 года в рамках акции «Судебные приставы – детям» в Управлении и во всех районных отелах судебных приставов пройдет День открытых дверей в преддверии Дня защиты детей. А 4 июня и.о. главного судебного пристава УР проведет совместную телефонную линию по вопросам защиты интересов детей с Уполномоченным при Главе УР по правам ребенка. Задать свой вопрос можно по тел. (3412) 27-13-57 с 10.00-12.00.
На фото: В преддверии Дня защиты детей очередной выезд судебных приставов состоялся в женскую исправительную колонию №12 г. Сарапула.
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