Было пять компетенций, в том числе – «Поварское дело». С участницами состязания по этой компетенции мы познакомились.
Как в ресторане
Дверь кабинета, в котором над кухонными досками склонились три женщины в фартуках и шапочках, была открыта, и я увидела, что одна из конкурсанток – в перчатках разного цвета. Подумала: «Неужто это какой–то сигнальный знак?». Всё оказалось проще. «Наверное, вторая синяя перчатка порвалась, пришлось надеть белую», – предположили Ирина Иванова, временно исполняющая обязанности директора МАУ «Здоровое питание», и Ильсия Бекмансурова, руководитель производственного отдела этой же организации, приехавшие из Глазова, чтобы поболеть и поддержать как раз этого повара – Екатерину Тихонову. Именно они подвигли Екатерину Владимировну, заведующую производством в школьной столовой, поехать на чемпионат в Ижевск, в торгово–экономический техникум, принять участие в нелёгком соревновании.
Почему – в нелёгком? Да потому, что некоторые блюда, указанные в демонстрационном задании, больше подходят для ресторанов. Ни в школьной столовой, ни в детсадовской такие не готовят. Там – минтай и горбуша, а тут, на конкурсе, – судак. И эклеров в школьном меню нет – не положено.
Только вот какая штука: в ресторанах работает молодёжь, а чемпионат затеян для тех, кто уже достиг пятидесяти лет. Вот и поехали на состязание те, кто работает в школьной, детсадиковской да заводской столовой, то есть те, кто в повседневной жизни конкурсные блюда не готовит. Эту особенность состязания мне объяснила Надежда Ильина, преподаватель технологических дисциплин Ижевского торгово–экономического техникума.
Перчатки подбирают к…кухонной доске
А приходилось ли школьным поварам подогревать тарелки? Просто тарелки – без блюд? Перед тем, как положить на неё «горячее», саму тарелку надо нагреть до 65 градусов, а тарелку для холодных блюд «остудить» до 10–12 градусов. Да ни в садике, ни в школе даже оборудования такого нет!
И уж совсем поразило меня, как высококлассные повара подбирают кухонную доску к продукту. По цвету! Мясо режут на красной доске, рыбу – на синей, птицу – на жёлтой, а зелень – на зелёной. Некоторые поварихи даже перчатки подбирают под цвет кухонных досок.
Кто «скрывается» за номером 2?
Екатерина Владимировна и две её соперницы ещё колдовали над блюдом из судака, а в дальнем кабинете уже ждали экспертов приготовленные конкурсантками рулеты и эклеры. Предлагаю гостьям из Глазова в этот кабинет заглянуть.
На столе совершенно разные по форме и даже количеству кусочки рулета: на одной тарелке – два больших, на второй – три средних, а на третьей – четыре маленьких, словно для малышей. И украшены блюда по–разному. Вот здесь – цветочек и зелёная дорожка, а там – просто овощная нарезка.
Угадают ли мои собеседницы, где блюда их подопечной? Фамилий рядом с тарелками нет – только номера участниц, а Ирина и Ильсия номера Екатерины Тихоновой не знают.
Как потом окажется, Ильсия угадала: под номером два – блюда Екатерины Владимировны. Узнала по почерку повара, по оформлению блюд. И рулет, и нарезка, и эклер по форме получились такими, какими и должны быть. Иначе у Тихоновой не бывает.
Екатерина Владимировна любит свою работу, живёт ею. Она заведует производством в столовой школы № 15 города Глазова. Питание школьников жёстко регламентировано, даже сметана не полагается. Из приправ – только сахар да соль. Екатерина Владимировна все требования технологии выполняет, а оформление блюд – это уже её творчество. Сосиску в тесте, например, превратит в забавную, с глазками, аппетитную гусеницу, которая так и просится в рот.
Дети отвечают: «Вкусно!»
В одну смену с Екатериной Тихоновой конкурсное задание выполняла и Елизавета Ильина из деревни Оркино Алнашского района. Она – повар в писеевском детском саду, что в Алнашском районе. Делится впечатлением: здесь, на чемпионате, такое современное оборудование! Разве она в своей деревне видела когда–нибудь «шокер» для охлаждения тарелок?! И еду для дошколят она готовит, конечно же, другую: молочный суп, борщ, каши, сырники… Сама она только готовит, а кормят детей помощники воспитателей, но они всегда спрашивают ребятишек: «Вкусно или нет?». И Елизавета Евгеньевна слышит, как дети отвечают: «Вкусно!».
Значит, не зря она, выучившаяся на медсестру–воспитателя, поработавшая на заводе распределителем, всё же выбрала эту профессию – повара. А теперь уже и внучки кухню любят. Семилетняя Аня порадовала бабушку: «Я печеньки сама испекла».
Ничего вчерашнего
Тамара Соколова, ещё одна участница состязания (работает в столовой среднепостольской школы Завьяловского района), своих сыновей к кухне, вроде бы, не приучала. Наоборот! Когда однажды они к её приходу с работы приготовили оладушки, она сыновей… отругала. Что это, мол, оладьи у вас в тарелке в масле плавают?!
Теперь сыновья уже взрослые, у них свои семьи. Станислав, младший, работает сварщиком, но его маленькие дети говорят: «Папа у нас повар». Это потому, что, купив хорошую духовку, он так её освоил, что его маме–повару уже никаким блюдом его не удивить – всё и сам может приготовить.
Муж Тамары Соколовой – Игорь Семёнович – ест только свежее, даже разогретое не любит. Поэтому в её доме – ничего вчерашнего.
Всю смену на ногах
А вот и вторая смена подходит – ижевчанки Елена Брынзэ (ООО «Вента») и Ирина Соловьёва (комбинат питания радиозавода). Ещё одна участница конкурса так переволновалась, что решила в состязании не участвовать.
Ирина Соловьёва в день чемпионата, как обычно, встала в половине пятого утра, в семь уже была на работе, отстояла смену (в прямом слова – «отстояла», всё время на ногах). И, взволнованная, пришла ещё на одну смену – на чемпионат. Ещё четыре с половиной часа на ногах. И чётко свои действия выстроить, ничего не забыть…
… Не все сумели сделать всё, что полагалось. Сначала думали: «Четыре с половиной часа – это много», а оказалось – мало. Но для участниц чемпионата это огромный опыт преодоления – своей неуверенности, опасений. Это новые впечатления и новые знания.
– Поедете ли ещё на такой чемпионат? – спрашиваю Тамару Соколову.
– Думаю, что поеду, – отвечает она.
Повара высказали и пожелание: перед конкурсом отводить дня два на подготовку непосредственно на площадке чемпионата. Здесь и оборудование другое, и задание отличается от повседневного меню.
Значит, есть желание узнавать новое? Наверное, это главная идея чемпионата «50 плюс».
Ольга ЛУБНИНА, первый заместитель министра социальной политики и труда УР:
– Подвигнуть людей в возрасте 50 + к участию в чемпионате было не просто. Сначала о своём желании участвовать в состязании в поварском деле заявило порядка десяти человек. В процессе подготовки к чемпионату часть людей приняла решение не участвовать в состязании. Из–за волнения, из–за того, что задали себе вопрос: «А смогу ли я посоревноваться?». Возможно, кто–то принял такое решение из–за того, что у него недостаточно практических навыков, не хотелось «ударить в грязь лицом». Когда соревнуются молодые, всё намного проще: у них вся жизнь впереди. А у людей в возрасте 50 плюс есть определённый опыт, репутация, авторитет. Вроде бы, хочется только делиться опытом, а не учиться и говорить, что не компетентен в каких–то вопросах. Но всё это преодолимо. Думаю, что с помощью средств массовой информации мы раскрутим это мероприятие и в следующем году будет больше желающих и, в моём понимании, будет меньше страхов. Потому что уже будут люди, которые в чемпионате поучаствовали, могут комментировать, рассказать о том, что это не так страшно, как кажется. Работодатели тоже могут быть заинтересованы в том, чтобы люди в возрасте прошли обучение и приняли участие в состязании. Получив на чемпионате сертификат, специалисты смогут работать на достаточно серьёзном новом уровне. Идея чемпионата «Навыки мудрых» хорошая. Это возможность сказать людям: 50 плюс – не предел. Нельзя останавливаться на достигнутом, говорить, что всё умею и всему научился. Ты можешь быть вполне конкурентоспособным на рынке труда – наряду с молодыми людьми, которые обучаются по новым технологиям. И это стимул к профессиональному и жизненному долголетию.
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