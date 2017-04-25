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Суд проверит здоровье экс-главы Удмуртии

24 апреля
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Imgs 1493028784 Суд проверит здоровье экс-главы Удмуртии

Мосгорсуд должен был рассмотреть вопрос о законности ареста бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в коррупции. Однако заседание было отложено для получения судом данных о состоянии его здоровья, сообщает «Российская газета».

Рассмотрение жалобы отложено на среду, 26 апреля.

По мнению следователя, оснований для удовлетворения жалобы защиты не имеется - решение суда первой инстанции законно и обоснованно. Экс-главе Удмуртии вменяется тяжелое обвинение, у него имеется возможность скрыться от суда и следствия, а также угрожать свидетелям.

Кроме того, по ее словам, в деле имеются заявления двух лиц, которые считают, что бывший губернатор может им угрожать.

Напомним, Глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан 4 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и доставлен в Москву. По версии следствия, в 2014-2016 годах глава Удмуртии получил от представителей компаний, строивших мосты через реки Каму и Буй, взятки на 139 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР

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