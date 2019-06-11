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Суд платежом красен

10 июня
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Больше 1,5 млрд рублей задолжали предприятия и организации Удмуртии за тепло и горячую воду

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Ижевские энергетики фиксируют новую тенденцию: в общем объёме задолженности потребителей за тепло доля физических лиц снижается в пользу юридических. В их отношении сбытовикам чаще всего не остаётся ничего другого, как взыскивать долги в судебном порядке: только с начала года Удмуртский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил 257 исков о взыскании задолженности в отношении предприятий и организаций города на сумму более 200 миллионов рублей.

Некоторые любят погорячее

В начале мая Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд поставил точку в судебном споре между Удмуртским филиалом ПАО «Т Плюс» и ООО «Партнёр». Своим постановлением он оставил в силе решение Арбитражного суда Удмуртии о взыскании с компании в пользу энергетиков задолженности за тепловую энергию в размере 233 466 рублей. Коммерсанты не платили за тепло с июля 2017-го по март 2018 года, аргументируя это тем, что услуга предоставляется некачественно. Однако доказать это в суде не смогли.

– ООО «Партнёр» заключило с нами договор на теплоснабжение ещё в августе 2009 года на поставку тепловой энергии автомоечному комплексу «Чашка кофе», по адресу ул. 10 лет Октября, 44, – рассказывает Ольга Грохова, заместитель руководителя регионального центра правового обеспечения управления правовой работы с дебиторской задолженностью. – И сначала вопросов по качеству поставки ресурса и оплате не было. Проблемы начались в 2016 году, когда комплекс переключили с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. Появился так называемый «перевёрнутый график», когда в переходный период – с сентября по ноябрь и с апреля по май – давление в обратном трубопроводе выше, чем в подающем. Когда наши специалисты узнали о нарушениях, то они выехали на объект и нашли проблему. После этого дали рекомендации по её устранению, с учётом технических возможностей мойки.

Но ООО «Партнёр» не стало заниматься отладкой системы. Вместо этого его руководители продолжили жаловаться на качество теплоснабжения и перестали передавать сбытовой компании показания прибора учёта. Также представителям энергосбыта сначала отказали в доступе к тепловому пункту для снятия данных счётчиков, а потом оплата услуг и вовсе прекратилась.

Энергетики неоднократно пытались решить вопрос с погашением задолженности миром, но безрезультатно. Поэтому в конце прошлого года обратились с иском в суд о взыскании платежей, которые рассчитали по нормативу.

Счёт на погашение

Разбирательство длилось несколько месяцев. ООО «Партнёр» настаивало в суде, что услуга по теплоснабжению была некачественной. В подтверждение своих доводов компания предоставила в суд ведомости снятия показаний прибора учёта за спорный период, а также ходатайствовала о назначении судебной экспертизы на предмет установления качества поставленной тепловой энергии.

Арбитражный суд УР пошел навстречу требованиям ответчика и обязал стороны совместно снять контрольные показания счётчиков. А вот в удовлетворении ходатайства о назначении экспертизы суд отказал ввиду отсутствия оснований.

ООО «Партнёр» не смирилось, и в свою очередь представило в суд свой контррасчёт долга на сумму 115 914 рублей, который был оплачен и основывался на сравнении графика температур в договоре и температуры, зафиксированной прибором учёта. Ответчик настаивал, что за те дни, где отклонение температуры от графика было более трёх процентов, он может не платить.

Но суд этот расчёт не принял в качестве достоверного доказательства, поскольку применённый ответчиком порядок расчёта снижения стоимости тепловой энергии не предусмотрен действующим законодательством. Но главным аргументом для суда стали представленные энергокомпанией показания прибора учёта с ТЭЦ, согласно которым температурный график поставки тепловой энергии соблюдался. Кроме того, истец обратил внимание суда на то, что прибор учёта ответчика установлен в его тепловом пункте, а не на коллекторе и даже не на границе балансовой принадлежности.

Кроме того, до теплового пункта, где установлен узел учёта, проложена теплотрасса, которая находится на балансе ответчика. Из-за того, что её обслуживание должным образом собственник не проводил перед началом отопительного сезона 2017-2018, в разы выросли и теплопотери. В результате это привело к нарушению работы ИТП: снижению температуры сетевой воды и давлению.

Поэтому решение суда было вполне закономерным. Он постановил взыскать с ООО «Партнёр» в пользу Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» недостающие 233 466 рублей, а также 7 669 рублей в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

С больной головы на здоровую

Но это дело – скорее исключение из правил. Обладателями «пальмы первенства» по наибольшим неплатежам являются управляющие компании. И именно с ними чаще всего приходится судиться.

– В апреле 2018 года вступили в силу поправки в Жилищный кодекс, которые позволяют собственникам жилья в многоквартирных домах заключать прямые договоры с поставщиками ресурсов, минуя управляющие компании, – рассказывает Ольга Грохова. – В Ижевске мы с 2012 года начали переводить потребителей на прямые договоры, в том числе по общедомовым нуждам (ОДН). Но два года назад федеральное законодательство изменилось, право начисления ОДН и сбор платежей было отдано управляющим компаниям. По замыслу разработчиков закона, эта мера должна стимулировать управляющие компании заниматься энергосбережением, следить, чтобы жители вовремя передавали показания счётчиков, не было порывов и утечек в инженерных сетях, хищений и незаконных подключений. Но эти благие намерения обернулись для нас настоящей головной болью. Недобросовестные УК не взаимодействуют с ресурсоснабжающими организациями в рамках информационного обмена (не передают нам показания общедомовых и индивидуальных приборов учёта, не предоставляют актуальную информацию по площадям многоквартирных домов, а также сведениям по зарегистрированным/фактически проживающим жильцам и т.д.). В рамках заключённых договоров не исполняют обязанности по подписанию актов приёма-передачи ресурсов, и не предоставляют мотивированных возражений по ним. Отключить жилые дома от энергопотребления мы не можем, поэтому приходится судиться.

На разбирательство может уйти до года. И всё это время УК не переводит платежи жильцов поставщику, пользуясь ими по собственному усмотрению.

– Средства за тепло и горячую воду являются основным источником финансирования топлива, ремонтов и модернизаций оборудования. А значит, если клиенты не платят, может возникнуть нехватка денег для проведения необходимых работ. Таким образом, недобросовестные потребители ставят под прямую угрозу надёжность теплоснабжения города, в том числе жилых домов и социальных объектов – больниц, школ и т.п., – резюмирует Ольга Грохова.

По данным Удмуртского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» задолженность управляющих компаний города за тепло и горячую воду превышает 1,2 млрд рублей. В «чёрном списке» находятся 5 управляющих компаний. В целом задолженность предприятий и организаций Удмуртии за тепло и горячую воду составляет 1,55 млрд рублей.

«Экодвор» выходит на старт

Общероссийский проект «Экодвор» объявил о старте Марафона «Экодворов». Экоактивисты призывают жителей Удмуртии организовать в своих дворах экологические праздники, направленные на вовлечение населения в раздельный сбор отходов и практики разумного потребления. Акция приурочена к Международному дню соседей.

– Подобные праздники объединяют людей, дают возможность не просто познакомиться со своими соседями, но и найти единомышленников, которые обеспокоены проблемой мусора, готовы внести свой вклад в её решение, и таким образом, обеспечить комфортную жизнь не только своей семьи, но и своему району и городу, – говорит Юлия Бурдо, координатор проекта «Экодвор».

В Ижевске в первый месяц лета праздники «Экодвор» пройдут на трех площадках. 8 июня – в парке Кирова с 12 до 15 ч. 11 июня – в Южном парке с 18.00 до 20.00 ч. 12 июня в День города – в Летнем саду с 12.00 до 15.00 часов.

Провести такой праздник во дворе может любой желающий – для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.мойэкодвор.рф и получить бесплатные обучающие материалы (методическое пособие, видео) и макеты раздаточных материалов. В его рамках можно организовать мобильный пункт приёма вторсырья для последующей переработки и интерактивные мероприятия: обмен вещами и книгами, творческие мастер-классы, игры, викторины, квесты и другие активности, посвящённые грамотному обращению с отходами.

Три самых активных организатора «Экодворов» будут приглашены на IV Всероссийский слёт экоактивистов, который пройдёт осенью в Москве. Координаторы, приславшие отчёт о проведённых мероприятиях, будут отмечены дипломами участников всероссийского проекта.

С борщевиком будут бороться комплексно

С наступлением лета в Ижевске вновь встаёт проблема распространения борщевика Сосновского. В зоне риска – окраины города, граничащие с Завьяловским районом. По мнению экспертов, именно на этих территориях чаще всего можно встретить это опасное растение, которое оставляет на коже человека ожоги.

К решению проблемы городские власти решили подойти комплексно. Постановлением Администрации Ижевска № 253 от 08.02.2019 г. утвержден План мероприятий («дорожная карта») по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Город Ижевск» на 2019-2023 годы. Заключён договор с Удмуртским госуниверситетом, в рамках которого проводится работа по определению мест и площадей произрастания борщевика в Ижевске. До конца августа специалистами УдГУ будут проведены обследования мест произрастания борщевика, составлены карты-схемы засорённости территории города, разработаны эффективные методы борьбы с борщевиком, и начнется ликвидация очагов произрастания этого опасного растения.

В администрации Ижевска подчёркивают, что в настоящее время в городе осуществляется покос борщевика. Горожанам, чтобы ликвидировать опасные участки, необходимо обращаться в администрацию своего района. Сообщить о местах произрастания борщевика Сосновского также можно оставив сообщение в социальной сети Вконтакте – https://vk.com/wall-145443931_1055.

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Автор статьи

021 Надежда БОНДАРЕНКО Все материалы этого автора

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