Как известно, судебное разбирательство по делу бывшего Главы Удмуртии Александра Соловьёва началось в Завьяловском районном суде по месту совершения преступления. Предварительные слушания по делу прошли в закрытом режиме 28 декабря прошлого года. Наблюдатели тогда сразу отметили, что рассмотрение дела может затянуться на несколько месяцев, поскольку оно состоит из 70 томов, а в ходе заседания необходимо опросить около полутораста свидетелей, значительная часть которых – 50 человек – находятся в других регионах России.
Напомним ход судебного заседания. По итогам предварительного слушания, которое прошло 28 декабря 2018 года, суд назначил следующее открытое заседание на 9 января 2019 года, а также продлил меру пресечения в виде домашнего ареста с сохранением ранее установленных запретов и ограничений до 20 июня 2019 года. При этом сторона защиты просила изменить меру пресечения на запрет совершения определённых действий.
Первое открытое заседание прошло 9 января в Завьяловском районном суде. Оно продлилось не более 10 минут, за которые суд успел установить личность обвиняемого, а также удовлетворить несколько ходатайств стороны защиты. В частности, Александр Соловьёв попросил сменить адвоката. Вместо Евгения Новосёлова его защитником стала Галина Сбоева.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство об отложении разбирательства в связи «с необходимостью подготовки к защите подсудимого и изучения материалов уголовного дела». Следующее заседание состоялось 30 января, на нём прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. Однако Александр Соловьёв отказался давать показания, пообещав сделать это позднее.
Основным свидетелем по делу экс-главы Удмуртии называют бывшего заместителя министра дорожного хозяйства Александра Михайловича Соловьёва. Гособвинение расспрашивало основного свидетеля о стройке Камского моста: что представляло из себя концессионное соглашение, какие обязательства налагались на республику и застройщика и за что была получена взятка.
Согласно показаниям, свидетель был в курсе преступного замысла – знал много, вёл переговоры. Но сегодня у Александра Михайловича Соловьёва особый статус. Статус лица, с которым заключено судебное соглашение. Уголовное преследование по этому делу ему не грозит. Прокурор сообщил журналистам – обвинения против экс-главы считает обоснованными и подкреплёнными внушительной доказательной базой. А вот какое просить наказание – решения ещё нет. В настоящее время в суде слушают других свидетелей по делу о взятке в 139 миллионов рублей за покровительство в строительстве мостов через реки Кама и Буй. Открываются новые эпизоды и подробности. Одна из них заключается в том, что деньги, которые получал Александр Соловьёв, он использовал в своей предвыборной кампании. Впрочем, суд в качестве обеспечения взял несколько объектов недвижимости, ему принадлежащие, и будет выяснять финансовые источники их приобретения.
Резонансное дело бывшего удмуртского губернатора уже давно обросло подробностями. Подтверждёнными и не подтверждёнными. Вполне возможно что «творческая» деятельность государственного мужа не ограничивается одним только «камским мостом». Вопросы к Александру Васильевичу возникают и по поводу его деятельности в «Удмуртавтодоре», когда в обход конкурсных производств он обеспечивал подряды аффилированным лицам, в том числе своим родственникам.
Сегодня один из основных вопросов к подсудимому – согласен ли он с предъявленным обвинением – он оставил без ответа. Пока…
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