Постановлением Правительства Удмуртии от 17 июля утверждено Положение о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по достижению производства одного миллиона тонн молока в Удмуртской Республике. Прием документов в региональном Минсельхозпроде планируют начать на следующей неделе, соответствующее информационное сообщение появится на сайте ведомства.
Как разъяснил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Евгений Шкарупа, в этом году упорядочена очередность предоставления субсидии, которая снимет ажиотаж при получении средств господдержки.
– Теперь сельхозтоваропроизводители получат субсидию в порядке регистрации в Росреестре права собственности на субсидируемое строение, - пояснил он, - Общая сумма средств господдержки по данному направлению в настоящее время составляет 248 миллионов рублей.
Вероятнее всего, средства на счета получателей субсидии поступят уже в августе.
Напомним, получить субсидию имеют возможность все сельхозтоваропроизводители республики, реализующие программу по увеличению производства молока. При увеличении поголовья на 25 процентов от проектной мощности объекта при строительстве возмещение составит 50 тысяч рублей от затрат на скотоместо, при реконструкции – 25 тысяч рублей от стоимости одного скотоместа. При реконструкции без увеличения поголовья возмещение составит 10 тысяч рублей от стоимости одного скотоместа.
За прошлый год в республике было построено и реконструировано 70 молочнотоварных ферм, в этом году количество объектов стройки и реконструкции превысило сотню.
Мария ПЕТРОВА
Фото: Udmapk.ru
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