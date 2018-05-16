В минувшие выходные, 12 и 13 мая, студенты Института искусств и дизайна под руководством доцента кафедры компьютерных технологий УдГУ Михаила Курочкина, приняли активное участие в мероприятиях проекта. Волонтеры-первокурсники оказали неоценимую помощь в тематической систематизации научной библиотеки музея и фотографировании книжных источников для последующего их внесения в электронную базу данных «Государственный каталог музейного фонда РФ».
– Вооружившись специальными халатами и перчатками, ребята провели большую работу в фондохранилище «Редкая книга», – отметила Марина Шитова, заведующая отделом фондов МБУК «МИКСП». – Ими была систематизирована методическая литература: более 5000 книг разобрано по темам и обеспылено.
В знак признательности за проделанную работу сотрудники музея организовали для добровольных помощников, будущих специалистов художественного образования обзорную экскурсию по Сарапулу и экспозициями музейного комплекса, также студентов познакомили с вновь открытым Музеем истории религий и национальностей Прикамья.
Подарочный сладкий набор, именные благодарности 12 участникам и приветствие от начальника отдела по делам молодежи Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула Ксении Якимовой стали приятным дополнением к приобретенному опыту и полученным знаниям в рамках созданного музейного проекта.
Коллектив Музея истории и культуры Среднего Прикамья выражает благодарность руководству Университета, Институту искусств и дизайна, а также лично преподавателю Михаилу Валентиновичу Курочкину – за понимание роли волонтерства в воспитании у молодежи интереса к историко-культурному наследию нашего края.
Отдельные слова благодарности выражаем коллективу Сарапульского педагогического колледжа и кафе «Грильяж» – за обеспечение гостям комфортных условий пребывания в городе.
Особые слова признательности говорим студентам, которые помогали нам. А именно: Полине Алексеевой и Алине Бектемировой, Ирине Булычевой и Алсу Валеевой, Марии Дементьевой, Кристине Зориной, Виктории Кузнецовой и Анне Маркеловой, а также Анастасии Решетовой, Карине Синюковой, Марии Туктамышевой и Анастасии Чулкиной. Спасибо вам за усердный труд!
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.