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Студенты-волонтеры из Удмуртского госуниверситета оказали помощь Сарапульскому музею

15 мая
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2018 год в России проходит под знаком добровольчества и волонтерства. Для формирования активной гражданской позиции молодежи, положительного отношения к волонтерской деятельности, социальной консолидации волонтеров нужны открытые площадки, на которых добровольческое движение сможет заявить о себе в полный голос. Одной из таких площадок является музей. В Музее истории и культуры Среднего Прикамья разработан совместный культурно-образовательный проект «Музейный волонтер – это круто». Партнером в реализации проекта выступает Удмуртский государственный университет.

G14c4594 Студенты-волонтеры из Удмуртского госуниверситета оказали помощь Сарапульскому музею

В минувшие выходные, 12 и 13 мая, студенты Института искусств и дизайна под руководством доцента кафедры компьютерных технологий УдГУ Михаила Курочкина, приняли активное участие в мероприятиях проекта. Волонтеры-первокурсники оказали неоценимую помощь в тематической систематизации научной библиотеки музея и фотографировании книжных источников для последующего их внесения в электронную базу данных «Государственный каталог музейного фонда РФ».

– Вооружившись специальными халатами и перчатками, ребята провели большую работу в фондохранилище «Редкая книга», – отметила Марина Шитова, заведующая отделом фондов МБУК «МИКСП». – Ими была систематизирована методическая литература: более 5000 книг разобрано по темам и обеспылено.

В знак признательности за проделанную работу сотрудники музея организовали для добровольных помощников, будущих специалистов художественного образования обзорную экскурсию по Сарапулу и экспозициями музейного комплекса, также студентов познакомили с вновь открытым Музеем истории религий и национальностей Прикамья.

Подарочный сладкий набор, именные благодарности 12 участникам и приветствие от начальника отдела по делам молодежи Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула Ксении Якимовой стали приятным дополнением к приобретенному опыту и полученным знаниям в рамках созданного музейного проекта.

Коллектив Музея истории и культуры Среднего Прикамья выражает благодарность руководству Университета, Институту искусств и дизайна, а также лично преподавателю Михаилу Валентиновичу Курочкину – за понимание роли волонтерства в воспитании у молодежи интереса к историко-культурному наследию нашего края.

Отдельные слова благодарности выражаем коллективу Сарапульского педагогического колледжа и кафе «Грильяж» – за обеспечение гостям комфортных условий пребывания в городе.

Особые слова признательности говорим студентам, которые помогали нам. А именно: Полине Алексеевой и Алине Бектемировой, Ирине Булычевой и Алсу Валеевой, Марии Дементьевой, Кристине Зориной, Виктории Кузнецовой и Анне Маркеловой, а также Анастасии Решетовой, Карине Синюковой, Марии Туктамышевой и Анастасии Чулкиной. Спасибо вам за усердный труд!

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