На прошедшей неделе в Республиканском Дворце культуры города Саранска состоялось торжественное награждение победителей и призеров Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО». Реализация этого окружного общественно значимого проекта инициирована участниками Молодежного форума «iВолга-2015» и поддержана полномочным представителем Президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем. Олимпиада направлена на создание среды инновационного творчества и общения студентов вузов, стимулирование тех направлений интеллектуальных соревнований, которые наиболее актуальны для развития науки в стране, сообщает пресс-служба ГФИ по Удмуртии.
Более 200 студентов из всех регионов Приволжья состязались в пяти конкурсных видах: «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?», «Спортивное программирование» и «Робототехника». Кроме этого, для ребят была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям Саранска.
В рамках Олимпиады был проведен Круглый стол с участием руководителей региональных советов молодых ученых и представителей научной общественности, на котором были обсуждены вопросы социальной поддержки перспективных молодых исследователей, популяризации науки в школьной и студенческой среде, а также взаимодействия между учеными разных регионов.
На церемонии закрытия от имени полномочного представителя Президента России Михаила Бабича участников Интеллектуальной олимпиады ПФО поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин. Он отметил, что Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов является важным инструментом работы с молодежью округа и уникальной межвузовской площадкой для выявления и продвижения наиболее конкурентных и успешных молодых людей. Заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО поблагодарил организаторов Олимпиады в лице администрации Республики Мордовия за подготовку и проведение мероприятия.
К участникам Олимпиады со словами поддержки обратился также Глава региона Владимир Волков.
По итогам соревнований победу в общем зачете одержала команда Пермского края, которой был вручен Кубок полномочного представителя. Второе место в Интеллектуальной олимпиаде заняла сборная Республики Мордовия. Замкнула тройку лидеров команда Республики Татарстан. За победу в отдельных соревнованиях участники также получили кубки и памятные подарки от полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Команда из 16-ти студентов ИжГТУ и УдГУ заняла десятое общекомандное место.
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