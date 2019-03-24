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Студенты из Удмуртии борются за звание самых умных в округе

23 марта
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22 марта 2019 года в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарева (г.Саранск) торжественно открылась Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

Dsc 0309 Студенты из Удмуртии борются за звание самых умных в округе

В четвертый раз Республика Мордовия встречает участников и гостей Интеллектуальной олимпиады – общественного проекта, который был выбран Молодежным советом ПФО на окружном форуме «iВолга – 2015» и реализуется под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе. Напомним, что первую олимпиаду в 2016 году в общекомандном зачете выиграла сборная Мордовии, в 2017 году победителями стали представители Пермского края, в прошлом году лучший результат показали студенты вузов Республики Татарстан.

В этом году в интеллектуальных состязаниях примут участие 210 человек из 14 регионов ПФО, оценивать их знания будут свыше 50 экспертов и гостей. В сборные команды вошли самые эрудированные представители молодежи Приволжья – победители внутривузовских и региональных этапов.

Удмуртию представляют студенты ИжГТУ, УдГУ и ИжГСХА.

От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова студентов округа приветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев: «Уважаемые участники! Вы прошли через систему отборочных мероприятий и теперь с достоинством представляете честь своих учебных заведений и регионов на окружном уровне. Уверен, что участие в соревнованиях и конкурсах олимпиады поможет вам состояться в мире высоких технологий и научного поиска, даст навыки активного мышления и основания для постоянного самоопределения».

Программа окружного этапа «IQ ПФО» включает пять видов интеллектуальных соревнований: «Робототехника», «Управленческие поединки», «Парламентские дебаты», игра «Что? Где? Когда?» и «Спортивное программирование». Участникам предстоит проявить себя в решении нестандартных алгоритмических, инженерно-конструкторских, управленческих и многих других задач в области науки, культуры, политики и спорта. Кроме этого, ребята должны будут показать уровень своих знаний в захватывающей игре для интеллектуалов «Что? Где? Когда?». Оценивать результаты коллективного «мозгового штурма» приволжских студентов соберется профессиональная экспертная комиссия, в составе которой ученые ведущих вузов России, руководители органов власти, бизнесмены, представители IT-компаний.

Подведение итогов и награждение победителей состоится 23 марта в Государственном русском драматическом театре Республики Мордовия.

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Автор статьи

Пресс-служба полпреда Президента России в ПФО Все материалы этого автора

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