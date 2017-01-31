На факультете педагогического и художественного образования Глазовского пединститута стартовал проект «Никогда не поздно». Идея проекта - проведение студентами серии бесплатных мастер-классов для жителей города Глазова старшего возраста, сообщает пресс-служба вуза.
Таким образом студенты решили помочь горожанам разнообразить свое свободное время: обратить внимание на своё здоровье, пообщаться с новыми людьми, а также обучить бабушек и дедушек пальчиковой и артикуляционной гимнастике, изготовить поделки, разучить детские танцы, песни и народные подвижные игры - все то, что можно будет повторить и сделать со своими любимыми внуками.
В подготовке к мастер-классам оказывали помощь преподаватели ГГПИ, а проводили их сами студенты.
Как отмечают организаторы, мастер-классы вызвали интерес у присутствующих. Проектная группа планирует продолжить их проведение.
Фото: glazov-gov.ru
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