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Студенты Глазовского пединститута провели бесплатные мастер-классы для горожан

30 января
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1325865126 Студенты Глазовского пединститута провели бесплатные мастер-классы для горожан

На факультете педагогического и художественного образования Глазовского пединститута стартовал проект «Никогда не поздно». Идея проекта - проведение студентами серии бесплатных мастер-классов для жителей города Глазова старшего возраста, сообщает пресс-служба вуза.

Таким образом студенты решили помочь горожанам разнообразить свое свободное время: обратить внимание на своё здоровье, пообщаться с новыми людьми, а также обучить бабушек и дедушек пальчиковой и артикуляционной гимнастике, изготовить поделки, разучить детские танцы, песни и народные подвижные игры - все то, что можно будет повторить и сделать со своими любимыми внуками.

В подготовке к мастер-классам оказывали помощь преподаватели ГГПИ, а проводили их сами студенты.

Как отмечают организаторы, мастер-классы вызвали интерес у присутствующих. Проектная группа планирует продолжить их проведение.

Фото: glazov-gov.ru

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Метки: мастер-классы студенты Глазовский педагогический институт

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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