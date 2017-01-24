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Студентка УдГУ Татьяна Запивалова представляет Удмуртию на конкурсе «Татьяна Поволжья-2017»

24 января
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Exact 600x280 cezoykkyqwkafb Студентка УдГУ Татьяна Запивалова представляет Удмуртию на конкурсе «Татьяна Поволжья-2017»

Уже завтра, 25 января, состоится финал XIV Межрегионального конкурса-фестиваля «Татьяна Поволжья - 2017», который в этом году проходит в Саранске.

За победу на конкурсе борются 8 красавиц, прибывших в Республику Мордовия из Чебоксар, Ижевска, Пензы, Саранска, Кирова, Йошкар-Олы и Казани. На протяжении пяти дней для девушек проводились мастер-классы, тренинги, экскурсии, фотосессии, пресс-конференции, репетиции творческих номеров и дефиле.

Удмуртию на конкурсе представляет Татьяна Запивалова, студентка 2-го курса Института математики, информационных технологий и физики Удмуртского госуниверситета.

Таня активно участвует во внеучебной деятельности вуза, играет в КВН. Обучалась в художественной школе, увлекается флористикой. Профессионально владеет искусством тайского бокса и делится своими навыками с учениками в студии «Центр танца». «Целеустремленная, отзывчивая и просто хорошая девушка» - говорит о себе участница.

Чтобы поддержать Татьяну Запивалову, участвующую в онлайн-голосовании на лучшую «Мисс-Медиа», за нее можно проголосовать в группе ВКонтакте "Татьяна Поволжья - 2017".

«Татьяна Поволжья - 2017» - культурно-массовое мероприятие, приуроченное к Всероссийскому дню Студента, проводится между студентками высших учебных заведений Приволжского Федерального округа и проходит по принципу Евровидения.

На следующий год местом проведения данного конкурса станет регион, представительница которого одержит победу в XIV окружном конкурсе-фестивале «Татьяна Поволжья - 2017».

Фото: vk.com

Метки: XIV окружной конкурс-фестиваль «Татьяна Поволжья - 2017» Татьяна Запивалова Саранск Удмуртия

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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