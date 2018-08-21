Удмуртию на конкурсе представит студентка 2 курса института экономики и управления Удмуртского государственного университета Евгения Никольская. Она покажет свои способности на конкурсе «Портфолио», интеллектуальном конкурсе, творческом конкурсе и, конечно, в нескольких дефиле, включая дефиле в национальном костюме. Кроме того, участницам предстоит сдать нормы ГТО.
Студентка УдГУ отправится на конкурс «Мисс Студенчество России»
16 августа0
В Севастополе с 24 по 29 сентября пройдёт XII Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер Студенчество России». В этом году за главный титул поборются 45 девушек и 25 юношей.
Студентка УдГУ отправится на конкурс «Мисс Студенчество России»
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