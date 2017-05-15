Студентка Ижевского торгово-экономического техникума победила в первом в мире чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.
Идея Чемпионата была предложена Всероссийским обществом глухих еще в декабре 2015 года. Через полтора года первый в мире чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills прошел в конце апреля 2017 года в Приволжском федеральном округе в Казани.
Всего в нем участвовал 71 конкурсант из 8 регионов России. Удмуртскую Республику на этих соревнованиях в компетенции «Поварское дело» представляла Софья Сергеевна Петухова, студентка 4 курса Ижевского торгово-экономического техникума.
Во время конкурса Софья приготовила четыре блюда: холодную закуску из птицы, горячее блюдо из рыбы; тапас и песочное тесто на десерт. Справившись на отлично, она заняла первое место и получила Диплом I степени.
Подготовкой нашей победительницы занималась Надежда Викторовна Ильина, преподаватель технологических дисциплин.
Как отмечается в сообщении, задания были сложнее, чем на общих чемпионатах "Абилимпикс", в их разработке принимали участие эксперты из WorldSkills. А это уже мировой стандарт подготовки специалистов. И в этом тоже идея организаторов движения DeafSkills – задания должны быть максимально приближены к мировым профессиональным стандартам, а глухой работник, таким образом, должен стать конкурентоспособным на рынке труда.
Во время проведения Чемпионата был подписан исторический документ – соглашение о поддержке и сотрудничестве между Всемирной федерацией глухих и Международной ассоциацией DeafSkills.
Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки УР
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