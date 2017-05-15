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Студентка из Ижевска признана лучшим поваром мира среди инвалидов по слуху

15 мая
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%d0%a4%d0%be%d1%82%d0%be %d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8 %d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8 Студентка из Ижевска признана лучшим поваром мира среди инвалидов по слуху

Студентка Ижевского торгово-экономического техникума победила в первом в мире чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртии.

Идея Чемпионата была предложена Всероссийским обществом глухих еще в декабре 2015 года. Через полтора года первый в мире чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов по слуху DeafSkills прошел в конце апреля 2017 года в Приволжском федеральном округе в Казани.

Всего в нем участвовал 71 конкурсант из 8 регионов России. Удмуртскую Республику на этих соревнованиях в компетенции «Поварское дело» представляла Софья Сергеевна Петухова, студентка 4 курса Ижевского торгово-экономического техникума.

Во время конкурса Софья приготовила четыре блюда: холодную закуску из птицы, горячее блюдо из рыбы; тапас и песочное тесто на десерт. Справившись на отлично, она заняла первое место и получила Диплом I степени.

Подготовкой нашей победительницы занималась Надежда Викторовна Ильина, преподаватель технологических дисциплин.

Как отмечается в сообщении, задания были сложнее, чем на общих чемпионатах "Абилимпикс", в их разработке принимали участие эксперты из WorldSkills. А это уже мировой стандарт подготовки специалистов. И в этом тоже идея организаторов движения DeafSkills – задания должны быть максимально приближены к мировым профессиональным стандартам, а глухой работник, таким образом, должен стать конкурентоспособным на рынке труда.

Во время проведения Чемпионата был подписан исторический документ – соглашение о поддержке и сотрудничестве между Всемирной федерацией глухих и Международной ассоциацией DeafSkills.

Фото: Пресс-служба Министерства образования и науки УР

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