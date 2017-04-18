Студенты и активисты со всей Удмуртии могут получить опыт участия в крупных всероссийских мероприятиях и отработать новые для себя профессиональные навыки, став волонтером Восьмой специализированной выставки «Туризм. Спорт. Отдых» или Турзавод.
Всего требуется более 40 человек, которые возьмут на себя роли кураторов площадок, регистраторов, работников столов информации, помощников фотографов, видеоператоров и других специалистов.
Перед событием все волонтеры пройдут обучения для выработки необходимых навыков и смогут потренировать их в течение трех дней мероприятия. Напомним, что Турзавод пройдет в Ижевске с 28 по 30 апреля в ТРЦ «Италмас» по адресу Автозаводская, 2А. Записаться на роль волонтера можно по телефону 970-500 или на сайте турзавод.рф.
На правах рекламы
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.