В субботу, 28 января, в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова состоится студенческий бал, посвященный Татьяниному дню и Дню российского студенчества. В этом году он пройдет в четвертый раз, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Впервые студенческий бал в честь Татьяниного дня прошел в ИжГТУ в 2014 году. С тех пор он стал одним из красивых и ярких ежегодных событий вуза.
Подготовка к студенческому балу началась за месяц до его проведения: танцевальные пары, которые подали заявку на участие, разучивают танцы, репетируют с профессионалами, готовят бальные наряды. Сейчас репетиции в университете идут полным ходом. В этом году участниками студенческого бала будут около двадцати пар. В программе – полонез, вальс, ча-ча-ча, румба и джайв. По итогам бала жюри, в состав которого войдут профессиональные танцоры, выберут лучшие пары.
– Формат бала похож на турнир по спортивным бальным танцам, - говорит одна из организаторов бала Екатерина Королева. - Здесь вы можете увидеть не только танцы европейского стиля, но и латиноамериканские – сочетание зажигательное и интересное. Танцы выбирают хореографы на свое усмотрение. Еще одной особенностью бала является его атмосфера, располагающая к признаниям в любви.
Организаторы бала обещают, что вход на это событие будет свободным. Студенческий бал ИжГТУ состоится 28 января, в субботу, в ДС «Интеграл». Начало – в 17:00 часов.
Фото: udmedu.ru
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