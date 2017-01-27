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Студенческий бал пройдет в ИжГТУ в честь Татьяниного дня

24 января
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Репетиции в университете идут полным ходом.

09 Студенческий бал пройдет в ИжГТУ в честь Татьяниного дня

В субботу, 28 января, в Ижевском государственном техническом университете имени М. Т. Калашникова состоится студенческий бал, посвященный Татьяниному дню и Дню российского студенчества. В этом году он пройдет в четвертый раз, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Впервые студенческий бал в честь Татьяниного дня прошел в ИжГТУ в 2014 году. С тех пор он стал одним из красивых и ярких ежегодных событий вуза.

Подготовка к студенческому балу началась за месяц до его проведения: танцевальные пары, которые подали заявку на участие, разучивают танцы, репетируют с профессионалами, готовят бальные наряды. Сейчас репетиции в университете идут полным ходом. В этом году участниками студенческого бала будут около двадцати пар. В программе – полонез, вальс, ча-ча-ча, румба и джайв. По итогам бала жюри, в состав которого войдут профессиональные танцоры, выберут лучшие пары.

– Формат бала похож на турнир по спортивным бальным танцам, - говорит одна из организаторов бала Екатерина Королева. - Здесь вы можете увидеть не только танцы европейского стиля, но и латиноамериканские – сочетание зажигательное и интересное. Танцы выбирают хореографы на свое усмотрение. Еще одной особенностью бала является его атмосфера, располагающая к признаниям в любви.

Организаторы бала обещают, что вход на это событие будет свободным. Студенческий бал ИжГТУ состоится 28 января, в субботу, в ДС «Интеграл». Начало – в 17:00 часов.

Фото: udmedu.ru

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Метки: Татьянин день ИжГТУ студенческий бал

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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