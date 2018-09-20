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Студенческая клятва на всю страну

20 сентября
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Первокурсники Ижевска и 46 других городов страны приняли участие в традиционном параде российского студенчества.

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В столице Удмуртии 15 сентября около 3 000 студентов ижевских учреждений высшего и среднего профессионального образования стали участниками всероссийской акции.

Парад российского студенчества – это самое масштабное не только в России, но и в мире посвящение первокурсников в ряды студентов. Первый такой парад прошёл в 2002 году в Москве и с тех пор набирает обороты, собирая всё новые города. В 2015 году к акции присоединился Ижевск. Ежегодно молодёжное мероприятие объединяет около 45 тысяч первокурсников по всей стране.

В столице Удмуртии колонна студентов традиционно прошла от памятника ижевским оружейникам до монумента «Навеки с Россией». В праздничном событии, знаменующем начало учебного года, приняли участие первокурсники УдГУ, ИжГТУ, ИГМА, ИжГСХА, а также студенты училищ, техникумов и колледжей.

В этот день для виновников торжества прошёл праздничный концерт с участием творческих коллективов учебных заведений и флешмоб флагоносцев студенческих отрядов. Ключевым моментом стали принятие клятвы российского студента и телемост со сверстниками из Москвы и других городов.

Парад российского студенчества призван ближе познакомить и сплотить студентов, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. Все они – активная, энергичная и нацеленная на успех молодёжь. С самого первого дня в новой роли они готовы покорять вершины науки и внеучебной деятельности.

Вероника Полуэктова приехала в Ижевск из Кировской области, выбрав для себя факультет ветеринарной медицины в Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. «Я с детства хотела стать ветеринаром, и когда встал выбор, где учиться, я начала изучать программы разных вузов. Оказалось, что у ИжГСХА программа обучения была признана лучшей, и, конечно, мой выбор был сделан в пользу неё», - рассказала первокурсница. Вероника активно влилась в студенческую жизнь и построила планы. В ближайшее время, кроме учёбы, она будет заниматься конным спортом в учебно-практической конюшне академии и уже готова подать заявку на участие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты!».

На серьёзную научную работу настроен студент Удмуртского государственного университета Виктор Обатин. «Я нацеленно поступал в Институт естественных наук на кафедру общей географии. Долгие годы в школе я участвовал в олимпиадах всероссийского уровня по географии и был уже знаком с профессорами УдГУ, которые помогали подготовиться. Теперь мы с ними вместе начали уже готовиться к студенческим олимпиадам», - рассказал первокурсник. Он успел оценить многие преимущества студенческой жизни и с нетерпением ждёт новых знакомств и интересных событий.

Вероника и Виктор, как и все остальные участники студенческого парада, произнесли клятву и на всю страну торжественно пообещали «с достоинством нести звание студентов своей alma mater, не жалея сил и времени на постижение наук и получение глубоких и всесторонних знаний».

– Что такое студенчество России? Это 800 высших учебных заведений, 260 тыс. преподавателей, 5 миллионов студентов. И в этой армии студентов сегодня находимся мы – студенты Удмуртии. Мы хотим, чтобы вы стали настоящими профессионалами и трудились в нашей республике, - поприветствовала первокурсников на параде председатель совета ректоров вузов Удмуртии Галина Мерзлякова.

Руководство республики всегда стремится поддержать молодёжные инициативы. Учебный год стартовал. А вместе с ним – новые мероприятия в рамках проекта «Удмуртия заряжает!». В начале года Глава республики Александр Бречалов встречался со студентами разных вузов, где знакомился с их проектами, после чего в апреле стартовал конкурс проектов «Удмуртия заряжает!», куда было прислано более 100 заявок. Для финалистов конкурса 28-30 сентября пройдёт обучающая сессия «Заряженный интенсив».

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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