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Строительство Сянинского полигона ТКО в Глазовском районе прекратили

18 мая
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%d1%81%d0%be%d0%b2 Строительство Сянинского полигона ТКО в Глазовском районе прекратили

Полигон твердых коммунальных отходов возле Сянинского месторождения подземных вод в Глазовском районе закрыли. Об этом написал в «Твитере» врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

«С учетом мнения 12 тысяч жителей, решено отменить строительство полигона ТКО в Глазовском районе», - отметил руководитель региона.

Отметим, что решение о строительстве данного объекта вызвало многочисленные протесты. Жители города и района собрали более 12 000 подписей против строительства, провели многочисленные пикеты и митинги. Ранее ВРИО Главы Удмуртии на встрече с общественниками Глазова, сообщал, что до окончания расследования все работы на полигоне приостановлены.

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