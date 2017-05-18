Полигон твердых коммунальных отходов возле Сянинского месторождения подземных вод в Глазовском районе закрыли. Об этом написал в «Твитере» врио главы Удмуртии Александр Бречалов.
«С учетом мнения 12 тысяч жителей, решено отменить строительство полигона ТКО в Глазовском районе», - отметил руководитель региона.
Отметим, что решение о строительстве данного объекта вызвало многочисленные протесты. Жители города и района собрали более 12 000 подписей против строительства, провели многочисленные пикеты и митинги. Ранее ВРИО Главы Удмуртии на встрече с общественниками Глазова, сообщал, что до окончания расследования все работы на полигоне приостановлены.
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