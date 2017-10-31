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Строительство новых полигонов ТКО и мусороперерабатывающих заводов обсудили в Удмуртии

30 октября
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На организацию деятельности в области обращения с отходами региону выделят 65 млн. рублей

1187040 800 533 source Строительство новых полигонов ТКО и мусороперерабатывающих заводов обсудили в Удмуртии

В резиденции главы Удмуртии обсудили проблему обращения с отходами производства и потребления, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Как доложил и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александр Нестеров, ежегодно в республике образуется порядка 650 тысяч тонн отходов производства и потребления. Основная масса образующихся отходов размещается на полигонах и лишь 7 – 10 % вовлекаются во вторичную переработку.

Напомним, что Удмуртская Республика попала в число 17 пилотных регионов России, которым в 2018 году будут выделены средства в сумме 65 млн. руб. Основная задача – правильно ими распорядиться.

Как отметил руководитель ведомства, согласно принятой Территориальной схеме обращения с отходами на территории республики планируется: эксплуатация 5 действующих полигонов ТКО (полигоны «Чистый город» и «Ареал» в Завьяловском районе, полигоны в Можгинском, Увинском и Якшур-Бодьинском районах); вывод из эксплуатации и рекультивация 3 полигонов ТКО (в Сарапуле, Воткинском и Глазовском районах); строительство и ввод в эксплуатацию 4 новых кустовых полигонов ТКО (в Сарапуле, Воткинском и Глазовском районах и добавочно в Камбарском районе, учитывая его обособленное расположение).

В перспективе планируется строительство мусороперерабатывающих заводов в Завьяловском и Глазовском районах. По словам Александра Нестерова, эти районы выбрали исходя из объёмов образования коммунальных отходов, прежде всего в городах Ижевске и Глазове, а также транспортной логистики. Однако не решается вопрос с выбором земельного участка под размещение мусороперерабатывающего завода, который был бы расположен в транспортной доступности от Ижевска, оснащен транспортной и энергетической инфраструктурой.

Предложенный Завьяловским районом земельный участок расположен в 47 км от Ижевска, требует строительства 6 км дороги, не имеет линии электропередачи, то есть заводу будет некуда направлять полученный продукт. И главное, участок окружен землями лесного фонда, что не подразумевает дальнейшей возможности его расширения для строительства объектов и развития территории.

Аналогичная ситуация и в Воткинском районе. Проведенные сходы рабочей группы по выбору земельного участка, сформированной из представителей Минприроды УР, администрации Воткинского района и города Воткинска, в ряде населенных пунктов района дали отрицательный результат. Сложившаяся ситуация потребует начиная с 2019 года транспортировать отходы из Воткинска и района на другие полигоны в другие муниципальные образования, что не может не отразиться на тарифах для населения.

До сих пор не начаты работы по проектированию нового полигона в Сарапуле, хотя решение о месте его размещения на старом полигоне принято. В Сарапуле и районе может сложиться ситуация, подобная воткинскому варианту – то есть необходимость транспортирования отходов в другие муниципальные образования и рост тарифов.

Имеются проблемы с эксплуатацией и у самого крупного объекта размещения отходов – полигона «Чистый город» в Завьяловском районе, который обслуживает Ижевск, и на который придётся везти отходы из Воткинска и Сарапула в случае, если не будут построены новые объекты в данных муниципальных образованиях.

Глава Удмуртии Александр Бречалов, в частности, подчеркнул, что в Завьяловском районе из 16 предложенных мест ни одного участка не выбрано. Он призвал глав муниципальных образований активизировать работу с населением, и не просто общаться с людьми, а объяснять, что перевозка отходов на дальние расстояния отразится на тарифах.

Руководитель республики поручил региональному кабинету министров вплотную заняться изучением этой проблемы и обсудить пути решения на отдельном совещании. В беседе с журналистами Глава региона подчеркнул: «Проблема понятная. Эта тема под личным контролем Председателя Правительства. Я уверен, до конца текущего года нам удастся сделать положительные сдвиги в этом направлении. Что касается полигона, у нас пока нет реального действенного плана. Как эту проблему решать? Люди не хотят, чтобы размещался полигон, даже если всё соответствуют нормативным требованиям, с одной стороны, и недовольны тарифом, с другой. Будем искать решение по Завьяловскому, Сарапульскому и Воткинскому районам. Думаю, что найдём», - сообщил Александр Бречалов.

Он отметил, что, не дожидаясь 2019 года, в республике появится региональный оператор, который будет заниматься сбором и утилизацией отходов. Для этого нужно наладить систему сбора и вывоза отходов в сельской местности, и переработку отходов, и ликвидации вновь возникающих несанкционированных свалок.

Фото: news.mail.ru

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