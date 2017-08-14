Люди, которые давно не бывали в Ижевске, зачастую просто не могут узнать город, столько новых интересных объектов украсили столицу Удмуртии.
Но архитектурный облик нашего города по-прежнему определяют здания и сооружения, возведенные в советское время. Масштабам того строительного бума можно только позавидовать. Кто руководил строительной отраслью Ижевска в те времена? Наш рассказ о двух энергичных, талантливых организаторах, плодами работы которых будут пользоваться еще многие поколения ижевчан.
Стройка на четверть века
За те почти двадцать пять лет, что Михаил Зыков руководил городской парторганизацией, в Ижевске ежегодно возводилось от 300 до 320 тысяч квадратных метров жилья.
Тогда же были построены Первая республиканская больница, Государственный театр оперы и балета, ДК «Металлург», кинотеатры «Россия», «Октябрь», «Ударник», «Аврора», «Родина», Ледовый дворец «Ижсталь», Дворец пионеров, ЦУМ, гостиница и другие социально значимые объекты. Выросли новые жилые микрорайоны – Металлург, Буммаш, Машиностроитель, городок Строителей. Под руководством Зыкова были реконструированы почти все предприятия города. В Ижевске были проложены новые трамвайные маршруты, появились троллейбусные линии, построен новый аэропорт. Большой вклад внес Михаил Зыков и в развитие связи в Ижевске, в телефонизацию жилых домов.
В городе было построено около 50 школ (примерно по две школы в год!), около 100 детских садов (по четыре садика за год), 20 новых больниц. В городе появились первые девятиэтажки. Это позволило во многом снять остроту жилищной проблемы, стабилизировать демографическую ситуацию, закрепить на городских предприятиях перспективные молодые кадры. Только человек, уверенный в своем будущем, в благополучии своих детей, сможет стать настоящим тружеником. Так мыслил и Михаил Ефимович Зыков. И оказался абсолютно прав.
Звание «Почетный гражданин города Ижевска» было присвоено Михаилу Зыкову в 1995 году.
Энергичный сибиряк кардинально поменял стиль управления городским хозяйством. Зыков исходил не из мнения вышестоящего начальства, а руководствовался, в первую очередь, интересами горожан. Очень современный стиль руководства!
Биографическая справка
Михаил Ефимович Зыков родился 6 сентября 1918 года. Окончив педрабфак, работал преподавателем математики средней школы. С 1938 по 1943 год учился в Сибирском металлургическом институте и работал техником Кузнецкого металлургического комбината. С 1943 по 1947 год работал на Воткинском машиностроительном заводе. В 1954 году Михаила Ефимовича Зыкова выдвинули на партийную работу, и осенью 1963 года он был избран первым секретарем Ижевского горкома КПСС. На этом посту он проработал до 1986 года. В 2006 году Михаил Зыков ушел из жизни.
Самый успешный мэр
Огромный вклад в развитие Ижевска внес Борис Владимирович Шишкин, долгое время занимавший пост председателя городского исполнительного комитета (исполкома) Ижевского городского Совета депутатов трудящихся. Этот длинный титул советских времен можно заменить одним коротким словом - мэр.
Борис Шишкин занял этот пост относительно молодым человеком, но напористость и способность принимать смелые решения сделали ему репутацию одного из самых успешных городских руководителей огромной страны. Работая в должности министра бытового обслуживания населения, он фактически заново создал в республике систему домов бытового хозяйства, до Бориса Шишкина она включала в себя мелкие полукустарные предприятия. При нем крупные дома быта стали возводить не только в городах, но и в районных центрах Удмуртии.
Работа для людей
С развитием крупных промышленных предприятий, со строительством и запуском автозавода город начал расширяться. Людям катастрофически не хватало жилья, детских учреждений, школ. Именно благодаря напористости и энергии Бориса Владимировича в Ижевске в то время были развернуты самые масштабные стройки. При нем были построены такие районы, как Буммаш, Автозавод, застроена центральная часть города, создана вся необходимая инфраструктура.
Именно в 1970-е годы под руководством Бориса Шишкина Ижевск приобретает законченный архитектурно-планировочный облик. В городе появились такие объекты, как Дворец металлургов «Ижсталь», Ледовый дворец «Ижсталь», музыкальный театр, Дом бытовых услуг, ЦУМ, кардиологический центр, Республиканская детская клиническая больница, Дворец пионеров и школьников, комплекс Ижевского аэропорта, монумент Дружбы народов «Навеки с Россией», набережная Ижевского пруда, первый в городе подземный переход через улицу Удмуртскую, парк Космонавтов, новые детские сады и школы.
Красота городской среды
Занимаясь градостроительным планированием, Борис Шишкин никогда не обходил стороной эстетические аспекты развития коммунального хозяйства. Настоящей городской легендой стала эпопея с украшением Дворца металлургов «Ижсталь» ныне знаменитым металлическим барельефом. Сколько шишек набил Борис Шишкин (простите невольный каламбур) из-за этого «бессмысленного украшательства», «нерациональной траты народных денег». Он получил строгий выговор в комитете партийного контроля, о его «самодеятельности» было доложено союзному партийному руководству, он был вызван в Москву, где получил очередной выговор за перерасход дефицитной бронзы, а в газете «Правда» появилась статья, где говорилось о 12 тоннах бронзы, хотя на самом деле на изготовление барельефа металла ушло вчетверо меньше.
Прошло время, никто уже не вспоминает ни ту статью, ни людей, ее написавших, ни тех, кто строчил доносы в столицу. А барельеф по-прежнему радует глаз ижевчан и гостей столицы Удмуртии.
Звание «Почетный гражданин города Ижевска» было присвоено Борису Владимировичу Шишкину в 1997 году. Посмертно. Перед нами две карьеры, два характера, две судьбы. Что объединяет этих людей? Удмуртия, Ижевск. Результатом их совместных усилий стали те самые объекты, которые будут служить и нашим потомкам.
Настоящий строитель жизни всегда работает на перспективу. Поэтому память о таких людях, как Михаил Ефимович Зыков и Борис Владимирович Шишкин, остается в наших сердцах.
Борис Владимирович уделял огромное внимание развитию городского хозяйства и благоустройству Ижевска. Многие горожане до сих пор вспоминают, как он запросто мог приехать на любую улицу, в любой двор, и, не используя начальственные интонации, а по-человечески, по-доброму попросить навести порядок.
Биографическая справка
Борис Владимирович Шишкин родился 17 февраля 1927 года. После службы в рядах Советской армии учился в Казанском механотехнологическом техникуме, по окончании которого в 1950 году был направлен на обувную фабрику «Уралобувь» в город Свердловск. В 1953 году переведен главным инженером на Сарапульскую обувную фабрику. С 1956 года по решению бюро Сарапульского горкома КПСС Шишкин выполнял обязанности заведующего промышленным отделом, затем секретаря горкома КПСС. Одновременно проходил обучение в Высшей партийной школе, которую окончил в 1960 году. В 1962 году утвержден в должности председателя исполкома Сарапульского горсовета. С 1966 года по решению бюро обкома КПСС Борис Шишкин утвержден в должности министра бытового обслуживания населения Удмуртской АССР. В марте 1969 года избран председателем исполкома Ижевского городского Совета депутатов трудящихся. Скончался Борис Владимирович Шишкин в 1983 году.
Собор, построенный всем миром
В начале августа ровно десять лет назад состоялось освящение Свято-Михайловского собора, одной из главных достопримечательностей Ижевска.
Прародительницей современного здания считается небольшая деревянная часовня, которая была возведена в 1765 году, а впоследствии уничтожена страшным пожаром. В конце XIX века храм решили восстановить, строили всем миром – рабочие Ижевского завода перечисляли на эти цели 1% от зарплаты. К 1907 году местные жители уже просыпались под звон колоколов. С приходом советской власти судьба церкви круто изменилась. В 1937 году после приказа, пришедшего из Москвы, собор был снесен.
Сегодняшняя постройка – копия той, которая была возведена в начале XX века. Храм воссоздали в рекордно короткие сроки – за три года.
Собор для многих сотрудников Главного военно-строительного управления № 8 стал самым памятным объектом за всю историю работы.
Заслуженный строитель Российской Федерации и Удмуртской Республики, почетный гражданин республики Алексей Михайлович Прасолов называет собор одной из главных строек в своей жизни.
– Я на стройке уже много лет. Повидал всякое. Но так, как работали на этом объекте, я видел впервые. Над воссозданием собора трудились лучшие строители Удмуртии. Люди шли на работу с радостью. Конечно, важным фактором было то, что им создали все условия, ощущали они моральную и финансовую поддержку. Но их отношение к стройке формировалось чем-то еще более важным.
Воссоздавая прекрасные храмы, строя новые, мы возвращаем людям духовность, силу веры, которая объединяет прошлое и будущее нашего Отечества.
Пройдут годы и десятилетия, а собор будет радовать людей своей возвышенной красотой и вызывать чувство восхищения и благодарности за труд строителей.
Фото: Tourprom.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.