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Строго на полигон. Регоператор Удмуртии с каждым месяцем вывозит всё больше мусора

23 марта
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За два первых месяца 2019 года региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) вывез 38 356 тонн мусора. Это на 17 242 тонны больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 18 марта сообщил Иван Маринин, директор ООО «Спецавтохозяйство», на аппаратном совещании под председательством Главы Удмуртии Александра Бречалова.

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По словам Ивана Маринина, спецтехника за это время сделала почти 8 тысяч рейсов. Слежение за передвижениями мусоровозов происходит онлайн с помощью системы ГЛОНАСС. С 1 января 2019 года на полигонах введён автоматический весовой контроль и идентификация по номеру мусоровоза.

– Собираемость платы за услугу «обращение с ТКО» в Удмуртии составила 75 процентов, – отметил руководитель регоператора. – В январе счёт за услугу получили 1 миллион 250 тысяч жителей республики, в феврале – 1 миллион 350 тысяч. В 97 населённых пунктах, где мусоровозы не могли проехать из–за состояния дорог, был сделан перерасчёт.

Во время весенней распутицы регоператор предлагает муниципалитетам скорректировать графики вывоза мусора и провести сходы для определения нового графика. Иван Маринин предложил не включать спецтехнику, перевозящую отходы, в перечень транспорта, на который распространяется ограничение движения в осенне–весенний периоды. Также он отметил, что собранный на субботниках мусор техника будет вывозить лишь с мест, специально отведённых для накопления отходов.

«Спецавтохозяйство» продолжит работу по внедрению раздельного сбора мусора. Контейнеры будут устанавливаться только там, где есть техническая возможность. При этом собираемость платы за обращение с ТКО в этих домах должна составить более 95 процентов. Регоператор вместе с Общественной палатой Удмуртии планирует запустить эксперимент по внедрению дифференцированной оплаты для жителей, разделяющих мусор.

– Для республики эксперимент важен, – отметил Иван Маринин, – так как федеральный порядок не утверждён, вводить новую систему республика будет самостоятельно. Участниками эксперимента станут 10 домов Ижевска.

Цифры

52 контейнера для раздельного сбора отходов установлено в Ижевске летом 2018 года

37,7 т мусора собрано за 6 месяцев

11 т вторсырья отсортировано

Фото пресс–служба Главы и Правительства УР.

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