По словам Ивана Маринина, спецтехника за это время сделала почти 8 тысяч рейсов. Слежение за передвижениями мусоровозов происходит онлайн с помощью системы ГЛОНАСС. С 1 января 2019 года на полигонах введён автоматический весовой контроль и идентификация по номеру мусоровоза.
– Собираемость платы за услугу «обращение с ТКО» в Удмуртии составила 75 процентов, – отметил руководитель регоператора. – В январе счёт за услугу получили 1 миллион 250 тысяч жителей республики, в феврале – 1 миллион 350 тысяч. В 97 населённых пунктах, где мусоровозы не могли проехать из–за состояния дорог, был сделан перерасчёт.
Во время весенней распутицы регоператор предлагает муниципалитетам скорректировать графики вывоза мусора и провести сходы для определения нового графика. Иван Маринин предложил не включать спецтехнику, перевозящую отходы, в перечень транспорта, на который распространяется ограничение движения в осенне–весенний периоды. Также он отметил, что собранный на субботниках мусор техника будет вывозить лишь с мест, специально отведённых для накопления отходов.
«Спецавтохозяйство» продолжит работу по внедрению раздельного сбора мусора. Контейнеры будут устанавливаться только там, где есть техническая возможность. При этом собираемость платы за обращение с ТКО в этих домах должна составить более 95 процентов. Регоператор вместе с Общественной палатой Удмуртии планирует запустить эксперимент по внедрению дифференцированной оплаты для жителей, разделяющих мусор.
– Для республики эксперимент важен, – отметил Иван Маринин, – так как федеральный порядок не утверждён, вводить новую систему республика будет самостоятельно. Участниками эксперимента станут 10 домов Ижевска.
Цифры
52 контейнера для раздельного сбора отходов установлено в Ижевске летом 2018 года
37,7 т мусора собрано за 6 месяцев
11 т вторсырья отсортировано
Фото пресс–служба Главы и Правительства УР.
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