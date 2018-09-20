Мастер оружейного искусства. В музее Ижевска открылась выставка работ гравёра Юрия Блинова **Этюды, эскизы, картины, скульптуры, медали – всё это работы одного из самых известных представителе...

Потомки Надежды Дуровой впервые приедут в Сарапул **В Сарапуле отметят 235 лет со дня рождения Надежды Дуровой. Почтят память кавалерист-девицы на VII ...

Старейшему экспонату Сарапульского музея – 225 лет **В Сарапуле готовятся отмечать 225-летие старейшего экспоната Музея истории и культуры Среднего Прик...