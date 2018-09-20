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Стрит-арт инсталляции «Первые оружейники. Сквозь время» откроется в Ижевске

19 сентября
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Оружейники посёлка Ижевский завод «выйдут» на улицы современного города. Сегодня, 19 сентября, состоится открытие стрит-арт инсталляции «Первые оружейники. Сквозь время».

Img 2738 Стрит-арт инсталляции «Первые оружейники. Сквозь время» откроется в Ижевске

В День оружейника России театральная компания Les Partisans презентует проект, в рамках которого на фасадах исторических зданий Ижевска, связанных с оружейным производством, появятся большие черно-белые изображения оружейников-«кафтанщиков» – огромные трафареты, выполненные «ижевским Бэнкси» Дмитрием Коротаевым.

На презентации в 19 часов вечера состоится литературная композиция – монологи исторических персонажей, оружейников-«кафтанщиков», которые прочитают актёры театра Les Partisans. Всё это пройдёт на фоне мультимедиапроекции – анимированных архивных фотографий художника Андрея Першина на фасаде Русского драматического театра Удмуртии.

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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