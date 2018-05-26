В Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда до 24 июня работает выставка «Стражи границы», посвящённая 100-летию создания пограничных войск России. Как рассказал директор музея Александр Волков, экспозиция охватила все этапы становления и развития пограничных войск России. Экспонаты расскажут о становлении войск, пограничных конфликтах 1930-х годов, обороне Брестской крепости, восстановлении государственной границы в 1944 году, участии в военных событиях на острове Даманский и в Афганистане.
Партнёрами выставки стали Центральный пограничный музей ФСБ России, Кадетский пограничный центр «Граница» и Удмуртская региональная общественная организация ветеранов-пограничников «Патриоты границы». Экспонаты предоставили Международный союз ветеранов пограничной службы и Центральный пограничный музей. Особое место в экспозиции отведено нашему земляку Сергею Борину, пограничнику, который первым из уроженцев Удмуртии посмертно был удостоен звания Героя России.
Фото izh.ru
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