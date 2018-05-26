От редактора. Музею финно-угорской литературы – быть! – 80 лет назад состоялась первая конференция Союза писателей Удмуртии, которая объединила лучших пре...

От редактора. Перспективы для музеев Удмуртии 18 мая в мире отмечают Международный день музеев. Для Удмуртии этот профессиональный праздник может с...

Сарапульский музей становится ближе 18 мая, в Международный день музеев, в Сарапуле откроется тактильный барельеф проекта «Город на ощупь...