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Стражи границы

25 мая
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В Национальном музее Удмуртской Республики им. К. Герда до 24 июня работает выставка «Стражи границы», посвящённая 100-летию создания пограничных войск России. Как рассказал директор музея Александр Волков, экспозиция охватила все этапы становления и развития пограничных войск России. Экспонаты расскажут о становлении войск, пограничных конфликтах 1930-х годов, обороне Брестской крепости, восстановлении государственной границы в 1944 году, участии в военных событиях на острове Даманский и в Афганистане.

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Партнёрами выставки стали Центральный пограничный музей ФСБ России, Кадетский пограничный центр «Граница» и Удмуртская региональная общественная организация ветеранов-пограничников «Патриоты границы». Экспонаты предоставили Международный союз ветеранов пограничной службы и Центральный пограничный музей. Особое место в экспозиции отведено нашему земляку Сергею Борину, пограничнику, который первым из уроженцев Удмуртии посмертно был удостоен звания Героя России.

Фото izh.ru

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Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

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