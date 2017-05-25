Предприятие «Агроресурс» Сарапульского района образовано в марте 2004 года. Начали заниматься поставкой горюче-смазочных материалов, запчастей и удобрений сельскохозяйственным предприятиям. Хозяйства тогда испытывали огромные трудности, и на село стал приходить частный инвестор.
«Агроресурс» тоже обратился к руководству района с предложением взять под свое крыло сельхозпредприятие. Им стало ООО «Костинское», одно из самых отсталых тогда хозяйств. Образовано оно было 17 августа 2005 года на базе СПК «Новый путь».
Рецепты успеха
– Экономическая ситуация была нелегкая, зарплата в этих хозяйствах не выплачивалась по полгода, - вспоминает директор компании Татьяна Лазарева, - а раз уж коллектив создался, мне захотелось иметь какую-то платформу. В «Костинском» мы за год в три раза увеличили показатели эффективности. Сначала это была моя инициатива, потом уже руководство района стало предлагать взять еще несколько хозяйств.
Первым делом были увеличены посевные площади за счет паевых земель и земель, принадлежавших ранее Сарапульскому аграрно-экономическому колледжу. Посевные площади зерновых возросли почти вдвое, следовательно, увеличилось валовое производство зерна. Приобрели новое сельхозоборудование - тракторы, комбайны, сеялки, косилки. Приобрели и провели реконструкцию заброшенной фермы в д. Усть - Сарапулка . Занялись совершенствованием технологий, правильным севооборотом.
Следующим хозяйством стало ООО «Россия». Потом были присоединены ООО «Родина» и ООО «Девятово».
Секрет успеха «Агроресурса», по словам Татьяны Алексеевны, достигнут благодаря эффективной, слаженной деятельности всех подразделений, стараниям каждого сотрудника, применению новых методов и технологий, особенно в заготовке кормовой базы. Сегодня практически всю кормовую линейку – сено, силос, сенаж, зерносмеси в «Агроресурсе» готовят сами.
И еще. Один из главных залогов успеха - хорошие отношения с партнерами, со всеми, с кем приходится иметь дело, - кредитными организациями, перерабатывающими предприятиями, поставщиками кормов, ГСМ, запасных частей.
– Стараемся не подводить друг друга, – говорит Татьяна Лазарева.
С большой благодарностью вспоминает она Геннадия Филипповича Красноперова, который пошел навстречу молодому предприятию и прокредитовал его под сдачу сырья. На момент становления «Агроресурса» он был генеральным директором ОАО «Ижмолоко».
Серьезные трудности создали для холдинга кризис 2008 года и последующие засухи.
– Колесо, которое у нас крутилось вперед, закрутилось назад, - вспоминает Татьяна Алексеевна. - Кредитные ресурсы в 20 миллионов пришлось закрывать из оборотных средств. Последствия этого не заставили себя долго ждать: появились проблемы по уплате налогов, задержки по выплате заработной платы, производственные показатели стали «хромать». В результате роста задолженности по налогам предприятия не смогли получать субсидии в полном объеме, в т.ч. субсидии на возмещение процентной ставки по кредитам, вследствие чего начались проблемы по обслуживанию кредитов. Серьезным ударом по финансовому состоянию послужила засуха в 2009 - 2010 годах, в результате которой предприятия практически остались без собственных кормов и были вынуждены закупать их на стороне. А хозяйство солидное – 24 тысячи гектаров земли, из которых 10 тысяч – зерновые угодья. Общее поголовье порядка шести тысяч голов крупного рогатого скота, из которых две тысячи – дойное стадо. Но у нас очень хороший коллектив - все делают люди, и мы тоже стараемся все делать для людей. И все это мы выдержали.
После тяжелого периода 2008-2011 годов холдинг все же встал на ноги и в 2012 году провел реорганизацию. Для того, чтобы в большей степени сконцентрировать технические и финансовые ресурсы, все хозяйства были объединены в два предприятия - ООО «Агронива» и ООО «Девятово». Сегодня это второе по объемам площадей и поголовья животных предприятие в районе после ООО «КОМОС-Групп». И в 2013 году в холдинге задумались о серьезном инвестиционном проекте.
Перспектива «Агроресурса»
Проект «Создание современного агропромышленного комплекса по разведению элитного племенного скота и производству молока в Сарапульском районе Удмуртской Республики», инициированный группой предприятий, предусматривает создание двух крупных роботизированных молочно-товарных комплексов. В селе Мостовое планируется построить ферму на 1200 коров и выращивание 1250 голов молодняка, хладобойню мощностью до 5 тонн мяса КРС в сутки. В селе Шевырялово еще одну ферму на 1200 коров и выращивание 1250 голов молодняка. Проектом предполагается обновление машинно-тракторного парка и сельскохозяйственного оборудования.
Разработанная технология содержания скота позволяет производить высококачественное молочное сырье, в два-три раза увеличивает срок жизни коровы, повышает процент выживаемости телят. Отечественный вариант утилизации отходов животноводства позволяет использовать их как органические удобрения в растениеводстве.
Общая стоимость проекта составляет 4,8 миллиарда рублей. Срок реализации – 2018–2019 гг. Срок окупаемости – 15 лет. В случае государственной поддержки – 6 лет.
В целях реализации проекта с лучшими мировыми производителями оборудования («Leliy», «CowHous International») и поставщиками скота («Europian-Livestosk BV») заключены предварительные контракты на поставку.
Финансирование данного проекта обсуждалось с различными финансовыми институтами: ГК Внешэкономбанк, АО «Россельхозбанк», с организационным комитетом ежегодного конкурса «Ежегодная премия «Регионы – устойчивое развитие». Из предложенных вариантов решили остановиться на финансовой площадке «Внешэкономбанка», так как, учитывая специфику содержания молочного стада и предложенный вариант современной технологии производства молока, этот проект может быть реализован только на площадке Внешэкономбанка, предоставляющей двухгодичные каникулы по обслуживанию процентов по кредиту, пятилетние каникулы по обслуживанию тела кредита, срок кредитования – 15 лет. Остальные финансовые институты таких условий не предлагают.
Проект прошел защиту и в Министерстве экономического развития, и в Правительстве УР на форуме «Час инвестора». В Сарапульский район приезжали московские эксперты, которые высоко оценили проекты «Агроресурса». Уже выделены земельные участки, получено разрешение на строительство. В плане холдинга также реализация проекта уже с подготовленной инженерной инфраструктурой.
– Проект, безусловно, огромный, - поясняет первый заместитель главы администрации Сарапульского района Айдар Шарафутдинов, - Программу «миллион тонн молока» надо как-то выполнять. Для этого надо молочную отрасль развивать. Увеличение дойного стада на 2400 голов – это огромная прибавка к 5700 головам, которые у нас сегодня есть в районе. Это примерно сорокапроцентное увеличение. Кроме того, здесь будут применены современные технологии, которые решат кадровые проблемы в животноводстве и значительно улучшат качество молока. Тем более что этим проектом предусматривается еще и строительство жилья, и приобретение скота. Что называется, все включено.
Фактически проекты находятся на финишной прямой. Есть договоренность с банком, выделена земля и определен генеральный подрядчик. Необходима серьезная административная поддержка со стороны республики.
«Томь»
Несмотря на сложные условия, инвестор в лице «Агроресурса» умудряется увеличивать объемы производства, обновлять технику, модернизировать животноводческие помещения. Получается не просто. В апреле этого года в «Агрониву» купили новый посевной комплекс «Томь» курганского производства. Стоит агрегат 5,3 миллиона рублей. Одновременно он совершает пять операций. Работают на нем всего два человека вместо 12 на обычной технике.
За сутки, работая в две смены, «Томь» засевает до 150 гектаров. Но на новый трактор денег уже не хватило, поэтому местные умельцы модернизировали старый «Кировец», поставив на него более мощный двигатель.
– Нормально работает, сошник в сошник идем, - хвалит новую технику механизатор Леонид Миронов. - Купили-то его только в апреле, поэтому почва, обработанная с осени, слишком мягкая. Когда на будущий год пойдем по стерне, мы еще и паспортные данные переплюнем. По стерне будет тверже. Трактор пока не подводит. Потом купим новый.
– Весна, осень и еще весна, и он себя окупит, - поясняет заместитель исполнительного директора ООО «Агронива» Сергей Нилович Ехлаков.
– Были бы деньги, больше бы техники покупали, - говорит Татьяна Лазарева. - Нам, например, нужно пять таких комплексов.
Посевная
Айдар Шарафутдинов, первый заместитель главы администрации, начальник управления сельского хозяйства Сарапульского района:
На районном уровне нам предстояло посеять более 21 тысячи гектаров яровых. Это самый большой яровой клин в Удмуртии. По сравнению с прошлыми годами сроки окончания работ, конечно, сдвинулись. Это все связано с погодными условиями. А так мы считаем, что уровень подготовки сельхозпредприятий к весне 2017 года был выше, чем в прошлом году.
Мы в этом году закупили минеральных удобрений порядка 30 килограммов в действующем веществе на гектар. Такого показателя у нас давно не было. Цены на удобрения были приемлемыми. Подготовили более 90 процентов классных семян. 4,5 тысячи тонн семян протравили. Техника была подготовлена, зябь вся поднята. В прошлом году увеличили площадь озимых культур. Поэтому считаем, что не опаздываем.
Сегодня вызывает опасение состояние многолетних трав, потому что пока теплой погоды нет, вегетация по-настоящему не началась. В прошлом году мы в это время уже организовывали «зеленый конвейер», поскольку начинали косить «зеленку». А нынче холодно, ночные заморозки.
Фермы
В 2016 году в хозяйствах холдинга своими силами модернизировали часть животноводческих помещений. Главная задача модернизации была - улучшить освещение и вентиляцию коровников. Для коров это самое главное. Причем вентиляция происходит не за счет электродвигателей, а под давлением теплого воздуха, поднимающегося из фермы.
Фото Александра ГОРБУНОВА
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