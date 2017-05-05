Сторонники "Единой России" обсудили проблему использования «беби-боксов». Заседание клуба прошло 3 мая в здании Федерации профсоюзов.
Участники заседания отметили, что проблема не имеет однозначного решения. С одной стороны, так называемые «беби-боксы» могут спасти не одну жизнь. С другой – они могут негативно повлиять на формирование чувства ответственности молодых матерей пред своими детьми.
Практика применения специальных боксов для брошенных матерями младенцев пока не дала серьезного позитивного результата. Спасенных с помощью «беби-боксов» жизней с 2011 года, когда началась реализация идеи, на сегодня 35. Это в 12 регионах страны, которые решились на эксперимент и изыскали на него деньги в своих бюджетах.
По мнению министра социальной защиты населения Ольги Корепановой, республика предлагает молодым мамам более эффективные формы помощи. В частности, предоставляет социальное жилье, денежные выплаты и многое другое.
– На сегодняшний день до полутора лет у нас абсолютно все женщины получают пособие по уходу за ребенком. Поэтому, как правило, наши социально незащищенные подопечные стараются сохранить младенцев. Основная проблема начинается не столько в родильных домах, поскольку здесь проводится определенная работа, а после 3 лет, когда заканчиваются социальные выплаты и возникают финансовые трудности, когда семья не может содержать ребенка, - отметила она.
Участник предварительного голосования Партии Алексей Чернов предложил сделать основной акцент на воспитательной работе и психологической помощи молодым матерям. При этом, по его мнению, полностью отказываться от идеи «беби-боксов» не стоит.
Все предложения участников заседания будут отражены в резолюции, которая будет направлена в федеральные органы для того, чтобы те в дальнейшем могли принять взвешенное решение по данному вопросу.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения Партии "Единая Россия"
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