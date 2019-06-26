Это постановление - важный для любого водителя документ. Ведь в конечном итоге суды, принимая решения по тому или иному делу, обязаны учитывать то, что прописано в этом документе. А последний раз поправки в него вносились семь лет назад.
То есть, несмотря на огромное количество поправок, внесённых в КоАП, а также в Правила дорожного движения, суды апеллировали к устаревшему документу.
Впрочем, у них есть возможность пользоваться своим внутренним убеждением.
Надо сказать, что большинство жалоб по административным делам приходится именно на 12-ю водительскую главу КоАП - а это почти 45 процентов. А именно 388 дел из 1062. И лишь 64 процента из них оставлены без изменений.
То есть Верховному Суду (ВС) пришлось корректировать решения нижестоящих судов почти в половине случаев. Чтобы привести судебную практику к единому знаменателю, потребовалось провести ревизию всех дел и выпустить соответствующие рекомендации.
Именно они заложены в проекте постановления Пленума Верховного суда.
Правовые аспекты управления автотранспортом эксперты «РГ» разъясняют в рубрике «Юрконсультация» Итак, представим ситуацию. Один водитель неудачно перестроился. В результате другой применил экстренное торможение и в него въехал другой автомобиль.
Кто будет виноват? Тот, кто ехал сзади? Нет, можно доказать, что виноват тот, кто подрезал. А если он уехал, то его можно привлечь за оставление места ДТП. А это лишение прав на срок от года до полутора лет. Именно такое решение принял, рассматривая подобную ситуацию, Верховный суд.
Поэтому в проекте постановления Пленума прописано, что водитель, допустивший нарушение требований правил, которое стало причиной ДТП, вне зависимости от того, был ли контакт его машины с другой, может быть привлечён к ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП. Но в том случае, если этот водитель был осведомлён о факте аварии, однако умышленно уехал.
В аварии может быть виноват тот, кто никого не задел, а просто подрезал и уехал. За это он может лишиться прав на год-полтора.
Ещё одна стандартная ситуация, когда водители объезжают пробки по обочинам. В результате происходит авария. Уже было много решений ВС по поводу данной ситуации, в которых судьи всегда указывали на то, что водитель, нарушающий правила, даже если это происходит на главной дороге, никаких преимуществ не имеет. Ещё недавно ВС разбирал ситуацию, когда водитель выезжал из двора на дорогу с односторонним движением, по которой во встречном направлении ехала машина. Водителя привлекли к ответственности за то, что он не уступил дорогу. Однако ВС встал на его сторону, указав, что двигавшийся во встречном направлении по дороге с односторонним движением водитель вовсе не имел никаких преимуществ. И пострадавший не должен был уступать ему дорогу.
Однако факт, что до Верховного суда регулярно доходят подобные дела, говорит о том, что пора уже прописать эту ситуацию в постановлении Пленума ВС. Что и было проделано.
В проекте постановления говорится, что водитель транспортного средства, движущегося в нарушение правил по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.
Пленум уточнил, что подразумевается под понятием водитель. К ним относятся и погонщики скота. Поводом для этого послужило следующее дело. Женщина, перегонявшая стадо через дорогу, попала под колеса проезжавшей машины. И ГИБДД, и нижестоящие судебные инстанции решили, что она пешеход, нарушила правила перехода и поэтому сама виновата в аварии. Однако согласно данному постановлению - она водитель. А поэтому водитель, который двигался по дороге и видел знак «Перегон скота», не уступил дорогу тому, кто имеет преимущество. Ведь перед скотом сложно иметь преимущество, равно и перед тем, кто его перегоняет.
Ещё одна неожиданная новация - это применение статьи 12.5 КоАП. Пленум ВС решил, что если не соответствуют и цвет, и режим работы световых приборов на передней части автомобиля, то может применяться 3-я часть этой статьи, предусматривающая лишение прав. А если не соответствует только цвет, то 1-я часть, штраф. Таким образом, за установку так называемого колхозного ксенона автовладелец ответит только штрафом в 500 рублей.
Водитель, который двигается по обочине или во встречном направлении по односторонней дороге, не имеет никаких преимуществ перед другими.
И новость, просто опережающая наведение порядка в законодательстве. Если у водителя не оказалось с собой полиса ОСАГО, но он оформлен в электронном виде, то привлекать такого водителя к ответственности не за что, говорится в проекте постановления Пленума ВС. Несмотря на то, что в правилах чётко прописано, что в подобных ситуациях водитель обязан иметь при себе распечатку полиса, новые поправки в закон об ОСАГО допускают обходиться без такого бумажного дубликата. Просто в Правила дорожного движения не успели внести новые поправки. А закон имеет большую юридическую силу, чем постановление правительства, которым утверждаются Правила дорожного движения.
Также проект постановления Пленума ВС поясняет, что считать нечитаемыми или поддельными знаками. А также в нём подробно расписаны действия для привлечения водителя к ответственности за управление в нетрезвом виде.
Владимир Баршев
«Российская газета - Федеральный выпуск» № 126 (7884) https://rg.ru/2019/06/11/plenum-vs-obsudil-postanovlenie-o-tom-kak-i-za-chto-nakazyvat-voditelej.html
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