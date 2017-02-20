29-летний водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в столкновении с грузовым автомобилем «Вольво». Серьезная авария произошла в воскресенье, 19 февраля, около 20 часов вечера, на 39-м км автодороги Елабуга –Пермь, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Отмечается, что водитель легковушки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии просит водителей не выезжать на загородные дороги без острой необходимости, максимально снизить скорость передвижения, особенно скорость выполнения маневров. Выбирать увеличенную дистанцию, исключить обгоны при наличии встречного транспорта даже на большом расстоянии. Водителям, не имеющим достаточного опыта эксплуатации транспорта в зимних условиях, лучше воздержаться от поездок!
По информации метеорологической службы, в ближайшие сутки продолжится выпадение осадков в виде мокрого снега, на дорожном покрытии возможно образование снежного наката.
Пешеходам при пересечении проезжей части необходимо удостовериться, что водитель имеет возможность остановить транспортное средство и принимает меры к остановке. Наиболее безопасно пересекать проезжую часть в отсутствии приближающегося транспорта. Использование наушников и мобильных телефонов при участии в дорожном движении значительно повышает риск попадания в дорожно-транспортное происшествие.
Фото: 18.mchs.gov.ru
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