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Столкновение фуры и легковушки произошло в воскресенье на трассе «Елабуга – Пермь»

16 января
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В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина, водитель легковушки.

15 %d1%8f%d0%bd%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%8f %d0%95%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d1%83%d0%b3%d0%b0 %d0%9f%d0%b5%d1%80%d0%bc%d1%8c Столкновение фуры и легковушки произошло в воскресенье на трассе «Елабуга – Пермь»

В воскресенье, 15 января, в Якшур-Бодьинском районе столкнулись фура «Вольво» и автомобиль «ВАЗ». В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина, водитель легковушки.

Дорожная авария произошла в 13:30 часов на 212 км автодороги «Елабуга – Пермь», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. 33-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением женщины 1964 года рождения.

Водитель автомобиля «ВАЗ» получила травмы и была госпитализирована в медучрежедение.

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Фото: УГИБДД МВД по УР

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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