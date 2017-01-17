В воскресенье, 15 января, в Якшур-Бодьинском районе столкнулись фура «Вольво» и автомобиль «ВАЗ». В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина, водитель легковушки.
Дорожная авария произошла в 13:30 часов на 212 км автодороги «Елабуга – Пермь», сообщает 1-й Отдел Управления ГИБДД МВД по УР. 33-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом не справился с управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ» под управлением женщины 1964 года рождения.
Водитель автомобиля «ВАЗ» получила травмы и была госпитализирована в медучрежедение.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает водителям: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Фото: УГИБДД МВД по УР
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