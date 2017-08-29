В День российского флага 22 августа выдалась прелестная погода. Термометр показал плюс 27 градусов, но никто, похоже, не изнывал от жары. Люди наслаждались солнцем, радовались, что лето не спешит с ними расстаться.
Устроители праздника, воспользовавшись прекрасной погодой, организовали на многочисленных площадках Ижевска выступления детских коллективов и мастер-классы, в которых можно научиться красивым танцевальным движениям, изготовлению поделок и так далее. В микрорайоне «Буммаш» меня привлек ручеек ребятишек в желтых колпачках. Они шли на праздник!
Для кого-то этот день стал днем здоровья – в Устиновском районе прошел форум здоровья, для кого-то – днем спорта: соревнований – не счесть! А восьмиклассники Марина Бармина (школа № 83) и Максим Светлаков (школа № 40) ощутили этот день как большой государственный праздник. Они сами вызвались стать волонтерами: в числе десятков юношей и девушек нести от Госсовета Удмуртской Республики к монументу «Навеки с Россией» российский триколор – огромное полотнище (25 метров в длину и 4,5 метра в ширину). У ребят свое восприятие цветов флага. «Белый, - говорит Максим, - ассоциируется со знакомством, а волонтерство – это как раз большой круг общения; синий – это товарищ, хороший человек, а красный, пламенный цвет – это цвет дружбы».
Алексей Прасолов – об уроках мужества
Пришедший на праздник Алексей Прасолов, руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете УР, не стал перечислять значения цветов флага. Видя, как много молодежи собралось у Госсовета, он заговорил о ценности нашего флага:
-В войну для того, чтобы войсковая часть оставалась в сохранности, надо было сохранить знамя. Если есть знамя, то есть и войсковая часть. Нет знамени – расформировывается. Так и для нашего государства: флаг – впереди всего. Когда на международных спортивных соревнованиях поднимается флаг России, мы все гордимся, что поднимается именно наш флаг. И, заметьте, чтобы нам как-то напакостить (извините, что употребил это, может быть, грубое слово), сделано все для того, чтобы на Олимпиадах, мировых соревнованиях наши спортсмены выступали под каким-то другим флагом. О чем это говорит? О том, что нас просто боятся. Боятся нашего замечательного флага.
Алексей Михайлович рассказал о том, как в республике развиваются патриотические традиции. Еще с предыдущего созыва депутаты постоянно работают с молодежью. Депутат Госдумы России генерал Николай Павлович Аброськин положил начало урокам мужества. Мы это поддержали, подхватили. Уроки мужества проводятся уже на протяжении семи лет. На эти уроки приходят ветераны Великой Отечественной войны, рассказывают о том, что они сделали для Советского Союза, как все это было. Приглашаются и воины-интернационалисты, воины, побывавшие во всех сегодняшних горячих точках, то есть люди, которые прошли серьезные испытания, которым есть чем поделиться с молодежью.
— Эти уроки проходят на одном дыхании. Юноши и девушки внимательно слушают. На таких уроках выступал военком, - отметил Алексей Прасолов. – Сам я рассказывал молодежи об объектах, которые строятся силами Министерства обороны России для укрепления обороноспособности страны. Поверьте, есть чем гордиться нашему государству, в том числе жителям Удмуртской Республики. Мы работаем сегодня во многих регионах нашей страны. Я горд, что жители Удмуртии возводят такие замечательные объекты.
К монументу «Навеки с Россией»
Наступает волнующий момент. Молодые люди с флагами в руках и волонтеры, крепко держащие полотнище-триколор, направляются к монументу «Навеки с Россией». Они идут мимо душистых цветников, шумного фонтана на Центральной площади. Прохожие останавливаются, фотографируют.
У памятника «Навеки с Россией» участники шествия развернулись. Те, что были ближе к монументу, опустились на колени, а триколор поднялся, предстал перед участниками торжества во всем своем величии.
На торжественном митинге, организованном Региональным отделением всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, администрации г. Ижевска, звучат слова о том, что государственные символы – это знаки суверенитета страны. Это история страны и его сегодняшний день.
Участников митинга приветствует исполняющий обязанности Председателя Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
— Давайте и дальше, - говорит Ярослав Владимирович, - будем гордиться одним из главных символов страны, смотреть, с какой гордостью и уверенностью этот флаг несут наши спортсмены, наши военнослужащие, те, кто выполняет свой как гражданский, так и служебный долг. Дай Бог всего самого лучшего нашей Родине!
Председатель Городской думы города Ижевска Олег Гарин напомнил:
— Наш бело-сине-красный триколор – это символ чистоты, преданности и храбрости. Флаг является символом достижений, совершенства нашего замечательного государства. Желаю, чтобы флаг реял над нашей страной, а мы, все присутствующие, будем все для этого делать, трудиться на благо процветания Отечества.
Пожелав ижевчанам счастья, здоровья, семейного благополучия и удачи, Олег Владимирович воскликнул: «Ижевск, вперед!». После танца «Память», который исполнили юноши и девушки, занимающиеся в студии «Вертикаль», серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в спортивной ходьбе на 20 километров Сергей Широбоков символически поднял государственный флаг Российской Федерации. А флаги Удмуртской Республики и Ижевска символически подняли Анастасия Батуева, главный рекрутер Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, и Григорий Закиров, руководитель аппарата Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».
Звучат слова о том, как важно всем нам укреплять единство и силу России, сохранять верность своему Отечеству, что позволяет с гордо поднятой головой нести государственный флаг.
Заезд, забег и дискотека
А после митинга, следуя приглашению Елены Варламовой, директора школы № 28, его участники спустились на набережную, где их ждали творческие, развлекательные площадки, подготовленные детскими и молодежными организациями Удмуртской Республики, дискотека.
Меня привлек любительский пробег: 500 метров – в одну сторону, столько же – в другую, а всего километр. «Пацаны, бодрее!», - обернувшись к тем, кто бежал следом, призвал улыбчивый парень в черной футболке. Потом молодые люди обсуждали, как пробежали. «За полторы минуты! Больше волновались…». Раньше, еще до начала митинга, здесь же был забег для воспитанников детских садов. Дистанция у них, конечно, меньше, всего 300 метров. В подарок дошколята получили символические бело-сине-красные ленточки и футболки.
Сильное впечатление произвели байкеры. Когда Удмуртия еще была достаточно закрытым регионом, ее все же знали в стране по замечательным мотоциклам. Ижевск – родина отечественного мотоциклостроения. Страсть к таким машинам (до пуска автозавода мотоциклы называли именно так) не уменьшается. У ижевчанина Рината Гареева она началась еще с мопеда. О заезде байкеров Ринат узнал утром, а вечером, после работы, уже был на набережной. «Это дает свободу!», - сказал он о своем увлечении. Сообщил, что 26-го числа в Чекериле будут гонки по бездорожью. А вообще-то байкеры встречаются друг с другом не только на соревнованиях и не только в праздники. Приезжают на набережную и в выходные.
В День российского флага байкеры прикрепили к своим мотоциклам триколор. А один, у него мотоцикл с коляской, установил даже два флага. И вот заезд начался. Развеваются на ветру флаги. Мощно и завораживающе красиво!
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