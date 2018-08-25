Неожиданный исход
Новый учебный год и отопительный сезон в Ижевске начнутся без главы города. Кресло градоначальника пустует более трёх месяцев, тем не менее депутаты Гордумы не увидели подходящего кандидата на это место.
Изначально на пост мэра претендовали 14 человек. На конкурс заявились директора крупных компаний, бизнесмены, индивидуальные предприниматели, инженер и даже пенсионер. В финале конкурса осталось два кандидата - бизнесмен и советник Главы УР по экономике и инвестиционному развитию Константин Сунцов и директор Гуманитарного лицея Михаил Черемных.
На заседании городских парламентариев кандидаты выступили перед депутатами и представили свои концепции развития Ижевска. Константин Сунцов рассказал о технологичном городе для активных граждан, Михаил Черемных – о роли образования и человеческом капитале в развитии столицы Удмуртии.
По окончании выступлений депутаты высказали своё мнение путём тайного голосования. В нём приняли участие 33 депутата. Свой голос за Константина Сунцова отдали 17 народных избранников, за Михаила Черемных – 10. Счётная комиссия объявила, что погашенных бюллетеней – 9, недействительных – 6. Председатель счётной комиссии Марина Нужина сообщила, что решение по избранию главы Ижевска не принято.
Для победы одному из кандидатов требовалось набрать минимум 22 голоса – большинство от установленного числа депутатов. В Городской думе их 42.
Таким образом, символ власти главы города в виде медальона, украшенного гербом Ижевска, так и остался в ожидании нового градоначальника. Напомним, без мэра столица Удмуртии находится с 3 мая. Именно тогда стало известно, что прежний глава Ижевска Юрий Тюрин подал в отставку.
Судьба города в «руках» Гордумы
По окончании заседания Городской думы никто из присутствовавших чиновников и депутатов не изъявил желания комментировать сложившуюся ситуацию. Сами конкурсанты сказали, что для анализа ситуации и озвучивания каких-то выводов потребуется время. Во вторник, 21 августа, Константин Сунцов встретился с журналистами и рассказал о своих дальнейших действиях. Он планирует продолжить работу в качестве советника Главы Удмуртии – по его словам, работы только прибавилось. Также Константин Андреевич отметил, что «голосование – всегда непредсказуемая вещь». «Однако, безотносительно моей кандидатуры, жаль, что город снова остался без руководителя на неопределённый срок», - сказал он. Сунцов заявил о том, что будет снова подавать заявку на конкурс.
Депутат Гордумы Ижевска, член фракции КПРФ Дмитрий Сурнин такой исход голосования назвал следствием уязвлённых политических амбиций. Свою позицию он высказал на странице в социальных сетях: «По сути, проголосовав в феврале за изменение процедуры избрания главы города без малейшей общественной дискуссии, не обозначив своей публичной позиции по досрочному уходу выбранного из своего состава главы города в мае, полностью заморозив свою текущую работу в период межвластья в администрации города, Дума (а точнее, отдельная её часть), имев многочисленные возможности взять и потянуть «расшатывающуюся телегу с ворохом давящих на неё проблем» (к чему неоднократно и публично призывал), предпочла роль наблюдателя и стороннего советчика, требующего к себе повышенного внимания (в стиле капризной кокетки) со стороны пытающихся впрячься». Депутат также отметил, что не видит во всём этом защиты местного самоуправления, как и заботы о городе и его жителях.
Депутат Гордумы, член фракции «Единая Россия» Альфред Зиннатуллин также считает работу некоторых своих коллег безответственной.
– Для меня такой исход голосования стал достаточно неожиданным. Не было претензий ни к работе конкурсной комиссии, ни к последнему выдвижению кандидатов. Было достаточно времени (с 10 июня по 10 августа) для того, чтобы переговорить со всеми кандидатами. Депутаты, которые ответственно подошли к этому моменту, повстречались с кандидатами, познакомились с их программами. Было понимание того, что процесс налажен. В итоге мы получили шесть испорченных бюллетеней. Для меня это просто «детский сад». Если у депутатов были какие-то претензии, то они должны были выразить своё мнение, а порча бюллетеня – это поступок, недостойный депутата, - сказал Альфред Ахнафович.
Также он отметил, что в такой важный для города период столице Удмуртии нужен глава, а пустующее сегодня кресло мэра – «на совести и ответственности Городской думы».
С чистого листа
В соответствии с Уставом города конкурс по отбору кандидатур на должность главы города будет объявлен снова. Как рассказал начальник управления правовой экспертизы Городской думы Ижевска Дмитрий Чулкин, о начале конкурса Гордума должна объявить в течение месяца – не позднее чем через 30 дней со дня непринятия его решения об избрании главы муниципального образования «Город Ижевск» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам конкурса. Для этого депутатам нужно вновь собраться на сессии.
После объявления даты приёма заявлений кандидатов вновь ждёт уже знакомая процедура: подготовка концепции или программы развития города, презентация её конкурсной комиссии и уже, в случае выхода в финал, презентация депутатскому корпусу Ижевска. Согласно положению минимальный срок на проведение конкурса – 20 дней. На него могут заявиться как новички, так и те, кто участвовал ранее. При этом количество таких конкурсов не ограничено.
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