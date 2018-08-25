Политический демарш. Депутаты Гордумы оставили Ижевск без мэра **В понедельник, 20 августа, в администрации Ижевска прошла внеочередная сессия муниципального парлам...

Главу Ижевска не выбрали **Столица Удмуртии на неопределенный срок снова осталась без главы. Сегодня депутаты Городской думы...

Двое в финале. Определены претенденты на пост главы Ижевска **По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Ижевска стали извес...