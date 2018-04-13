Любопытное получилось совпадение дат. То есть непосредственно день создания военкоматов 8 апреля совпал с Пасхой. А 10 апреля – день основания Ижевского завода. Священники с 1993 года участвуют в призывных кампаниях военкоматов в Удмуртии, а Ижевск – это сборный пункт и вокзал, откуда начинается дорога к месту службы. Так что всё не случайно.
Отряды военно-патриотических клубов и допризывников в фойе и военный оркестр создавали праздничное настроение до входа в зрительный зал. У ветеранов было время накоротке пообщаться друг с другом. Обратило на себя внимание, что среди виновников торжества немало женщин. В ХХI веке военкоматы стали гражданскими учреждениями, хотя и выполняют прежние задачи в интересах Вооружённых сил, остаются рабочими органами Генерального штаба.
Торжественное заседание открыл Ансамбль барабанщиков. На экране был показан фильм, в котором офицеры-ветераны рассказывали об истории своей службы и вкладе военкоматов в оборону страны. Интересные комментарии в фильме прозвучали от Евгения Галасеева, Владимира Савельева, Алексея Краснюка и других офицеров-ветеранов. Конечно, главное – это мобилизация населения на борьбу против фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (были призваны 364 тысячи военнообязанных граждан), но и катастрофа на Чернобыльской АЭС потребовала быстрой и тщательной работы во время ликвидации чрезвычайной ситуации и её последствий, а дальше последовали годы взаимодействия с ветеранами.
Военный комиссар Удмуртской Республики полковник Александр Комлев зачитал поздравительное послание Президента России Владимира Путина работникам военкоматов. Затем поздравления от Главы Удмуртии Александра Бречалова передал Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов. Он же участвовал в награждении сотрудников.
Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов напомнил о значении военкоматов для формирования в своё время строительных воинских соединений, отметил заслуги в укреплении ДОСААФ и развитии военно-патриотических клубов. И он же, учитывая сформировавшееся женское лицо этой службы, передал военкому для всех женщин большой букет белых роз. И среди награждённых в большинстве были женщины. От медсестры до бухгалтера. Награждены они и Почётными грамотами, и медалями «За трудовую доблесть» и «Памяти героев Отечества».
Военкоматы держат руку на пульсе повседневной жизни республики. В год получают в свой адрес около 10 тысяч обращений и писем. Больше 20 тысяч офицеров запаса готовы встать в строй, если понадобится защищать Родину, но в целом боеготовность армии ведёт именно к тому, чтобы сохранялось мирное небо над головой. В год из Удмуртии на контрактную службу направляется около 600 человек и уверенно выполняются нормативы по призыву на срочную службу.
100-летие – это большой, но короткий праздник, а впереди напряжённая работа по весеннему призыву. Скоро начнутся отправки в войска. Торжественное заседание завершилось большим концертом. И тут военкоматы удивили зрителей широкой мобилизацией творческих сил. На сцене выступили театр балета «Радуга», капелла мальчиков «Ингур», хор мальчиков детской школы искусств № 7. Сержант Воздушно-десантных войск Михаил Кузнецов задорно солировал на аккордеоне. Мужское трио из Игринского района выступило под названием «Квинтет» (нужно же вводить вероятных противников в заблуждение – и со сцены в том числе). Ансамбли «Айкай», «Ижевск», «Мелодика», «Примавера», «Пломбир» сменяли друг друга, и любители старались равняться в совместном концерте на профессионалов. Завершился концерт выступлением большого сводного хора мальчиков из творческих коллективов Ижевска под управлением Валерия Митрофанова. Песня всегда помогала в армии – и в мирное, и в военное время.
Фото Сергея РОГОЗИНА
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