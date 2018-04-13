Из первых рук. Столичный город: вместе с сильной командой Глава Ижевска Юрий Тюрин: Команда Удмуртии, которая начала работать в республике год назад, придала...

Дети города Ижевска могут почувствовать себя в роли архитектора города! Со 02.04.18 по 31.05.18 в Ижевске проходит городской конкурс «Маленький архитектор» среди воспитанник...

В Арктике установлена вышка связи в честь Леонардо Ди Каприо Северное сияние, совы, песцы и медведи – такие уникальные фотографии теперь можно за секунды размести...