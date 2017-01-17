Сегодня на аппаратном совещании в Резиденции Главы Удмуртской Республики Председатель регионального Правительства Виктор Савельев прокомментировал тему предельных тарифов за проезд по мостам через реки Кама и Буй – их суммы на 2017 год в начале этого года были утверждены Постановлением Правительства УР.
«Мост через Каму строится на принципах государственно-частного партнерства. Концессионер вкладывает в строительство более 10 млрд. рублей, что в 7,5 раз больше доли из бюджета Удмуртской Республики. Он заинтересован в возврате этих средств. Обеспечить контроль за стоимостью проезда, устанавливаемой концессионером, как раз и призваны предельные тарифы – суммы, которые не могут быть превышены. Фактическая же стоимость проезда через мост в соответствии с рыночными законами будет соизмерима со стоимостью паромной переправы. Иначе концессионеру просто не удастся обеспечить необходимый трафик движения», - отметил Виктор Савельев.
Свои комментарии представил также представитель концессионера - генеральный директор ООО «РИК» Антон Мануйлов, который сообщил: «Взимание платы начнется после ввода объекта в эксплуатацию, и первые два месяца размер платы за проезд по мостам будет равен стоимости паромной переправы. В перспективе стоимость проезда будет зависеть от потребительского спроса и рыночной конкурентоспособности проезда между мостовыми переходами и альтернативными маршрутами. Но в любом случае она не превысит установленного предельного тарифа».
Стоит отметить, в концессионном соглашении прописан круг льготных категорий автотранспорта (скорая помощь, пожарная техника, полиция и т.д.), для которых будет обеспечен бесплатный проезд по мосту. Проектом также предусмотрена возможность прохода пешеходов по тротуарам мостов. Кроме того, в период эксплуатации до 2062 года инвестор полностью несет все затраты на содержание и ремонт объекта.
Как альтернатива мосту на Каме будет по-прежнему функционировать паромная переправа.
Фото: roads.ru
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