Февраль и март предлагают соотечественникам череду «гендерных» праздников, заставляющих в очередной раз задуматься о женственности и мужественности, о стереотипах и не теряющих актуальности образах, связанных с отношениями полов. В Республиканском музее изобразительных искусств со Дня влюбленных действует выставка «Адам и Ева», которая предлагает ответы художников на вечные вопросы.
Главная тема искусства
Выставка представляет десятки живописных, графических и скульптурных работ от XIX века до наших дней из коллекции УРМИИ. Из запасников музея авторы выставки достали произведения мастеров из Удмуртии (в том числе непрофессионалов, наивных художников), из Москвы, стран бывшего Союза и из дальнего зарубежья. Поскольку любовь и эрос – одна из главных тем мирового искусства и в каждой коллекции немалая часть произведений будет так или иначе перекликаться с главным мифом человечества, перед музейщиками стояла задача не обнаружить произведения определенного сюжета, а выбрать наиболее выразительные картины и скульптуры, говорящие об истории мужчины и женщины на протяжении всей истории человечества, осмысляющие ее с разной интонацией, дающие возможность для глубоких, разнообразных интерпретаций.
Многие из картин не выставлялись уже многие годы, и даже для постоянных посетителей музея встреча с ними станет долгожданной. Другие произведения искусства, напротив, приобретены недавно и прежде не выставлялись. Например, скульптура Дмитрия Постникова «Плод любви», где два человеческих профиля в стиле Пикассо составляют половинки яблока, разделенные стальной сердцевиной. На образ работает каждая деталь скульптуры. Металлический «сердечник» яблока с наплывами сварки напоминает и о стальном стержне «настоящей» цельной личности, и о закалке любовью и расставаниями, которые оказываются для характера тем же, чем пламя и вода для булатного клинка. Условные, лишенные индивидуальных черт профили подталкивают к мысли, что перед нами не частная история, а вечный сюжет о сближении двоих.
Потерянный и обретенный Сад
Образы Адама и Евы позволили собрать в выставочном зале работы, которые охватывают огромный пласт мировой мифологии и философии: от буквальных взаимоотношений мужчины и женщины до образа потерянного рая, вымечтанного Эдема. Потому-то сюжеты картин и скульптур заполняют весь диапазон от жанровых сценок о свиданиях, свадьбах и семейной жизни до «портретов» необыкновенных, удивительных цветов – возможно, возникших где-то на краю сознания художников как генетическая память о потерянном Великом Саде. На картине Алексея Соколова «Зонтики и примулы» (1979 г.) крупные соцветия едва проступают из дымки, плотной и мягкой мглы, будто воспоминания о чем-то виденном давным-давно, сохранившиеся в памяти как смутные ощущения из детства человечества – когда не только деревья были большими, но даже цветы покачивали своими головками над нашими головами. На сочной, яркой картине Хачика Абрамяна «Цветы» (1996 г.) лепестки и листья кажутся залпом фейерверка – бутоны закручиваются спиралями, как будто искрят и хохочут. Они – гимн радости жизни, восторга перед окружающим миром, который – если верить мифам – родился в сердце человека в саду Эдема.
Рядом – деревянная скульптура Михаила Абашева – самодеятельного художника, участника Великой Отечественной войны, инвалида, человека, который обладал даром любить мир и создавать Сад своими руками. В собственном саду он выращивал цветы, писал стихи, ваял и резал по дереву. Фигура девушки в синем платье, которую он преподнес в дар музею, тесно связана с народной традицией и напоминает (возможно, это стало бы открытием для самого художника) о пермской деревянной скульптуре, в которой духовные сюжеты казались выхваченными из бытовой жизни сценками.
Самая человечная история
Символом выставки стала картина «Адам и Ева» Ирины Витман. Художница училась во Франции, была подругой Зинаиды Серебряковой, одной из выдающихся художниц середины ХХ века. Во время войны Ирина Витман сбрасывала фугасы с крыши Академии художеств в Москве, потом жила в эвакуации в Самарканде. Затем в Москве окончила институт им. Сурикова, но сохранила «французскую» манеру живописи – пленэрную, легкую, полную европейского шарма и легкого лукавства. Сюжет картины на первый взгляд прост – юноша и девушка сидят за столиком в кафе, и девушка протягивает спутнику яблоко на открытой ладони. Но лица их не прописаны, фигуры оказываются силуэтами, и это позволяет увидеть в них всех Адамов и Ев от начала времен – предлагающую соблазн и новый опыт женщину и с готовностью наклоняющегося к ней, чтобы принять этот плод, мужчину. Небрежная, почти скетчевая на первый взгляд работа оказывается мощной метафорой повторяющейся, возобновляющейся истории – в новых «декорациях», на фоне стекольной витрины с модными шрифтами вместо райских кущ – но все той же по самой своей сути. И общее ощущение гармонии, предчувствия чего-то прекрасного, заключенное в этой картине, дает почувствовать и понять, что опыт Адама и Евы отнюдь не зло, а непременное условие продолжения жизни.
Алексей Чернышов, современный удмуртский скульптор и график, предлагает свое видение сюжета об Адаме и Еве, будто полемизируя с Витман. На первый взгляд, его картина «Он и она» повторяет известный сюжет – женщина протягивает мужчине плод. Но мужская фигура необычна: человек в нерешительности или испуге прикрывает ладонью рот, отгораживается от соблазна, отступает в тень. Сколько «грехопадений», но и судеб не осуществилось из-за сомнений, будто спрашивает художник, нервно штрихуя фон вокруг своего героя.
Правда жизни
Еще одна пара принадлежит художнику Виктору Попкову. Это эскиз гуашью к картине «Двое», которая находится в коллекции Третьяковской галереи. Классик советского искусства Попков известен как родоначальник «сурового стиля» – его юной и бескомпромиссной кисти принадлежат картины о строительстве Братской ГЭС и других социалистических строек. Но с годами Попков становился все лиричнее и «человечнее», и картина «Двое» оказалась одним из лучших образцов типичной советской романтики 1960-х. Атлетичные, сильные фигуры молодых мужчины и женщины раскинулись на зелени травы, с чуткой признательностью принимая тепло земли и ее свободу. Они не касаются друг друга даже кончиками пальцев, но в их позах, в мягких красках картины уже есть предчувствие «одушевления» героев, когда определения «мужчина» и «женщина» станут более важными и определяющими их жизнь, чем «комсомолец», «передовик» или другая социальная функция.
Сложная, разворачивающаяся как драматургическое произведение, картина «Рассвет» (1963-1964 гг.) Сергея Ласточкина развивает тему. На ней двое – мужчина и женщина – уходят вдаль по разбитой, грязной дороге, искалеченной старыми колеями, грязной от застоявшейся в лужах воды. Более выразительную метафору для отношений (как их ни назови – семьей, любовью или как-то еще), знавших тысячелетия разочарований, предательств, невзгод, сердечного холода, усталости, ошибок чужих путей, сложно подобрать. Современные мужчина и женщина, решающиеся идти одной дорогой, видят перед собой разбитые сотнями чужих ног ухабы. Но название «Рассвет» говорит о том, что идут они к свету, к новому началу. И пока они идут так, как написал их художник – плечом к плечу, опираясь друг на друга, передавая друг другу один на двоих пиджак, путь их дает надежду.
Подытоживает тему «парных портретов» графическая работа Игоря Безносова «Райские ослушники», где содержание спорит с названием: счастливые, полные внутренней силы Адам и Ева взлетают над садом, вдохновленные открывшейся им любовью. Работа создана в уникальной технике – художник выстукивал пером мягкие, округлые точки, из которых складывается изображение.
Одинокие голоса сливаются в хор
Портретов в жанре «соло» на выставке гораздо больше, чем дуэтных. Мужчины и женщины, изображенные на них, будто ведут сложные, захватывающие диалоги. Совсем юные девушки и молодые мужчины через пространство зала смотрят в зрелые лица (одни – полные внутреннего трагизма, другие – воодушевленные возможностями, которые дает жизнь) и подернутые сетью морщин, с затемнениями на впалых щеках лица стариков.
О принятии жизни говорит картина Федора Боткина – довольно известного художника конца XIX века, юриста, математика, выпускника МГУ и Миланской академии, человека необычайно одаренного и разностороннего (он жил во Франции и даже получил прозвище «русский парижанин»). В коллекции нашего музея находится три женских портрета его кисти, на выставке представлен один из них – головка прелестной рыжеволосой девушки, написанная в стиле модерн. Картина эта, как и остальные из музейного собрания, служила эскизом к гобелену, но, несомненно, представляет собой самостоятельную художественную ценность.
Картина Эдуарда Морозова «Фиалки» напоминает о поздних полотнах Врубеля: темные лиловые и почти черные тона, крупные мазки, общее ощущение смятения вновь возвращают посетителей выставки к мысли о том, благом или наказанием стала для человечества жизнь после Эдема в этом прекрасном, но и трагическом мире.
Еще одна драма разворачивается на полотне «Сумерки души» (1992) Тамары Тороповой. Однако даже это блуждающее в потемках лицо с испуганными глазами человечнее и интереснее того, что обнаружили музейщики на задней стороне картины – отчетный потрет Ленина, перекрытый торопливым наброском.
Особый взгляд
На картине китайского художника (эта часть экспозиции напоминает о давнем визите творческой делегации из КНР в Удмуртию) диалектика развития жизни представлена в традиционных восточных образах: головастики и нежный цветок лотоса появляются из мутного плодородного ила, прибрежной грязи, поднятой со дна этим самым бурлением жизни. По сути, художник из Китая размышляет над той же темой, что и многочисленные европейские интерпретаторы сюжета об Адаме и Еве: не потеряв наивности и чистоты, невозможно повзрослеть и дать жизнь новому витку бытия.
Еще более абстрактные образы предлагает художник-керамист Борис Крейцер, создавший антропоморфные (отдаленно напоминающие человеческие фигуры) сосуды. Вместилищем каких страстей, радостей и откровений может быть каждый человек, решит для себя каждый, кто зайдет на выставку в стремлении обнаружить в себе отголосок Адама или Евы.
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