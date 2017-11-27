Летом этого года ижевский историк, издатель журнала «Иднакар» Алексей Коробейников издал книгу, посвященную этому событию, этот труд должен придать теме дополнительный импульс в изучении той эпохи. Мы попросили Алексея Владимировича рассказать о своем издании, о своих исследованиях и своем понимании того, что произошло в Удмуртии осенью 1918 года.
‒ Алексей Владимирович, книга «Ижевско-Воткинское восстание: правда победителей» не первая ваша работа по этому периоду истории…
‒ И не последняя. В прошлом году вышла книга «Участники Ижевского восстания». Эту книгу и ту, что вышла нынче, я бы назвал главными в нашей работе над этой проблемой. В прошлом году, несмотря на то, что книга включала в себя статьи историков, писателей, воспоминания очевидцев событий, главным все же была публикация списков ижевцев, которые ушли на восток и потом вернулись обратно. Это очень важно, чтобы нынешние ижевчане нашли среди них своих родственников. И многие на самом деле находят. Сейчас в Музее Ижевска ведется работа по гранту фонда Потанина по записи воспоминаний, свидетельств, сохранившихся в семейных архивах, преданиях. Но, конечно, семейные легенды одно, а правда - это немного другое. У меня был казус. В Музей Ижевска пришел пожилой человек и принес семейный архив с фотографиями 20-х годов. На фотографиях его дед. Спрашиваю: где работал дед? На заводе. В какие годы? 1919-1920. В восстании участвовал? Нет, дед был истинным большевиком, работал в режимном цехе…. Показываю списки – ушел с повстанцами в 1918 году, а потом вернулся… И дед, и его брат.
‒ Что же это такое Ижевско-Воткинское восстание? Уникальное событие той эпохи или же просто иллюстрация противоречивости революционных процессов?
‒ К пониманию сути этого исторического явления мы приближаемся десятки лет. Сначала понять истину мешала заинтересованность сторон, представители которых интерпретировали события каждый на свой лад. Большевики говорили о том, что это было восстание кулацких подголосков, буржуйских сынков… Хотя никакой буржуазии здесь и в помине не было. Сами участники восстания говорили о том, что это было народное восстание рабочих. Потом мешал как раз постепенный уход очевидцев и остывавшая память тех, кто был жив. Теперь наступает время, когда следует попытаться понять сущность этого великого и трагического события нашей истории. Но определить – значит ограничить. Скорее всего, это было нечто совсем особенное. У меня совершенно иная цель. Я ищу как можно больше источников с тем, чтобы их опубликовать. Чтобы читатель сам попытался разобраться в том, что же это было такое. Я прочитал и опубликовал тысячи страниц на эту тему и сам пока не могу определить суть явления в нескольких словах. Был ли это заговор или его не было… Белые офицеры, оказавшиеся в эмиграции, настаивали на том, что это был заговор фронтовиков. Я опубликовал пять или шесть подобных версий, причем в каждой называются свои события и разные руководители. У офицеров был свой мотив настаивать на существовании заговора, тайной организации и тому подобного. Им шел офицерский стаж, выслуга в офицерских чинах. Получилось так, что в Белое войско они пришли поручиками, а им дали возможность командовать полками. Чтобы получить должность, нужна была офицерская выслуга. А Колчак принял закон, что участие в этих тайных организациях засчитывалось им за выслугу в офицерском чине. Вот они и выпячивали свое молодечество, превознося свое участие.
‒ И все же во многих источниках указывается, что поводом к восстанию послужила мобилизация для борьбы с белочехами и реакция на нее именно фронтовиков, то есть «тех, кто был в окопах»…
‒ Мобилизация была объявлена декретом Совнаркома от 4 августа 1918 г. по всей стране. И вовсе не под Казань против белочехов. Может быть, это и послужило своего рода детонатором, но мобилизация касалась всего двух возрастов, всех не. Но восстали фронтовики. Они закрыли на заводе проходные, не выпускали рабочих. Но рабочие каким-то образом вышли из цехов и пришли в Совет, говоря, что бунтовать они не хотят, а во всем виноваты фронтовики. Это было в ночь с 7 на 8 августа. В Совете их послали идти и агитировать фронтовиков сдаваться. Поэтому, конечно, это восстание не рабочих, а скорее фронтовиков. Но потом в орбиту восстания втянули и рабочих. Всем бойцам повстанческих рот было назначено одинаковое содержание – 420 рублей в месяц, 14 рублей в день – суточные при командировках. Потом уже была создана Народная армия, через которую суммарно прошло до 50 тысяч человек. Люди приходили, уходили, получали оружие, дезертировали и так далее. У меня есть статья «Социология народной армии», где описана методика и результаты исследования, согласно которому рабочих в рядах Народной армии было до 10 процентов, в основном воевали мобилизованные крестьяне.
По России подобные мятежи и восстания, конечно, были, но нигде они не охватывали таких территорий. И нигде не создавались военные формирования по родам войск. Здесь были и кавалерия, и артиллерия, и главное, что у повстанцев была Галевская флотилия. Там было не менее пяти вооруженных пароходов. Повстанцы вели бои с пермской бронефлотилией ВЧК, топили вражеские корабли, потом как-то эти корабли поднимали, я не знаю как, снимали пушки и ставили их на свои корабли. Они в августе Каму перерезали под Воткинском и под Гольянами. Красные корабли так и не ходили. Потом с юга на них пошла Волжская флотилия Раскольникова, с Севера – бронефлотилия всероссийской чрезвычайной комиссии. Но красные так и не могли пробить эту камскую пробку. И вернулись ни с чем.
‒ В чем особенности вашего нынешнего издания? Какие источники?
‒ Особенность этого издания в том, что я сталкиваю три типа источников. Во-первых, те, которые большевики в то время выпускали для внутреннего пользования. Тогда они были секретными. Это военная правительственная переписка, где очень много говорится открытым текстом. Второй тип источников – советская пресса. Сначала пресса молчала об этом восстании, но потом резко начинает писать о нем негативно, что повстанцы - пособники белочехов, белогвардейцы. И третий тип источников личного происхождения – мемуары. В 1927 году к 10-летию революции и к последующим ее юбилеям создавались разные сборники про героическую гражданскую войну. Эти мемуары никогда не были опубликованы. Они хранятся в архивах, значительная часть текстов вымарана. Кто-то их, видимо, пытался редактировать, но публиковать их было невозможно. Они слишком простодушно все описывают. И как это можно было публиковать после революции, когда на этой революции никакой грязи быть не должно. А мы эти воспоминания публикуем. И про Азина, и про Пастухова…часто нелицеприятные, надо сказать.
‒ Вы сказали, что нынешнее издание не последнее. Что еще предстоит?
‒ Будет еще издание с рабочим названием «Правота побежденных». Так как архив повстанцев сохранился в очень ограниченном объеме, документации практически нет, даже их приказы не все сохранились. Газеты повстанцев есть, наши краеведы их видели когда-то, но они рассредоточены по пяти библиотекам России. Полной подшивки нет нигде. Поэтому наша задача эти газеты опубликовать. Мне пришлось взять газеты белого движения, которые выпускались в Перми, Екатеринбурге, Новониколаевске, Омске. Когда повстанцы оказались в Сибири, они там давали интервью и рассказывали про это восстание: почему ушли с Колчаком, почему восстали. Мне хочется показать субъективную сторону. У каждого участника этого восстания своя правда и свой мотив. Кто-то против Советов, кто-то, наоборот, за, кто-то из мести, кто-то за то, чтобы вернуть свое добро… Парадокс, но очень многие участники восстания вступили в партию большевиков и их потом вычищали в 1934-1937 годах…
‒ В прессе сообщалось о планах снять фильм об этих событиях.
‒ Есть такой предприниматель Сергей Владимирович Курбатов. У него была идея создать фильм про Ижевско-Воткинское восстание. Конечно, фильм игровой, поскольку документальных кадров того периода нет. В фильм планируется включить кадры периода Гражданской войны. Он снял небольшой проморолик. Важно на самом деле показать, что это событие было. Этот фильм, будет он, не будет, или будет только проморолик. Но эту идею необходимо использовать в качестве пропаганды идеи фестиваля исторической реконструкции. В Екатеринбурге, например, есть реконструкторы, которые почему-то реконструируют воткинский полк. Есть реконструкторы в Перми. У нас есть идея сделать реконструкцию, к примеру, этого последнего боя под Пирогово, психической атаки. Для нас Ижевско-Воткинское восстание может стать своеобразной точкой притяжения, скажем, сделать ежегодный фестиваль исторической реконструкции. От Ижевска до Воткинска 60 километров. Дорога хорошая. И сделать этакий поход.
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