Более подробно о выплате студенческим семьям в связи с рождением ребёнка рассказывает Оксана ИУТИНА, начальник управления мер социальной поддержки Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.
– Если папа работает, а мама – студентка-очница, ей 100 тысяч не положены?
– Речь идёт о семьях, в которых оба родителя – студенты-очники.
– Возможно, они получают не только стипендию. Многие подрабатывают.
– Сто тысяч рублей выплачиваются тем студентам, в чьих семьях на душу приходится не более 17 950 рублей (по данным на начало мая).
– Случается, родители ребёнка не зарегистрировали отношения в ЗАГСе…
– Если в свидетельстве о рождении ребёнка указан отец, то мама, даже если отец ребёнка тоже студент, не будет иметь право на материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Но если пара зарегистрирует брак, то до конца 2019 года сможет получить эту материальную помощь.
Одинокой матери материальная помощь выплачивается лишь в случае, если в свидетельстве о рождении ребёнка в графе «отец» стоит прочерк.
– Такие выплаты предусмотрены только на детей, родившихся в 2019 году?
– Да. В постановлении Правительства Удмуртской Республики от 17 апреля 2019 года говорится, что единовременная материальная помощь предоставляется семьям, в которых ребёнок родился в 2019 году.
– Имеет ли значение, который это ребёнок в семье?
– Материальная помощь может быть предоставлена на любого ребёнка, родившегося в студенческой семье в 2019 году. У нескольких мам, подавших заявление о выплате на ребёнка, это уже второй малыш.
В прошлом году, когда студенческим семьям полагалась на ребёнка единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей, её получили 66 пар и одиноких матерей. Надеемся, что в этом году дети появятся не менее чем в 70 студенческих семьях.
Среди тех, кто в ближайшие дни получит материальную помощь, студенты не только вузов, но и колледжей, техникумов.
Хочется также напомнить, что, кроме 100 тысяч рублей, семьи, в которых родился первенец, имеют право и на другую выплату по линии социальной защиты. Чтобы её получить, они тоже должны подать заявление в территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства. Эта ежемесячная выплата (9 302 рубля) предоставляется, если на каждого члена семьи приходится не более 14 512 рублей 50 копеек.
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