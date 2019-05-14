Главная » Общество » «Стипендия» от младенца. Двенадцать малюток принесли родителям-студентам 100 тысяч рублей

«Стипендия» от младенца. Двенадцать малюток принесли родителям-студентам 100 тысяч рублей

13 мая
0

В мае первые 12 студенческих семей, в которых в 2019 году родился ребёнок, получат от республики материальную помощь – 100 тысяч рублей. Материальная помощь в таком размере предоставляется в том случае, если оба супруга зарегистрированы в нашей республике по месту жительства или по месту пребывания и обучаются в образовательных организациях, расположенных в Удмуртии. На выплату имеют право и одинокие родители.

Booties 2047596 960 720 «Стипендия» от младенца. Двенадцать малюток принесли родителям-студентам 100 тысяч рублей

Более подробно о выплате студенческим семьям в связи с рождением ребёнка рассказывает Оксана ИУТИНА, начальник управления мер социальной поддержки Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики.

– Если папа работает, а мама – студентка-очница, ей 100 тысяч не положены?

– Речь идёт о семьях, в которых оба родителя – студенты-очники.

– Возможно, они получают не только стипендию. Многие подрабатывают.

– Сто тысяч рублей выплачиваются тем студентам, в чьих семьях на душу приходится не более 17 950 рублей (по данным на начало мая).

– Случается, родители ребёнка не зарегистрировали отношения в ЗАГСе…

– Если в свидетельстве о рождении ребёнка указан отец, то мама, даже если отец ребёнка тоже студент, не будет иметь право на материальную помощь в размере 100 тысяч рублей. Но если пара зарегистрирует брак, то до конца 2019 года сможет получить эту материальную помощь.

Одинокой матери материальная помощь выплачивается лишь в случае, если в свидетельстве о рождении ребёнка в графе «отец» стоит прочерк.

– Такие выплаты предусмотрены только на детей, родившихся в 2019 году?

– Да. В постановлении Правительства Удмуртской Республики от 17 апреля 2019 года говорится, что единовременная материальная помощь предоставляется семьям, в которых ребёнок родился в 2019 году.

– Имеет ли значение, который это ребёнок в семье?

– Материальная помощь может быть предоставлена на любого ребёнка, родившегося в студенческой семье в 2019 году. У нескольких мам, подавших заявление о выплате на ребёнка, это уже второй малыш.

В прошлом году, когда студенческим семьям полагалась на ребёнка единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей, её получили 66 пар и одиноких матерей. Надеемся, что в этом году дети появятся не менее чем в 70 студенческих семьях.

Среди тех, кто в ближайшие дни получит материальную помощь, студенты не только вузов, но и колледжей, техникумов.

Хочется также напомнить, что, кроме 100 тысяч рублей, семьи, в которых родился первенец, имеют право и на другую выплату по линии социальной защиты. Чтобы её получить, они тоже должны подать заявление в территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства. Эта ежемесячная выплата (9 302 рубля) предоставляется, если на каждого члена семьи приходится не более 14 512 рублей 50 копеек.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

Читать также

Фирмы из Удмуртии смогут участвовать в конкурсе на организацию социальной эффективности
13 мая
Успешным муниципалам подарят... учёбу
13 мая
Местное самоуправление России отметило свой праздник...
Школьника из Удмуртии наградили за спасение ребенка
13 мая
Подростку вручили нагрудный знак, диплом и Почётную книгу инициативы «Горячее сердце»....
Расширение дороги и обустройство остановки: планы на ремонт улицы Ленина в Ижевске
13 мая
Также решается вопрос о запрете стоянки на участке от Пушкинской до Удмуртской в час пик....

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо