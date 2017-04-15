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Ставка 10 % увеличит выдачу ипотеки в 2,5 раза

15 апреля
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788407140. Ставка 10 % увеличит выдачу ипотеки в 2,5 раза

Снижение ставок по ипотеке с 12% до 10% увеличивает готовность граждан брать ипотечный кредит в 2,5 раза, сообщается в исследовании АИЖК.

Сегодня ипотека является самым распространенным рыночным инструментом решения жилищных проблем граждан. С 2005 года объемы выдачи ипотеки выросли более чем в 20 раз. Тем не менее объем ипотечной задолженности в России составляет всего 5% ВВП – это существенно ниже уровня развитых стран (от 40% до 80% ВВП), что подтверждает кратный потенциал для роста этого рынка.

По оценке АИЖК на базе исследования ВЦИОМ, в России 22 млн человек нуждаются в жилье, из них 6 млн собираются его покупать в ближайшие 5 лет. Половина из этих 6 млн человек намерены воспользоваться инструментами ипотечного кредитования.

По оценкам АИЖК, снижение процентной ставки по ипотечным кредитам с 12% до 10% обеспечивает рост готовности граждан брать ипотечный кредит в 2,5 раза. А потенциальный объем выданных за год кредитов вырастет с 1,5 трлн руб. до 2,5 трлн руб.

До недавнего времени одним из главных препятствий для опережающего роста ипотечного рынка были сравнительно высокие ставки. Однако и этот барьер был преодолен. В I квартале 2017 г. процентные ставки по ипотечным кредитам снизились на 0,7-2,0 п. п. Это соответствует уровню снижения ставок за весь 2016 г. Объем выданных ипотечных кредитов в марте 2017 г. составил около 150 млрд руб., и это рекордный показатель за всю историю развития ипотечного рынка в России.

Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья можно взять по ставке 10,4-10,9%. Достигнутый уровень ставок не является пределом. В ближайшие годы мы увидим дальнейшее снижение инфляции и ключевой ставки, что сформирует основу для новых ипотечных рекордов, сообщается в сообщении пресс-службы АИЖК.

Фото: new-stroyka.ru

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